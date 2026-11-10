 Digitale Terrestre: aggiornato il Bitrate Canali TV Nazionali
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Digitale Terrestre: aggiornato il Bitrate Canali TV Nazionali

In contemporanea con la Info Mux NIT, sul digitale terrestre si è anche aggiornato il Bitrate dei Canali TV Nazionali: scopri le novità.
Digitale Terrestre: aggiornato il Bitrate Canali TV Nazionali
Entertainment
In contemporanea con la Info Mux NIT, sul digitale terrestre si è anche aggiornato il Bitrate dei Canali TV Nazionali: scopri le novità.
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Oltre alla Info Mux NIT sulla piattaforma digitale terrestre si è aggiornato in questi giorni il Bitrate dei Canali TV Nazionali in tutta Italia. Dai un’occhiata qui sotto a tutte le novità arrivate i primi giorni di novembre.

  • Mux R Rai: (Disponibili 19,91 Mbps)
    • Configurazioni (1) – Con tutti i TGR attivi:
    • Rai 1 (HD): (LCN 1)
    • Video: 3,10 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio 1: 192 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Audio 2: AC3 384 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
    • Audio 3: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • Audio 4: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Rai 2 (HD): (LCN 2)
    • Video: 3,10 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio 1: AC3 128 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
    • Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • Audio 3: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Rai 3 TGR Piemonte (HD): (LCN 3,802)
    • Video: 3,10 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1280x720p
    • Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • Rai 3 TGR Lombardia (HD): (LCN 3,804)
    • Video: 3,10 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1280x720p
    • Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • Rai 3 TGR Emilia-Romagna: (LCN 3,811)
    • Video: 1,56 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • Rai News 24: (LCN 48,548)
    • Video: 0,90 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Rai 3 (HD): (LCN 103)
    • Video: 1,51 – 1,52 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • Configurazioni (2) – Con solo TGR Piemonte HD attivo:
    • Rai 1 (HD): (LCN 1)
    • Video: 2,40 – 4,50 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio 1: 192 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Audio 2: AC3 384 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
    • Audio 3: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • Audio 4: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Rai 2 (HD): (LCN 2)
    • Video: 2,40 – 4,50 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio 1: AC3 128 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
    • Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • Audio 3: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Rai 3 TGR Piemonte (HD): (LCN 3,802)
    • Video: 3,10 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1280x720p
    • Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • Rai 3 TGR Lombardia(HD): (LCN 3,804)
    • Video: 1,60 – 4,80 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • Rai 3 TGR Emilia-Romagna: (LCN 3,811)
    • Video: 1,60 – 4,80 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • Rai News 24: (LCN 48,548)
    • Video: 0,90 – 1,30 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Rai 3 (HD): (LCN 103)
    • Video: 1,60 – 4,80 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • Configurazioni (3) – Con TGR Piemonte HD e TGR Lombardia HD attivi:
    • Rai 1 (HD): (LCN 1)
    • Video: 2,40 – 3,50 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio 1: 192 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Audio 2: AC3 384 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
    • Audio 3: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • Audio 4: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Rai 2 (HD): (LCN 2)
    • Video: 2,40 – 3,50 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio 1: AC3 128 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
    • Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • Audio 3: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Rai 3 TGR Piemonte (HD): (LCN 3,802)
    • Video: 3,10 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1280x720p
    • Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • Rai 3 TGR Lombardia (HD): (LCN 3,804)
    • Video: 3,10 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1280x720p
    • Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • Rai 3 TGR Emilia-Romagna: (LCN 3,811)
    • Video: 1,40 – 2,60 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • Rai News 24: (LCN 48,548)
    • Video: 0,90 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Rai 3 (HD): (LCN 103)
    • Video: 1,40 – 2,60 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • Configurazioni (4) – Con TGR Emilia-Romagna attivo:
    • Rai 1 (HD): (LCN 1)
    • Video: 2,40 – 9,50 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio 1: 192 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Audio 2: AC3 384 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
    • Audio 3: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • Audio 4: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Rai 2 (HD): (LCN 2)
    • Video: 2,40 – 9,50 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio 1: AC3 128 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
    • Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • Audio 3: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Rai 3 TGR Piemonte (HD): (LCN 3,802)
    • Video: 2,40 – 5,50 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • Rai 3 TGR Lombardia (HD): (LCN 3,804)
    • Video: 2,40 – 5,50 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • Rai 3 TGR Emilia-Romagna: (LCN 3,811)
    • Video: 1,56 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • Rai News 24: (LCN 48,548)
    • Video: 0,90 – 1,30 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Rai 3 (HD): (LCN 103)
    • Video: 2,40 – 5,50 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • Configurazioni (5) – Con TGR Lombardia HD attivo:
    • Rai 1 (HD): (LCN 1)
    • Video: 2,40 – 4,50 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio 1: 192 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Audio 2: AC3 384 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
    • Audio 3: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • Audio 4: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Rai 2 (HD): (LCN 2)
    • Video: 2,40 – 4,50 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio 1: AC3 128 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
    • Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • Audio 3: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Rai 3 TGR Piemonte (HD): (LCN 3,802)
    • Video: 1,60 – 4,80 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • Rai 3 TGR Lombardia (HD): (LCN 3,804)
    • Video: 3,10 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1280x720p
    • Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • Rai 3 TGR Emilia-Romagna: (LCN 3,811)
    • Video: 1,60 – 4,80 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • Rai News 24: (LCN 48,548)
    • Video: 0,90 – 1,30 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Rai 3 (HD): (LCN 103)
    • Video: 1,60 – 4,80 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
  • Mux A Rai: (Disponibili 19.91 Mbps)
    • Rai 4: (LCN 21)
    • Video: 0,60 – 3,10 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • Audio 3: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Rai 5: (LCN 23)
    • Video: 0,60 – 3,10 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • Audio 3: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Rai Movie (HD): (LCN 24,524)
    • Video: 1,50 – 3,70 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1280x720p
    • Audio 1: AC3 384 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R)
    • Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • Audio 3: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Rai Premium: (LCN 25)
    • Video: 0,60 – 3,10 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • Audio 3: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Rai Gulp: (LCN 42)
    • Video: 0,60 – 3,80 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • Rai YoYo: (LCN 43)
    • Video: 0,40 – 3,10 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • Rai Sport (HD): (LCN 58)
    • Video: 3,00 – 9,40 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio 1: AC3 384 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R)
    • Audio 2: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Italiana: (LCN 146)
    • Video: 0,26 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 8 kbps (LC-AAC Stereo)
    • Rai 4: (LCN 521)
    • Video: 0,26 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 8 kbps (LC-AAC Stereo)
    • Rai Premium: (LCN 525)
    • Video: 0,26 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 8 kbps (LC-AAC Stereo)
    • Rai Storia: (LCN 554)
    • Video: 0,26 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 8 kbps (LC-AAC Stereo)
    • Rai Radio 1: Audio: 96 kbps (LC-AAC Stereo) (LCN 701)
    • Rai Radio 2: Audio: 96 kbps (HE-AAC Stereo) (LCN 702)
    • Rai Radio 3: Audio: 96 kbps (HE-AAC Stereo) (LCN 703)
    • Rai GR Parlamento: (LCN 704)
    • Video: 0,26 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 8 kbps (LC-AAC Stereo)
    • Rai Isoradio: (LCN 705)
    • Video: 0,26 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 8 kbps (LC-AAC Stereo)
    • Rai Radio 3 Classica: (LCN 706)
    • Video: 0,26 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 8 kbps (LC-AAC Stereo)
    • Rai Radio Kids: (LCN 707)
    • Video: 0,26 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 8 kbps (LC-AAC Stereo)
    • Rai Radio Live Napoli: (LCN 708)
    • Video: 0,26 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 8 kbps (LC-AAC Stereo)
    • Rai Radio Techete’: (LCN 709)
    • Video: 0,26 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 8 kbps (LC-AAC Stereo)
    • Rai Radio Tutta Italiana: (LCN 710)
    • Video: 0,26 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 8 kbps (LC-AAC Stereo)
    • Rai Radio 1 Sport: (LCN 711)
    • Video: 0,26 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 8 kbps (LC-AAC Stereo)
    • No Name Radio powered by Rai: (LCN 712)
    • Video: 0,26 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 8 kbps (LC-AAC Stereo)
  • Mux B Rai DVB-T2: (Disponibili 36,71 Mbps)
    • Rai 4 (HD): (LCN 21)
    • Video: 1,18 – 4,35 mbps / 16:9 / HEVC / 1280x720p
    • Audio 1: AC3 384 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
    • Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • Audio 3: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Rai Premium (HD): (LCN 23)
    • Video: 1,18 – 4,35 mbps / 16:9 / HEVC / 1280x720p
    • Audio 1: AC3 192 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
    • Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • Audio 3: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Rai News 24 (HD): (LCN 48)
    • Video: 1,18 – 4,35 mbps / 16:9 / HEVC / 1280x720p
    • Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Rai Storia (HD): (LCN 54)
    • Video: 1,18 – 4,35 mbps / 16:9 / HEVC / 1280x720p
    • Audio: AC3 384 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
    • Italiana (HD): (LCN 57)
    • Video: 1,18 – 4,35 mbps / 16:9 / HEVC / 1280x720p
    • Audio: AC3 384 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
    • Rai 4K: (LCN 101)
    • Video: 8,00 – 14,50 mbps / 16:9 / HEVC / 3840x2160p 50fps Main 10@L5.1@Main; chroma = 4:2:0 (Type 0); bit depth = 10 bits (HDR compliant)
    • Audio 1: AC3 192 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
    • Audio 2: AC4 448 Kbps (Dolby Atmos)
    • Rai Play: (LCN 201)
    • Video: 0,35 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576p
    • Audio: 48 kbps (LC-AAC Stereo)
    • Rai Radio 2 Visual Radio (HD): (LCN 202)
    • Video: 1,18 – 4,35 mbps / 16:9 / HEVC / 1280x720p
    • Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Rai Play Sound: (LCN 203)
    • Video: 0,35 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576p
    • Audio: 48 kbps (LC-AAC Stereo)
    • Rai 1 (provvisorio) (HD): (LCN 501)
    • Video: 1,18 – 4,35 mbps / 16:9 / HEVC / 1280x720p
    • Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Audio 2: AC3 384 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
    • Audio 3: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • Audio 4: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Rai 2 (provvisorio) (HD): (LCN 502)
    • Video: 1,18 – 4,35 mbps / 16:9 / HEVC / 1280x720p
    • Audio 1: AC3 384 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
    • Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • Audio 3: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Rai 3 (provvisorio) (HD): (LCN 503)
    • Video: 1,18 – 4,35 mbps / 16:9 / HEVC / 1280x720p
    • Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • Rai 5: (LCN 523)
    • Video: 0,35 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576p
    • Audio: 48 kbps (LC-AAC Stereo)
    • Rai Movie: (LCN 524)
    • Video: 0,35 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576p
    • Audio: 48 kbps (LC-AAC Stereo)
    • Rai Gulp: (LCN 542)
    • Video: 0,35 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576p
    • Audio: 48 kbps (LC-AAC Stereo)
    • Rai YoYo: (LCN 543)
    • Video: 0,35 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576p
    • Audio: 48 kbps (LC-AAC Stereo)
    • RTV San Marino: (LCN 550)
    • Video: 1,36 mbps / 16:9 / HEVC / 720x576p
    • Audio: 192 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Rai Sport: (LCN 558)
    • Video: 0,35 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576p
    • Audio: 48 kbps (LC-AAC Stereo)
  • Mux Mediaset1: (Disponibili 24,88 Mbps)
    • Iris HD: (LCN 22,522)
    • Video: 2,50 – 7,80 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio 1: 128 kbps (AC3 DD+ Mode complete main Coding 2/0 L, R)
    • Audio 2: 80 kbps (HE-AAC Stereo)
    • 27Twentyseven HD: (LCN 27,527)
    • Video: 2,50 – 7,80 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio 1: 128 kbps (AC3 DD+ Mode complete main Coding 2/0 L, R)
    • Audio 2: 80 kbps (HE-AAC Stereo)
    • La5 HD: (LCN 30,530)
    • Video: 2,50 – 7,80 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio 1: 128 kbps (AC3 DD+ Mode complete main Coding 2/0 L, R)
    • Audio 2: 80 kbps (HE-AAC Stereo)
    • Mediaset Italia2 HD: (LCN 49,549)
    • Video: 2,50 – 7,80 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio 1: 128 kbps (AC3 DD+ Mode complete main Coding 2/0 L, R)
    • Audio 2: 80 kbps (HE-AAC Stereo)
    • TGCOM24 HD: (LCN 51,551)
    • Video: 2,00 – 3,30 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio: 128 kbps (AC3 DD+ Mode complete main Coding 2/0 L, R)
    • RADIO 105 (HD): (LCN 66,566)
    • Video: 1,10 – 2,60 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio: 80 kbps (HE-AAC Stereo)
    • R101 TV (HD): (LCN 67,567)
    • Video: 1,00 – 2,50 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio: 80 kbps (HE-AAC Stereo)
    • tivù la guida (HD): (LCN 500)
    • Video: 0,14 . 0,15 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080p
    • Radio R101: 96 kbps (HE-AAC Stereo) (LCN 771)
    • Radio Monte Carlo: 96 kbps (HE-AAC Stereo) (LCN 772)
    • RADIO 105: 96 kbps (HE-AAC Stereo) (LCN 785)
    • VIRGIN RADIO: 96 kbps (HE-AAC Stereo) (LCN 786)
  • Mux Mediaset2: (Disponibili 24,88 Mbps)
    • QVC HD: (LCN 32)
    • Video: 2,50 – 2,51 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Cine34: (LCN 34,534)
    • Video: 2,60 – 7,50 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio: 128 kbps (AC3 DD+ Mode complete main Coding 2/0 L, R)
    • Focus: (LCN 35,535)
    • Video: 2,60 – 8,40 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio 1: 128 kbps (AC3 DD+ Mode complete main Coding 2/0 L, R)
    • Audio 2: 80 kbps (HE-AAC Stereo)
    • TOPcrime: (LCN 39,539)
    • Video: 2,60 – 7,90 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio 1: 128 kbps (AC3 DD+ Mode complete main Coding 2/0 L, R)
    • Audio 2: 80 kbps (HE-AAC Stereo)
    • Boing HD: (LCN 40,540)
    • Video: 1,30 – 2,40 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio: 96 kbps (AC3 DD+ Mode complete main Coding 2/0 L, R)
    • Boing Plus: (LCN 45,545)
    • Video: 1,12 – 2,40 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 96 kbps (AC3 DD+ Mode complete main Coding 2/0 L, R)
    • Cartoonito HD: (LCN 46,546)
    • Video: 1,30 – 2,40 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio: 96 kbps (AC3 DD+ Mode complete main Coding 2/0 L, R)
  • Mux Mediaset3: (Disponibili 22,39 Mbps)
    • Rete4 HD: (LCN 4,104,504)
    • Video: 3,00 – 7,90 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio 1: 128 kbps (AC3 DD+ Mode complete main Coding 2/0 L, R)
    • Audio 2: 80 kbps (HE-AAC Stereo)
    • Canale5 HD: (LCN 5,105,505)
    • Video: 3,00 – 7,70 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio 1: 128 kbps (AC3 DD+ Mode complete main Coding 2/0 L, R)
    • Audio 2: 80 kbps (HE-AAC Stereo)
    • Italia1 HD: (LCN 6,106,506)
    • Video: 3,00 – 8,40 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio 1: 128 kbps (AC3 DD+ Mode complete main Coding 2/0 L, R)
    • Audio 2: 80 kbps (HE-AAC Stereo)
    • 20 Mediaset HD: (LCN 20,120,520)
    • Video: 3,00 – 7,70 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio 1: 128 kbps (AC3 DD+ Mode complete main Coding 2/0 L, R)
    • Audio 2: 80 kbps (HE-AAC Stereo)
    • Mediaset Extra HD: (LCN 55,556)
    • Video: 1,80 – 3,50 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio: 128 kbps (AC3 DD+ Mode complete main Coding 2/0 L, R)
    • Test HEVC Main10: (LCN 200)
    • Video: 0,31 – 0,32 mbps / 16:9 / HEVC / 1280x720p (50fps)
    • Audio: 64 kbps (HE-AAC Stereo)
  • Mux DFree: (Disponibili 22,39 Mbps)
    • BOM CHANNEL: (LCN 68)
    • Video: 0,84 – 0,85 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 96 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • CANALE 122 (HD): (LCN 122)
    • Video: 1,84 – 1,85 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1440x1080i
    • Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Lineagem: (LCN 132)
    • Video: 0,80 – 0,81 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 96 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • ArteIN (HD): (LCN 133)
    • Video: 0,71 – 0,72 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 960x1080i
    • Audio: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • DELUXE 139: (LCN 139)
    • Video: 0,51 – 0,52 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 480x576i
    • Audio: 96 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • PADRE PIO TV: (LCN 145)
    • Video: 0,64 – 0,65 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 704x576i
    • Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • FASCINO 147: (LCN 147)
    • Video: 0,51 – 0,52 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 64 kbps (AAC Stereo)
    • PRIMASET***: (LCN 149)
    • Video: 0,08 – 0,10 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 480x576p
    • EQUtv (HD): (LCN 151)
    • Video: 1,32 – 1,33 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1440x1080i
    • Audio: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Tesory Channel: (LCN 152)
    • Video: 0,80 – 0,81 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 96 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • FASCINO TV (FASCINO TV 157 HD): (LCN 157)
    • Video: 0,79 – 0,80 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 960x1080i
    • Audio: 96 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Canale 165 (FASCINO TV 165): (LCN 165)
    • Video: 0,48 – 0,49 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 704x576i
    • Audio: 96 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • ORLERTV: (LCN 166)
    • Video: 1,26 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 96 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • CANALE168 (FASCINO TV 168): (LCN 168)
    • Video: 0,48 – 0,49 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • CANALE169 (FASCINO TV 169): (LCN 169)
    • Video: 0,48 – 0,49 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • PRIMAFREE170: (LCN 170)
    • Video: 0,79 – 0,80 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 704x576i
    • Audio: 96 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • AP CHANNEL: (LCN 220)
    • Video: 0,45 – 0,46 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • IT CHANNEL***: (LCN 221)
    • RADIO ROMA NETWORK***: (LCN 222)
    • Video: 0,08 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920c1080p
    • Italia Sera***: (LCN 223)
    • Video: 0,08 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920c1080p
    • Amici Network***: (LCN 224)
    • Video: 0,08 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920c1080p
    • PRIMAFREE231***: (LCN 231)
    • Video: 0,08 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920c1080p
    • CUSANO NEWS 7: (LCN 234)
    • Video: 0,50 – 0,51 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 96 kbps (AAC Stereo)
    • GENIUS 240: (LCN 240)
    • Video: 0,64 – 0,65 mbps / 5:4 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • SICILIA 242 (HD): (LCN 242)
    • Video: 0,77 – 0,78 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1280x720p
    • Audio: 64 kbps (AAC Stereo)
    • 244***: (LCN 244)
    • Parole di Vita: (LCN 245)
    • Video: 0,40 – 0,41 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576p
    • Audio: 64 kbps (AAC Stereo)
    • BeJoy.kids: (LCN 247)
    • Video: 0,40 – 0,41 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576p
    • Audio: 64 kbps (AAC Stereo)
    • 248 TV***: (LCN 248)
    • Video: 0,08 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920c1080p
    • MATRIX TV ITALIA***: (LCN 249)
    • Video: 0,08 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920c1080p
    • MOMENTO TV***: (LCN 251)
    • Radio Radio TV***: (LCN 253)
    • Video: 0,37 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576p
    • Audio: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • ADNPLAY***: (LCN 254)
    • Video: 0,08 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920c1080p
    • Maria Vision: (LCN 255)
    • Video: 0,69 – 0,70 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Onair Italia***: (LCN 256)
    • Video: 0,08 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920c1080p
    • NTR RADIO 264 MUSIC TV***: (LCN 264)
    • Video: 0,08 – 0,10 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 480x576p
    • ARTEORA TV***: (LCN 267)
    • Video: 0,08 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920c1080p
    • 2Settanta Tv***: (LCN 270)
    • Video: 0,08 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920c1080p
    • FANTASFERA**: (LCN 401)
    • My Plus Tv***: (LCN 402)
    • Video: 0,08 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920c1080p
    • Nexum Channel***: (LCN 403
    • Video: 0,24 – 0,25 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 48 kbps (AAC Stereo)
    • Radio Margherita Piu’***: Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo) (LCN 825)
    • SUPERSIX TV***: (LCN 833)
    • *Teleshopping* (FASCINO 147) (LCN 225)
    • *Tesory Channel* (LCN 228)
    • *269ITALIA* (AP CHANNEL) (LCN 269)
  • Mux Cairo Due: (Disponibili 22,39 Mbps)
    • LA7 HD: (LCN 7,107,507)
    • Video: 4,50 – 4,51 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio: 192 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • LA7CINEMA (HD): (LCN 29,229,529)
    • Video: 3,90 – 3,91 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • ITALIA 121: (LCN 121)
    • Video: 0,45 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 56 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • ARTE ITALIA 124: (LCN 124)
    • Video: 0,45 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 56 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • ARTE ITALIA 125: (LCN 125)
    • Video: 0,45 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 56 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • ITALIA 126: (LCN 126)
    • Video: 0,45 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 56 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • ITALIA 127: (LCN 127)
    • Video: 0,45 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 56 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • ITALIA 134: (LCN 134)
    • Video: 0,45 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 56 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • ITALIA 135: (LCN 135)
    • Video: 0,45 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 56 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • ITALIA 136: (LCN 136)
    • Video: 0,45 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 56 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • FRANCE 24***: (LCN 241)
    • Video: –
    • *ITALIA 142* (ITALIA 134) (LCN 142)
    • *ITALIA 143* (ITALIA 136) (LCN 143)
    • *ITALIA 148* (ITALIA 127) (LCN 148)
    • *ITALIA 154* (ITALIA 136) (LCN 154)
    • *ITALIA 155* (ITALIA 126) (LCN 155)
    • *ITALIA 156* (ARTE ITALIA 124) (LCN 156)
    • *ITALIA 159* (ITALIA 127) (LCN 159)
    • *ITALIA 160* (ARTE ITALIA 125) (LCN 160)
    • *ITALIA 161* (ITALIA 121) (LCN 161)
    • *ITALIA 164* (ITALIA 135) (LCN 164)
    • *LA7 on demand* (LA7 HD) (LCN 997)
    • *LA7CINEMA TEST* (LA7CINEMA HD) (LCN 999)
  • Mux Persidera1: (Disponibili 24,88 Mbps)
    • NOVE (HD): (LCN 9)
    • Video: 1,20 – 5,80 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Italia 53 (Casa Italia 53): (LCN 53)
    • Video: 0,90 – 0,91 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • HGTV – Home&Garden (HD): (LCN 56)
    • Video: 1,10 – 5,30 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1440x1080i
    • Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Discovery Turbo (HD): (LCN 59)
    • Video: 1,10 – 5,90 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1440x1080i
    • Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • SPORTITALIA HD: (LCN 60,560)
    • Video: 2,30 – 2,31 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • CLUB TV: (LCN 61,561)
    • Video: 0,97 – 0,98 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 32 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • ALMA TV: (LCN 65,565)
    • Video: 0,50 – 0,51 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 32 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • Deejay TV HD: (LCN 69,569)
    • Video: 1,43 – 1,44 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1440x1080i
    • Audio: 96 kbps (HE-AAC Stereo)
    • ITALIA CHANNEL: (LCN 123)
    • Video: 0,43 – 0,44 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • GOLD TV ITALIA: (LCN 128)
    • Video: 0,50 – 0,51 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 32 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • LA 4 ITALIA: (LCN 129)
    • Video: 0,50 – 0,51 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 32 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • GOLD INVEST TV: (LCN 130)
    • Video: 0,50 – 0,51 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 32 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • RETE ITALIA: (LCN 131)
    • Video: 0,50 – 0,51 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 32 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • CANALE 137: (LCN 137)
    • Video: 0,43 – 0,44 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 32 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • STARMARKET: (LCN 140)
    • Video: 0,50 – 0,51 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 32 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • CANALE 144:
    • Video: 0,38 – 0,39 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 32 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • CANALE 162: (LCN 162)
    • Video: 0,44 – 0,45 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 32 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • RDS Social TV (HD): (LCN 265)
    • Video: 1,38 – 1,39 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1440x1080i
    • Audio: 96 kbps (HE-AAC Stereo)
    • Radio Capital: 64 kbps (HE-AAC Stereo) (LCN 713)
    • Radio Deejay: 64 kbps (HE-AAC Stereo) (LCN 714)
    • Radio m2o: 64 kbps (HE-AAC Stereo) (LCN 715)
    • RDS 100% GRANDI SUCCESSI: Audio: 96 kbps (HE-AAC Stereo) (LCN 724)
    • Radio Maria: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel) (LCN 789)
    • *Italia 141* (Italia 53) (LCN 141)
    • *Italia 150* (Italia 53) (LCN 150)
    • *TV 153* (CANALE 162) (LCN 153)
    • *PROMO FOOD* (CANALE 137) (LCN 204)
    • *PROMO TRAVEL* (STRAMARKET) (LCN 205)
    • *PROMO HOME* (RETE ITALIA) (LCN 206)
    • *PROMO LIVING* (CANALE 137) (LCN 207)
    • *PROMO LIFE* (STARMARKET) (LCN 208)
    • *PROMO SHOPPING* (STARMARKET) (LCN 209)
    • *CANALE 230* (LA 4 ITALIA) (LCN 230)
    • *CANALE 237* (RETE ITALIA) (LCN 237)
    • *PROMO KIDS* (STARMARKET) (LCN 238)
    • *CANALE 243* (STARMARKET) (LCN 243)
    • *PROMO SPORT* (GOLD TV ITALIA) (LCN 250)
    • *CANALE 263* (CANALE 162) (LCN 263)
  • Mux Persidera2: (Disponibili 24,88 Mbps)
    • TV8 HD: (LCN 8,108,508)
    • Video: 1,50 – 4,00 Mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Audio 2: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Cielo (HD): (LCN 26)
    • Video: 0,50 – 3,00 Mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Audio 2: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • TV2000 (HD): (LCN 28,528)
    • Video: 3,50 – 3,51 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • K2 (HD): (LCN 41)
    • Video: 0,50 – 3,00 Mbps / 16:9 / MPEG-4 / 960x1080i
    • Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • frisbee (HD): (LCN 44)
    • Video: 0,50 – 3,00 Mbps / 16:9 / MPEG-4 / 960x1080i
    • Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Super! (HD): (LCN 47)
    • Video: 1,57 – 1,58 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 960x1080i
    • Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Sky TG24 (HD): (LCN 50)
    • Video: 0,50 – 2,90 Mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • IlSole24ORE TV (HD): (LCN 63)
    • Video: 1,40 – 1,41 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 960x1080i
    • Audio: HE-AAC 64 kbps (Stereo)
    • SUPERTENNIS (HD): (LCN 64)
    • Video: 2,80 – 2,81 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1440x1080i
    • Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • RadioItaliaTV (HD): (LCN 70,570)
    • Video: 1,89 – 1,90 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio: 96 kbps (HE-AAC Stereo)
    • RADIO KISS KISS TV (HD): (LCN 158)
    • Video: 1,78 – 1,79 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1440x1080i
    • Audio: 192 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • VH1: (LCN 167)
    • inBlu2000: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo) (LCN 728)
    • RADIO VATICANA ITALIA: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo) (LCN 733)
    • R Italia SMI: 96 kbps (HE-AAC Stereo) (LCN 770)
    • *RADIO24TV* (LCN 246)
  • Mux Persidera3: (Disponibili 24,88 Mbps)
    • Real Time (HD): (LCN 31)
    • Video: 1,10 – 5,30 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • Food Network (HD): (LCN 33)
    • Video: 1,20 – 4,30 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1440x1080i
    • Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • RTL 102.5 (HD): (LCN 36,536)
    • Video: 2,45 – 2,46 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1440x1080i
    • Audio: 96 kbps (HE-AAC Stereo)
    • Discovery (HD): (LCN 37,537)
    • Video: 1,10 – 4,00 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1440x1080i
    • Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • GIALLO (HD): (LCN 38)
    • Video: 1,10 – 4,00 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1440x1080i
    • Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • DMAX (HD): (LCN 52)
    • Video: 1,10 – 7,10 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
    • Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
    • DONNA SPORT TV (DONNA TV): (LCN 62,562)
    • Video: 0,44 – 0,45 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
    • Audio: 32 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • TELECAMPIONE: (LCN 138)
    • Video: 0,47 – 0,48 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 544x576i
    • Audio: 32 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
    • CANALE 163 (ODEON 24)***: (LCN 163)
    • Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
    • WELCOME IN***: (LCN 226)
    • Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
    • CANALE 227***: (LCN 227)
    • MATCH MUSIC***: (LCN 232)
    • Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
    • RTL 102.5 CALIENTE***: (LCN 233,533)
    • Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
    • CANALE 235***: (LCN 235)
    • Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
    • Man-ga***: (LCN 236)
    • Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
    • GAMBERO ROSSO***: (LCN 257)
    • Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
    • RADIOFRECCIA (HD): (LCN 258,532)
    • Video: 1,85 – 1,86 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1440x1080i
    • Audio: 96 kbps (HE-AAC Stereo)
    • Bike Channel***: (LCN 259)
    • Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
    • URANIA***: (LCN 260)
    • Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
    • DR PALMAS TV***: (LCN 235)
    • Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
    • RADIO ZETA (HD): (LCN 266,531)
    • Video: 1,85 – 1.86 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1440x1080i
    • Audio: 96 kbps (HE-AAC Stereo)
    • CANALE 268***: (LCN 268)
    • MALPENSA 24 HD***: (LCN 410)
    • Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
    • ITALIAN FISHING TV***: (LCN 441)
    • Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
    • NOKEP TV HD***: (LCN 455)
    • Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
    • AutoMoto***: (LCN 510)
    • Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
    • RTL 102.5: HE-AAC 96 kbps (Stereo) (LCN 736)
    • RADIO ZETA: HE-AAC 96 kbps (Stereo) (LCN 737)
    • RADIOFRECCIA: HE-AAC 96 kbps (Stereo) (LCN 738)
    • RTL 102.5 TRAFFIC***: (LCN 739)
    • Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
    • RTL 102.5 BEST***: (LCN 740)
    • Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
    • RTL 102.5 NAPULE’***: (LCN 741)
    • Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
    • RTL 102.5 DISCO***: (LCN 742)
    • Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
    • RTL 102.5 CALIENTE***: (LCN 743)
    • Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
    • RTL 102.5 BRO&SIS***: (LCN 744)
    • Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
    • RADIO CLASSICA TV***: (LCN 824)
    • Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
    • CLASS CNBC***: (LCN 828)
    • Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
    • CLASS TV MODA***: (LCN 883)
    • Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p

Pubblicato il 10 nov 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
10 nov 2026
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