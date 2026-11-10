Digitale Terrestre: aggiornato il Bitrate Canali TV Nazionali

Oltre alla Info Mux NIT sulla piattaforma digitale terrestre si è aggiornato in questi giorni il Bitrate dei Canali TV Nazionali in tutta Italia. Dai un’occhiata qui sotto a tutte le novità arrivate i primi giorni di novembre.
- Mux R Rai: (Disponibili 19,91 Mbps)
- Configurazioni (1) – Con tutti i TGR attivi:
- Rai 1 (HD): (LCN 1)
- Video: 3,10 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 192 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: AC3 384 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
- Audio 3: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Audio 4: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai 2 (HD): (LCN 2)
- Video: 3,10 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: AC3 128 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Audio 3: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai 3 TGR Piemonte (HD): (LCN 3,802)
- Video: 3,10 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1280x720p
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Rai 3 TGR Lombardia (HD): (LCN 3,804)
- Video: 3,10 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1280x720p
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Rai 3 TGR Emilia-Romagna: (LCN 3,811)
- Video: 1,56 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Rai News 24: (LCN 48,548)
- Video: 0,90 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai 3 (HD): (LCN 103)
- Video: 1,51 – 1,52 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Configurazioni (2) – Con solo TGR Piemonte HD attivo:
- Rai 1 (HD): (LCN 1)
- Video: 2,40 – 4,50 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 192 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: AC3 384 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
- Audio 3: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Audio 4: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai 2 (HD): (LCN 2)
- Video: 2,40 – 4,50 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: AC3 128 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Audio 3: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai 3 TGR Piemonte (HD): (LCN 3,802)
- Video: 3,10 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1280x720p
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Rai 3 TGR Lombardia(HD): (LCN 3,804)
- Video: 1,60 – 4,80 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Rai 3 TGR Emilia-Romagna: (LCN 3,811)
- Video: 1,60 – 4,80 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Rai News 24: (LCN 48,548)
- Video: 0,90 – 1,30 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai 3 (HD): (LCN 103)
- Video: 1,60 – 4,80 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Configurazioni (3) – Con TGR Piemonte HD e TGR Lombardia HD attivi:
- Rai 1 (HD): (LCN 1)
- Video: 2,40 – 3,50 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 192 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: AC3 384 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
- Audio 3: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Audio 4: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai 2 (HD): (LCN 2)
- Video: 2,40 – 3,50 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: AC3 128 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Audio 3: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai 3 TGR Piemonte (HD): (LCN 3,802)
- Video: 3,10 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1280x720p
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Rai 3 TGR Lombardia (HD): (LCN 3,804)
- Video: 3,10 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1280x720p
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Rai 3 TGR Emilia-Romagna: (LCN 3,811)
- Video: 1,40 – 2,60 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Rai News 24: (LCN 48,548)
- Video: 0,90 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai 3 (HD): (LCN 103)
- Video: 1,40 – 2,60 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Configurazioni (4) – Con TGR Emilia-Romagna attivo:
- Rai 1 (HD): (LCN 1)
- Video: 2,40 – 9,50 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 192 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: AC3 384 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
- Audio 3: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Audio 4: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai 2 (HD): (LCN 2)
- Video: 2,40 – 9,50 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: AC3 128 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Audio 3: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai 3 TGR Piemonte (HD): (LCN 3,802)
- Video: 2,40 – 5,50 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Rai 3 TGR Lombardia (HD): (LCN 3,804)
- Video: 2,40 – 5,50 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Rai 3 TGR Emilia-Romagna: (LCN 3,811)
- Video: 1,56 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Rai News 24: (LCN 48,548)
- Video: 0,90 – 1,30 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai 3 (HD): (LCN 103)
- Video: 2,40 – 5,50 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Configurazioni (5) – Con TGR Lombardia HD attivo:
- Rai 1 (HD): (LCN 1)
- Video: 2,40 – 4,50 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 192 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: AC3 384 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
- Audio 3: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Audio 4: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai 2 (HD): (LCN 2)
- Video: 2,40 – 4,50 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: AC3 128 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Audio 3: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai 3 TGR Piemonte (HD): (LCN 3,802)
- Video: 1,60 – 4,80 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Rai 3 TGR Lombardia (HD): (LCN 3,804)
- Video: 3,10 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1280x720p
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Rai 3 TGR Emilia-Romagna: (LCN 3,811)
- Video: 1,60 – 4,80 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Rai News 24: (LCN 48,548)
- Video: 0,90 – 1,30 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai 3 (HD): (LCN 103)
- Video: 1,60 – 4,80 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Mux A Rai: (Disponibili 19.91 Mbps)
- Rai 4: (LCN 21)
- Video: 0,60 – 3,10 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Audio 3: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai 5: (LCN 23)
- Video: 0,60 – 3,10 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Audio 3: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai Movie (HD): (LCN 24,524)
- Video: 1,50 – 3,70 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1280x720p
- Audio 1: AC3 384 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Audio 3: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai Premium: (LCN 25)
- Video: 0,60 – 3,10 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Audio 3: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai Gulp: (LCN 42)
- Video: 0,60 – 3,80 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Rai YoYo: (LCN 43)
- Video: 0,40 – 3,10 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Rai Sport (HD): (LCN 58)
- Video: 3,00 – 9,40 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: AC3 384 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R)
- Audio 2: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Italiana: (LCN 146)
- Video: 0,26 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 8 kbps (LC-AAC Stereo)
- Rai 4: (LCN 521)
- Video: 0,26 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 8 kbps (LC-AAC Stereo)
- Rai Premium: (LCN 525)
- Video: 0,26 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 8 kbps (LC-AAC Stereo)
- Rai Storia: (LCN 554)
- Video: 0,26 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 8 kbps (LC-AAC Stereo)
- Rai Radio 1: Audio: 96 kbps (LC-AAC Stereo) (LCN 701)
- Rai Radio 2: Audio: 96 kbps (HE-AAC Stereo) (LCN 702)
- Rai Radio 3: Audio: 96 kbps (HE-AAC Stereo) (LCN 703)
- Rai GR Parlamento: (LCN 704)
- Video: 0,26 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 8 kbps (LC-AAC Stereo)
- Rai Isoradio: (LCN 705)
- Video: 0,26 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 8 kbps (LC-AAC Stereo)
- Rai Radio 3 Classica: (LCN 706)
- Video: 0,26 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 8 kbps (LC-AAC Stereo)
- Rai Radio Kids: (LCN 707)
- Video: 0,26 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 8 kbps (LC-AAC Stereo)
- Rai Radio Live Napoli: (LCN 708)
- Video: 0,26 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 8 kbps (LC-AAC Stereo)
- Rai Radio Techete’: (LCN 709)
- Video: 0,26 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 8 kbps (LC-AAC Stereo)
- Rai Radio Tutta Italiana: (LCN 710)
- Video: 0,26 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 8 kbps (LC-AAC Stereo)
- Rai Radio 1 Sport: (LCN 711)
- Video: 0,26 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 8 kbps (LC-AAC Stereo)
- No Name Radio powered by Rai: (LCN 712)
- Video: 0,26 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 8 kbps (LC-AAC Stereo)
- Mux B Rai DVB-T2: (Disponibili 36,71 Mbps)
- Rai 4 (HD): (LCN 21)
- Video: 1,18 – 4,35 mbps / 16:9 / HEVC / 1280x720p
- Audio 1: AC3 384 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Audio 3: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai Premium (HD): (LCN 23)
- Video: 1,18 – 4,35 mbps / 16:9 / HEVC / 1280x720p
- Audio 1: AC3 192 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Audio 3: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai News 24 (HD): (LCN 48)
- Video: 1,18 – 4,35 mbps / 16:9 / HEVC / 1280x720p
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai Storia (HD): (LCN 54)
- Video: 1,18 – 4,35 mbps / 16:9 / HEVC / 1280x720p
- Audio: AC3 384 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
- Italiana (HD): (LCN 57)
- Video: 1,18 – 4,35 mbps / 16:9 / HEVC / 1280x720p
- Audio: AC3 384 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
- Rai 4K: (LCN 101)
- Video: 8,00 – 14,50 mbps / 16:9 / HEVC / 3840x2160p 50fps Main 10@L5.1@Main; chroma = 4:2:0 (Type 0); bit depth = 10 bits (HDR compliant)
- Audio 1: AC3 192 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
- Audio 2: AC4 448 Kbps (Dolby Atmos)
- Rai Play: (LCN 201)
- Video: 0,35 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576p
- Audio: 48 kbps (LC-AAC Stereo)
- Rai Radio 2 Visual Radio (HD): (LCN 202)
- Video: 1,18 – 4,35 mbps / 16:9 / HEVC / 1280x720p
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai Play Sound: (LCN 203)
- Video: 0,35 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576p
- Audio: 48 kbps (LC-AAC Stereo)
- Rai 1 (provvisorio) (HD): (LCN 501)
- Video: 1,18 – 4,35 mbps / 16:9 / HEVC / 1280x720p
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: AC3 384 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
- Audio 3: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Audio 4: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai 2 (provvisorio) (HD): (LCN 502)
- Video: 1,18 – 4,35 mbps / 16:9 / HEVC / 1280x720p
- Audio 1: AC3 384 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R — 3/2 5 L, C, R, SL, SR)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Audio 3: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai 3 (provvisorio) (HD): (LCN 503)
- Video: 1,18 – 4,35 mbps / 16:9 / HEVC / 1280x720p
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Rai 5: (LCN 523)
- Video: 0,35 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576p
- Audio: 48 kbps (LC-AAC Stereo)
- Rai Movie: (LCN 524)
- Video: 0,35 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576p
- Audio: 48 kbps (LC-AAC Stereo)
- Rai Gulp: (LCN 542)
- Video: 0,35 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576p
- Audio: 48 kbps (LC-AAC Stereo)
- Rai YoYo: (LCN 543)
- Video: 0,35 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576p
- Audio: 48 kbps (LC-AAC Stereo)
- RTV San Marino: (LCN 550)
- Video: 1,36 mbps / 16:9 / HEVC / 720x576p
- Audio: 192 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Rai Sport: (LCN 558)
- Video: 0,35 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576p
- Audio: 48 kbps (LC-AAC Stereo)
- Mux Mediaset1: (Disponibili 24,88 Mbps)
- Iris HD: (LCN 22,522)
- Video: 2,50 – 7,80 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 128 kbps (AC3 DD+ Mode complete main Coding 2/0 L, R)
- Audio 2: 80 kbps (HE-AAC Stereo)
- 27Twentyseven HD: (LCN 27,527)
- Video: 2,50 – 7,80 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 128 kbps (AC3 DD+ Mode complete main Coding 2/0 L, R)
- Audio 2: 80 kbps (HE-AAC Stereo)
- La5 HD: (LCN 30,530)
- Video: 2,50 – 7,80 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 128 kbps (AC3 DD+ Mode complete main Coding 2/0 L, R)
- Audio 2: 80 kbps (HE-AAC Stereo)
- Mediaset Italia2 HD: (LCN 49,549)
- Video: 2,50 – 7,80 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 128 kbps (AC3 DD+ Mode complete main Coding 2/0 L, R)
- Audio 2: 80 kbps (HE-AAC Stereo)
- TGCOM24 HD: (LCN 51,551)
- Video: 2,00 – 3,30 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio: 128 kbps (AC3 DD+ Mode complete main Coding 2/0 L, R)
- RADIO 105 (HD): (LCN 66,566)
- Video: 1,10 – 2,60 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio: 80 kbps (HE-AAC Stereo)
- R101 TV (HD): (LCN 67,567)
- Video: 1,00 – 2,50 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio: 80 kbps (HE-AAC Stereo)
- tivù la guida (HD): (LCN 500)
- Video: 0,14 . 0,15 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080p
- Radio R101: 96 kbps (HE-AAC Stereo) (LCN 771)
- Radio Monte Carlo: 96 kbps (HE-AAC Stereo) (LCN 772)
- RADIO 105: 96 kbps (HE-AAC Stereo) (LCN 785)
- VIRGIN RADIO: 96 kbps (HE-AAC Stereo) (LCN 786)
- Mux Mediaset2: (Disponibili 24,88 Mbps)
- QVC HD: (LCN 32)
- Video: 2,50 – 2,51 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Cine34: (LCN 34,534)
- Video: 2,60 – 7,50 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio: 128 kbps (AC3 DD+ Mode complete main Coding 2/0 L, R)
- Focus: (LCN 35,535)
- Video: 2,60 – 8,40 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 128 kbps (AC3 DD+ Mode complete main Coding 2/0 L, R)
- Audio 2: 80 kbps (HE-AAC Stereo)
- TOPcrime: (LCN 39,539)
- Video: 2,60 – 7,90 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 128 kbps (AC3 DD+ Mode complete main Coding 2/0 L, R)
- Audio 2: 80 kbps (HE-AAC Stereo)
- Boing HD: (LCN 40,540)
- Video: 1,30 – 2,40 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio: 96 kbps (AC3 DD+ Mode complete main Coding 2/0 L, R)
- Boing Plus: (LCN 45,545)
- Video: 1,12 – 2,40 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 96 kbps (AC3 DD+ Mode complete main Coding 2/0 L, R)
- Cartoonito HD: (LCN 46,546)
- Video: 1,30 – 2,40 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio: 96 kbps (AC3 DD+ Mode complete main Coding 2/0 L, R)
- Mux Mediaset3: (Disponibili 22,39 Mbps)
- Rete4 HD: (LCN 4,104,504)
- Video: 3,00 – 7,90 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 128 kbps (AC3 DD+ Mode complete main Coding 2/0 L, R)
- Audio 2: 80 kbps (HE-AAC Stereo)
- Canale5 HD: (LCN 5,105,505)
- Video: 3,00 – 7,70 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 128 kbps (AC3 DD+ Mode complete main Coding 2/0 L, R)
- Audio 2: 80 kbps (HE-AAC Stereo)
- Italia1 HD: (LCN 6,106,506)
- Video: 3,00 – 8,40 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 128 kbps (AC3 DD+ Mode complete main Coding 2/0 L, R)
- Audio 2: 80 kbps (HE-AAC Stereo)
- 20 Mediaset HD: (LCN 20,120,520)
- Video: 3,00 – 7,70 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 128 kbps (AC3 DD+ Mode complete main Coding 2/0 L, R)
- Audio 2: 80 kbps (HE-AAC Stereo)
- Mediaset Extra HD: (LCN 55,556)
- Video: 1,80 – 3,50 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio: 128 kbps (AC3 DD+ Mode complete main Coding 2/0 L, R)
- Test HEVC Main10: (LCN 200)
- Video: 0,31 – 0,32 mbps / 16:9 / HEVC / 1280x720p (50fps)
- Audio: 64 kbps (HE-AAC Stereo)
- Mux DFree: (Disponibili 22,39 Mbps)
- BOM CHANNEL: (LCN 68)
- Video: 0,84 – 0,85 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 96 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- CANALE 122 (HD): (LCN 122)
- Video: 1,84 – 1,85 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1440x1080i
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Lineagem: (LCN 132)
- Video: 0,80 – 0,81 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 96 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- ArteIN (HD): (LCN 133)
- Video: 0,71 – 0,72 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 960x1080i
- Audio: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- DELUXE 139: (LCN 139)
- Video: 0,51 – 0,52 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 480x576i
- Audio: 96 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- PADRE PIO TV: (LCN 145)
- Video: 0,64 – 0,65 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 704x576i
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- FASCINO 147: (LCN 147)
- Video: 0,51 – 0,52 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 64 kbps (AAC Stereo)
- PRIMASET***: (LCN 149)
- Video: 0,08 – 0,10 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 480x576p
- EQUtv (HD): (LCN 151)
- Video: 1,32 – 1,33 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1440x1080i
- Audio: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Tesory Channel: (LCN 152)
- Video: 0,80 – 0,81 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 96 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- FASCINO TV (FASCINO TV 157 HD): (LCN 157)
- Video: 0,79 – 0,80 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 960x1080i
- Audio: 96 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Canale 165 (FASCINO TV 165): (LCN 165)
- Video: 0,48 – 0,49 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 704x576i
- Audio: 96 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- ORLERTV: (LCN 166)
- Video: 1,26 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 96 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- CANALE168 (FASCINO TV 168): (LCN 168)
- Video: 0,48 – 0,49 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- CANALE169 (FASCINO TV 169): (LCN 169)
- Video: 0,48 – 0,49 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- PRIMAFREE170: (LCN 170)
- Video: 0,79 – 0,80 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 704x576i
- Audio: 96 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- AP CHANNEL: (LCN 220)
- Video: 0,45 – 0,46 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- IT CHANNEL***: (LCN 221)
- —
- RADIO ROMA NETWORK***: (LCN 222)
- Video: 0,08 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920c1080p
- Italia Sera***: (LCN 223)
- Video: 0,08 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920c1080p
- Amici Network***: (LCN 224)
- Video: 0,08 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920c1080p
- PRIMAFREE231***: (LCN 231)
- Video: 0,08 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920c1080p
- CUSANO NEWS 7: (LCN 234)
- Video: 0,50 – 0,51 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 96 kbps (AAC Stereo)
- GENIUS 240: (LCN 240)
- Video: 0,64 – 0,65 mbps / 5:4 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- SICILIA 242 (HD): (LCN 242)
- Video: 0,77 – 0,78 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1280x720p
- Audio: 64 kbps (AAC Stereo)
- 244***: (LCN 244)
- —
- Parole di Vita: (LCN 245)
- Video: 0,40 – 0,41 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576p
- Audio: 64 kbps (AAC Stereo)
- BeJoy.kids: (LCN 247)
- Video: 0,40 – 0,41 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576p
- Audio: 64 kbps (AAC Stereo)
- 248 TV***: (LCN 248)
- Video: 0,08 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920c1080p
- MATRIX TV ITALIA***: (LCN 249)
- Video: 0,08 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920c1080p
- MOMENTO TV***: (LCN 251)
- —
- Radio Radio TV***: (LCN 253)
- Video: 0,37 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576p
- Audio: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- ADNPLAY***: (LCN 254)
- Video: 0,08 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920c1080p
- Maria Vision: (LCN 255)
- Video: 0,69 – 0,70 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Onair Italia***: (LCN 256)
- Video: 0,08 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920c1080p
- NTR RADIO 264 MUSIC TV***: (LCN 264)
- Video: 0,08 – 0,10 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 480x576p
- ARTEORA TV***: (LCN 267)
- Video: 0,08 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920c1080p
- 2Settanta Tv***: (LCN 270)
- Video: 0,08 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920c1080p
- FANTASFERA**: (LCN 401)
- —
- My Plus Tv***: (LCN 402)
- Video: 0,08 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920c1080p
- Nexum Channel***: (LCN 403
- Video: 0,24 – 0,25 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 48 kbps (AAC Stereo)
- Radio Margherita Piu’***: Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo) (LCN 825)
- SUPERSIX TV***: (LCN 833)
- —
- *Teleshopping* (FASCINO 147) (LCN 225)
- *Tesory Channel* (LCN 228)
- *269ITALIA* (AP CHANNEL) (LCN 269)
- Mux Cairo Due: (Disponibili 22,39 Mbps)
- LA7 HD: (LCN 7,107,507)
- Video: 4,50 – 4,51 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio: 192 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- LA7CINEMA (HD): (LCN 29,229,529)
- Video: 3,90 – 3,91 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- ITALIA 121: (LCN 121)
- Video: 0,45 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 56 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- ARTE ITALIA 124: (LCN 124)
- Video: 0,45 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 56 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- ARTE ITALIA 125: (LCN 125)
- Video: 0,45 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 56 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- ITALIA 126: (LCN 126)
- Video: 0,45 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 56 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- ITALIA 127: (LCN 127)
- Video: 0,45 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 56 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- ITALIA 134: (LCN 134)
- Video: 0,45 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 56 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- ITALIA 135: (LCN 135)
- Video: 0,45 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 56 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- ITALIA 136: (LCN 136)
- Video: 0,45 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 56 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- FRANCE 24***: (LCN 241)
- Video: –
- *ITALIA 142* (ITALIA 134) (LCN 142)
- *ITALIA 143* (ITALIA 136) (LCN 143)
- *ITALIA 148* (ITALIA 127) (LCN 148)
- *ITALIA 154* (ITALIA 136) (LCN 154)
- *ITALIA 155* (ITALIA 126) (LCN 155)
- *ITALIA 156* (ARTE ITALIA 124) (LCN 156)
- *ITALIA 159* (ITALIA 127) (LCN 159)
- *ITALIA 160* (ARTE ITALIA 125) (LCN 160)
- *ITALIA 161* (ITALIA 121) (LCN 161)
- *ITALIA 164* (ITALIA 135) (LCN 164)
- *LA7 on demand* (LA7 HD) (LCN 997)
- *LA7CINEMA TEST* (LA7CINEMA HD) (LCN 999)
- Mux Persidera1: (Disponibili 24,88 Mbps)
- NOVE (HD): (LCN 9)
- Video: 1,20 – 5,80 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Italia 53 (Casa Italia 53): (LCN 53)
- Video: 0,90 – 0,91 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- HGTV – Home&Garden (HD): (LCN 56)
- Video: 1,10 – 5,30 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1440x1080i
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Discovery Turbo (HD): (LCN 59)
- Video: 1,10 – 5,90 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1440x1080i
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- SPORTITALIA HD: (LCN 60,560)
- Video: 2,30 – 2,31 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- CLUB TV: (LCN 61,561)
- Video: 0,97 – 0,98 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 32 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- ALMA TV: (LCN 65,565)
- Video: 0,50 – 0,51 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 32 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- Deejay TV HD: (LCN 69,569)
- Video: 1,43 – 1,44 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1440x1080i
- Audio: 96 kbps (HE-AAC Stereo)
- ITALIA CHANNEL: (LCN 123)
- Video: 0,43 – 0,44 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- GOLD TV ITALIA: (LCN 128)
- Video: 0,50 – 0,51 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 32 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- LA 4 ITALIA: (LCN 129)
- Video: 0,50 – 0,51 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 32 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- GOLD INVEST TV: (LCN 130)
- Video: 0,50 – 0,51 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 32 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- RETE ITALIA: (LCN 131)
- Video: 0,50 – 0,51 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 32 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- CANALE 137: (LCN 137)
- Video: 0,43 – 0,44 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 32 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- STARMARKET: (LCN 140)
- Video: 0,50 – 0,51 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 32 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- CANALE 144:
- Video: 0,38 – 0,39 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 32 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- CANALE 162: (LCN 162)
- Video: 0,44 – 0,45 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 32 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- RDS Social TV (HD): (LCN 265)
- Video: 1,38 – 1,39 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1440x1080i
- Audio: 96 kbps (HE-AAC Stereo)
- Radio Capital: 64 kbps (HE-AAC Stereo) (LCN 713)
- Radio Deejay: 64 kbps (HE-AAC Stereo) (LCN 714)
- Radio m2o: 64 kbps (HE-AAC Stereo) (LCN 715)
- RDS 100% GRANDI SUCCESSI: Audio: 96 kbps (HE-AAC Stereo) (LCN 724)
- Radio Maria: 64 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel) (LCN 789)
- *Italia 141* (Italia 53) (LCN 141)
- *Italia 150* (Italia 53) (LCN 150)
- *TV 153* (CANALE 162) (LCN 153)
- *PROMO FOOD* (CANALE 137) (LCN 204)
- *PROMO TRAVEL* (STRAMARKET) (LCN 205)
- *PROMO HOME* (RETE ITALIA) (LCN 206)
- *PROMO LIVING* (CANALE 137) (LCN 207)
- *PROMO LIFE* (STARMARKET) (LCN 208)
- *PROMO SHOPPING* (STARMARKET) (LCN 209)
- *CANALE 230* (LA 4 ITALIA) (LCN 230)
- *CANALE 237* (RETE ITALIA) (LCN 237)
- *PROMO KIDS* (STARMARKET) (LCN 238)
- *CANALE 243* (STARMARKET) (LCN 243)
- *PROMO SPORT* (GOLD TV ITALIA) (LCN 250)
- *CANALE 263* (CANALE 162) (LCN 263)
- Mux Persidera2: (Disponibili 24,88 Mbps)
- TV8 HD: (LCN 8,108,508)
- Video: 1,50 – 4,00 Mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Cielo (HD): (LCN 26)
- Video: 0,50 – 3,00 Mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Audio 2: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- TV2000 (HD): (LCN 28,528)
- Video: 3,50 – 3,51 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- K2 (HD): (LCN 41)
- Video: 0,50 – 3,00 Mbps / 16:9 / MPEG-4 / 960x1080i
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- frisbee (HD): (LCN 44)
- Video: 0,50 – 3,00 Mbps / 16:9 / MPEG-4 / 960x1080i
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Super! (HD): (LCN 47)
- Video: 1,57 – 1,58 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 960x1080i
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Sky TG24 (HD): (LCN 50)
- Video: 0,50 – 2,90 Mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- IlSole24ORE TV (HD): (LCN 63)
- Video: 1,40 – 1,41 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 960x1080i
- Audio: HE-AAC 64 kbps (Stereo)
- SUPERTENNIS (HD): (LCN 64)
- Video: 2,80 – 2,81 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1440x1080i
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- RadioItaliaTV (HD): (LCN 70,570)
- Video: 1,89 – 1,90 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio: 96 kbps (HE-AAC Stereo)
- RADIO KISS KISS TV (HD): (LCN 158)
- Video: 1,78 – 1,79 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1440x1080i
- Audio: 192 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- VH1: (LCN 167)
- —
- inBlu2000: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo) (LCN 728)
- RADIO VATICANA ITALIA: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo) (LCN 733)
- R Italia SMI: 96 kbps (HE-AAC Stereo) (LCN 770)
- *RADIO24TV* (LCN 246)
- Mux Persidera3: (Disponibili 24,88 Mbps)
- Real Time (HD): (LCN 31)
- Video: 1,10 – 5,30 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- Food Network (HD): (LCN 33)
- Video: 1,20 – 4,30 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1440x1080i
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- RTL 102.5 (HD): (LCN 36,536)
- Video: 2,45 – 2,46 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1440x1080i
- Audio: 96 kbps (HE-AAC Stereo)
- Discovery (HD): (LCN 37,537)
- Video: 1,10 – 4,00 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1440x1080i
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- GIALLO (HD): (LCN 38)
- Video: 1,10 – 4,00 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1440x1080i
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- DMAX (HD): (LCN 52)
- Video: 1,10 – 7,10 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
- Audio: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
- DONNA SPORT TV (DONNA TV): (LCN 62,562)
- Video: 0,44 – 0,45 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 720x576i
- Audio: 32 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- TELECAMPIONE: (LCN 138)
- Video: 0,47 – 0,48 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 544x576i
- Audio: 32 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel)
- CANALE 163 (ODEON 24)***: (LCN 163)
- Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
- WELCOME IN***: (LCN 226)
- Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
- CANALE 227***: (LCN 227)
- —
- MATCH MUSIC***: (LCN 232)
- Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
- RTL 102.5 CALIENTE***: (LCN 233,533)
- Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
- CANALE 235***: (LCN 235)
- Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
- Man-ga***: (LCN 236)
- Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
- GAMBERO ROSSO***: (LCN 257)
- Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
- RADIOFRECCIA (HD): (LCN 258,532)
- Video: 1,85 – 1,86 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1440x1080i
- Audio: 96 kbps (HE-AAC Stereo)
- Bike Channel***: (LCN 259)
- Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
- URANIA***: (LCN 260)
- Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
- DR PALMAS TV***: (LCN 235)
- Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
- RADIO ZETA (HD): (LCN 266,531)
- Video: 1,85 – 1.86 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1440x1080i
- Audio: 96 kbps (HE-AAC Stereo)
- CANALE 268***: (LCN 268)
- —
- MALPENSA 24 HD***: (LCN 410)
- Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
- ITALIAN FISHING TV***: (LCN 441)
- Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
- NOKEP TV HD***: (LCN 455)
- Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
- AutoMoto***: (LCN 510)
- Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
- RTL 102.5: HE-AAC 96 kbps (Stereo) (LCN 736)
- RADIO ZETA: HE-AAC 96 kbps (Stereo) (LCN 737)
- RADIOFRECCIA: HE-AAC 96 kbps (Stereo) (LCN 738)
- RTL 102.5 TRAFFIC***: (LCN 739)
- Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
- RTL 102.5 BEST***: (LCN 740)
- Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
- RTL 102.5 NAPULE’***: (LCN 741)
- Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
- RTL 102.5 DISCO***: (LCN 742)
- Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
- RTL 102.5 CALIENTE***: (LCN 743)
- Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
- RTL 102.5 BRO&SIS***: (LCN 744)
- Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
- RADIO CLASSICA TV***: (LCN 824)
- Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
- CLASS CNBC***: (LCN 828)
- Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
- CLASS TV MODA***: (LCN 883)
- Video: 0,01 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1024x576p
Pubblicato il 10 nov 2026
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