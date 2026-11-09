Canone Rai 2027: chi può chiedere l'esenzione e quando

Si torna a parlare di Canone Rai ed esenzioni per il 2027 in relazione alla nuova manovra finanziaria in fase di discussione proprio in questi giorni da parte del Parlamento. La domanda cruciale non riguarda solo l’ammontare del costo annuale, se verrà ridotto e se continuerà con gli attuali 90 euro addebitati automaticamente all’interno dei costi della bolletta dell’energia elettrica. Infatti, c’è chi si chiede se potrà inviare la richiesta di esenzione.

Alcune voci ipotizzano un calo dell’importo da pagare per il Canone Rai che potrebbe scendere a 70 euro, così come si parla del Bollo Auto. Ad ogni modo siamo ancora nel campo delle ipotesi e non c’è alcuna certezza che questa novità sia già stata pensata e approvata. Tutto dipende dalle coperture finanziarie che il governo troverà per sopperire ai 20 euro potenzialmente scontabili durante l’anno 2027.

Nondimeno, quello che sappiamo con certezza riguarda i requisiti stabiliti dall’Agenzia delle Entrate per poter richiedere l’esenzione del Canone Rai per l’anno 2027. Ovviamente sappiamo anche quale sarà il termine ultimo, ovvero l’ultimo giorno, per poter inviare la richiesta.

Requisiti e termine ultimo per richiedere l’esenzione del Canone Rai nel 2027

Iniziamo subito partendo dai casi di esonero, ovvero tutti coloro che hanno i requisiti per richiedere l’esenzione del Canone Rai nel 2027, secondo quanto riportato sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

Ultrasettantacinquenni con reddito basso. I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione sostitutiva (sezione I dell’apposito modello) con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV.

I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione sostitutiva (sezione I dell’apposito modello) con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV. Diplomatici e militari stranieri. Sono esentati dal pagamento del canone tv, per effetto di convenzioni internazionali: gli agenti diplomatici (articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961); i funzionari o gli impiegati consolari (articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963); i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile; i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia (articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951).

Sono esentati dal pagamento del canone tv, per effetto di convenzioni internazionali: Cittadini intestatari di utenza elettrica residenziale che non detengono la tv. I cittadini che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta. Per ottenere l’esonero è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo.

Il termine ultimo per inviare la relativa richiesta, compatibile con i differenti requisiti, è il 31 gennaio 2027 per non pagare l’intero anno.