Squadra Mobile è ora disponibile in streaming su Prime Video

In questo inizio di novembre il catalogo di Prime Video ha visto l’arrivo di un nuovo titolo molto caro al pubblico italiano. Stiamo parlando di Squadra Mobile, spin-off della serie Distretto di Polizia con al centro il personaggio di Roberto Ardenzi interpretato da Giorgio Tirabassi, andato in onda su Canale 5 dal 2015 al 2017, a distanza di tre anni dalla conclusione della serie televisiva principale.

Per vedere la nota serie tv in streaming occorre avere una sottoscrizione attiva con Prime Video, il servizio incluso nell’abbonamento Amazon Prime. I nuovi iscritti godono di una prova gratuita di 30 giorni, al termine della quale vi è il rinnovo a 4,99 euro al mese o 49,90 euro l’anno, a meno che non si disdica prima senza costi aggiuntivi.

Dopo dieci anni trascorsi all’Antimafia, Roberto Ardenzi riceve la nomina di vice questore aggiunto alla squadra mobile di Roma. Durante il nuovo incarico è chiamato a gestire un nuovo gruppo di poliziotti e a migliorare il rapporto con la figlia Maura, affettuosamente conosciuta con il soprannome Mauretta.

Il secondo personaggio centrale nella storia è quello di Claudio Sabatini, capo della squadra narcotici e amico di Ardenzi, ma a sua insaputa è una persona corrotta a cui piace dedicarsi ad affari illegali. Ad interpretarlo è Daniele Liotti.

C’è poi l’ispettore Sandro Vitale, ex alcolista, interpretato dall’attore Sandro Vitale. Anche lui riveste un ruolo importante nello spin-off di Distretto di polizia.

In totale Squadra Mobile prevede due stagioni per un totale di trentadue episodi, divisi equamente nella prima e seconda stagione (sedici nella prima e sedici nella seconda). Per il momento su Prime Video sono disponibili tutti gli episodi della prima stagione, trasmessa su Canale in prima visione nel 2015.

Volendo, è possibile scegliere anche di effettuare il download di ciascun episodio tramite l’apposita funzionalità messa a disposizione dal servizio streaming video di Amazon, in modo da rivedere ciascun episodio anche offline.