 The Traitors 2: i primi tre episodi sono disponibili su Prime Video
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The Traitors 2: i primi tre episodi sono disponibili su Prime Video

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Venerdì su Prime Video ha fatto il suo debutto la seconda edizione di The Traitors Italia, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi con protagonista un gruppo di concorrenti tra cui si nascondono alcuni traditori pronti a sabotare le missioni alla base del gioco. Nella giornata di esordio, sono disponibili i primi tre episodi.

Prime Video è il servizio streaming video di Amazon, incluso nell’abbonamento Prime. Gli utenti che si iscrivono per la prima volta ricevono una prova gratuita di trenta giorni, al termine della quale l’abbonamento si rinnova a 4,99 euro al mese o 49,90 euro l’anno, a meno che non si decida di disdire prima del rinnovo senza costi aggiuntivi.

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the traitors italia seconda stagione

Il cast di quest’anno è composto da comici, sportivi, artisti, creator e showgirl. In totale partecipano quattordici concorrenti, pronti a mettersi in gioco in uno dei reality più acclamati degli ultimi anni da critica e pubblico.

Ecco tutti i quattordici partecipanti di The Traitors Italia 2:

  • Lorella Cuccarini (volto tv)
  • Francesca Barra (volto tv)
  • Giorgia Palmas (volto tv)
  • Giulia Palmas (volto tv)
  • Gianluca Torre (volto tv)
  • Awed (creator)
  • Camihawke (nuova generazione del web)
  • Daniele Gattano (comico)
  • Jolanda Renga (nuova generazione del web)
  • Biondo (artista)
  • Mario Ermito (attore)
  • Valentina Nappi (attrice)
  • Pasquale La Rocca (ballerino)
  • Filippo Magnini (sportivo)

In totale sono previste sei puntate, distribuite in tre uscite settimanali. I primi tre episodi sono già disponibili da oggi, venerdì 6 novembre, dopodiché si proseguirà con altri due episodi il 13 novembre, fino all’episodio finale in onda il 20 novembre.

La seconda stagione di The Traitors Italia è ambientata nel Lazio, presso il Castello di Lunghezza, nella periferia orientale della capitale. Si tratta di un cambio importante rispetto alla prima edizione, quando venne scelta la Val di Non, in Trentino Alto Adige, e due suoi manieri storici come Castel Nanno e Castel Valer.

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Pubblicato il 6 nov 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
6 nov 2026
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