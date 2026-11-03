Apple TV ha in serbo tante novità per i suoi abbonati a novembre

Apple TV, il servizio streaming video di Apple, ha preparato un ricco menu di novità in questo mese di novembre per i suoi abbonati. L’antipasto è atteso per mercoledì 4 novembre, quando farà il suo ritorno la serie tv Stick con gli episodi della seconda stagione. Owen Wilson tornerà a vestire i panni dell’ex promessa del golf mondiale Pryce Cahill, stavolta mettendosi in gioco in prima persona.

Le persone che sottoscrivono per la prima volta il servizio Apple TV hanno diritto ad una prova gratuita di sette giorni, durante la quale possono accedere a tutti i contenuti presenti in catalogo. Dopo i primi sette giorni di prova, l’abbonamento si rinnova a 9,99 euro al mese, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi, anche prima del rinnovo.

A seguire vi mostriamo i titoli più attesi in arrivo a novembre:

Stick (seconda stagione) in uscita il 4 novembre

in uscita il 4 novembre Awkwafina: una chef improbabile (prima stagione) in uscita il 6 novembre

in uscita il 6 novembre 12 12 12 (prima stagione) in uscita il 13 novembre

in uscita il 13 novembre Being Heumann (film) in uscita il 13 novembre

in uscita il 13 novembre Scuola per guerrieri coraggiosi (film): in uscita il 25 novembre

Oltre al ritorno in grande stile di Stick, un’altra serie da cerchiare in rosso è 12 12 12, che farà il suo debutto il prossimo 13 novembre. I tre 12 si riferiscono alle tre linee temporali su cui si poggia la trama: dodici mesi per l’organizzazione della rapina in un caveau a Zurigo, dodici ore per l’esecuzione del colpo e dodici giorni per catturare il ladro. I protagonisti della serie sono gli attori Anthony Mackie e Jamie Dornan.