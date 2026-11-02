Disney+ è sempre più conveniente: ora da 5,99€ al mese

Su Disney+ è attiva l’offerta che consente di attivare i piani di sei mesi a partire da 5,99 euro al mese, con uno sconto massimo pari al 25%. Al termine del periodo promozionale il piano prescelto si rinnova al prezzo in vigore al momento del pagamento (a partire da 6,99 euro).

Il piano più economico è Standard con pubblicità e permette di accedere a tutti i titoli in catalogo con una qualità video fino a 1080p Full HD, due riproduzioni in contemporanea e le interruzioni pubblicitarie durante la visione dei contenuti on-demand.

Su questa tipologia di titoli la pubblicità è assente sia sul piano Standard che Premium, ma anche qui le interruzioni pubblicitarie interessano i contenuti speciali in diretta. Detto questo, con Standard è possibile fruire dell’opzione Download, tramite cui si possono scaricare i contenuti a proprio piacimento per poi rivederli offline quando si è fuori casa o in un luogo dove non c’è la possibilità di connettersi a Internet.

Con il piano Premium le riproduzioni in contemporanea passano da due a quattro, e in più si ottiene il supporto alla tecnologia Dolby Atmos per un’esperienza di visione ancora più godibile. Premium è anche il piano che gode della percentuale di sconto maggiore (-25%), come si evince dall’elenco che segue:

Standard con pubblicità (-14%): 5,99 euro al mese per sei mesi, poi 6,99 euro al mese senza vincoli

Standard (-18%): 8,99 euro al mese per sei mesi, poi 10,99 euro al mese senza vincoli

Premium (-25%): 11,99 euro al mese per sei mesi, poi 15,99 euro al mese senza vincoli