Disney+ conferma il risparmio fino al 25% sui piani di 6 mesi

Nuovo mese, vecchia promo. Anche a novembre i piani di sei mesi di Disney+ godono di uno sconto fino al 25%, con prezzi a partire da 5,99 euro al mese. Al termine del periodo promozionale ciascun piano si rinnova al prezzo in vigore al momento del pagamento.

Ogni piano permette inoltre di accedere a tutti i titoli presenti in catalogo, tra i grandi classici Disney, i nuovi Originals, le serie Marvel, la saga di Star Wars, i documentari di National Geographic, l’intrattenimento di Hulu e i film d’animazione di Pixar. L’offerta in corso, lo ricordiamo, è rivolta a tutti, a patto di aver compiuto la maggiore età.

Di seguito un rapido riepilogo della promozione Disney+ sui piani della durata di sei mesi.

Standard con pubblicità: 5,99 euro al mese per sei mesi , poi 6,99 euro al mese senza vincoli (14% di sconto)

, poi 6,99 euro al mese senza vincoli (14% di sconto) Standard: 8,99 euro al mese per sei mesi , poi 10,99 euro al mese senza vincoli (18% di sconto)

, poi 10,99 euro al mese senza vincoli (18% di sconto) Premium: 11,99 euro al mese per sei mesi, poi 15,99 euro al mese senza vincoli (25% di sconto)

I piani Standard con pubblicità e Standard differiscono solo in due elementi: la presenza della pubblicità nel primo (pubblicità nei contenuti on-demand, perché nei contenuti speciali, quelli in diretta, la pubblicità c’è anche negli altri piani) e dell’opzione Download nel secondo.

Per il resto le caratteristiche sono le stesse, dalla qualità di visione in 1080p Full HD al numero di riproduzioni in contemporanea (due). Con il piano Premium si possono usare invece fino a 4 dispositivi nello stesso momento e si ha il supporto alla tecnologia Dolby Atmos.