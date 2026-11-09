 Le migliori novità ora disponibili su Disney+ da soli 5,99€ al mese
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Le migliori novità ora disponibili su Disney+ da soli 5,99€ al mese

Solo con Disney+ hai accesso a tutto il catalogo, incluse le migliori novità ora disponibili sulla piattaforma, a partire da soli 5,99€ al mese.
Le migliori novità ora disponibili su Disney+ da soli 5,99€ al mese
Entertainment TV Film e Serie TV
Solo con Disney+ hai accesso a tutto il catalogo, incluse le migliori novità ora disponibili sulla piattaforma, a partire da soli 5,99€ al mese.
Disney+
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Approfitta adesso dell’offerta Disney+ a partire da soli 5,99 euro al mese per accedere a tutto il catalogo, incluse le migliori novità da poco aggiunte. Si tratta di una promozione incredibile. Il piano a soli 5,99 euro al mese include la pubblicità, ma ti assicuriamo che non è per nulla invasiva e ti permetterà di godere dei titoli che ami senza alcun problema.

Abbonati ora a Disney+

L’imperatrice risposata

L’imperatrice Navier dell’Impero d’Oriente ha sempre governato un regno perfetto al fianco del marito, l’imperatore Sovieshu. Tutto cambia quando l’imperatore porta a palazzo Rashta, una schiava fuggitiva, e dichiara di volerla rendere sua concubina. La sua posizione vacilla, ma Navier non si lascia sopraffare dalle emozioni, e quando il principe Heinrey, un rivale del Regno d’Occidente, mostra interesse verso di lei, Navier prende una decisione che cambierà la sua vita per sempre.

Abbonati ora a Disney+

All’s Fair

Un team di avvocate divorziste lascia uno studio legale dominato dagli uomini per aprire un proprio studio legale tutto al femminile. Agguerrite, brillanti e con una vita privata complicata, affrontano separazioni burrascose, segreti scandalosi e alleanze mutevoli, sia in tribunale che nel loro team. In un mondo dove i soldi parlano e l’amore è un campo di battaglia, queste donne non si limitano a giocare: cambiano le regole.

Abbonati ora a Disney+

Super Troopers 3

Gli amati poliziotti tornano in “Super Troopers 3”, il terzo capitolo della celebre commedia. Quando il folle fidanzamento di Farva con la sorella di Thorny precipita nel caos, i Super Troopers devono fare i conti con i piani di Thorny per mandare tutto all’aria, mentre cercano di smantellare un traffico di droga, salvare la situazione… e, forse, anche il matrimonio.

Abbonati ora a Disney+

Bertie Gregory: A tu per tu con i lupi

L’esploratore di National Geographic Bertie Gregory torna nella Baia di Hudson, nell’Artico canadese, per ritrovare dei vecchi amici: un branco di lupi guidato dall’impavido leader Kona. L’inverno è la stagione più dura. Il cibo scarseggia e il branco è costretto a cacciare la sua preda più grande e pericolosa: l’alce. Di fronte a un animale dieci volte più grande, una mossa falsa può essere fatale. Bertie è lì per filmare questa lotta tra stazza e strategia. Ciò che riprende è un evento raro e un momento indimenticabile per un membro del suo branco preferito.

Abbonati ora a Disney+

Cicogne in missione

Una visione completamente nuova e spassosissima della famosa leggenda delle cicogne che vi fara’ amare i suoi protagonisti dal primo istante.

Abbonati ora a Disney+

The Kardashians

La famiglia che conoscete e amate è qui con una nuova serie, che vi farà entrare totalmente nelle loro vite. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie portano le telecamere nel privato per rivelare cosa c’è di vero dietro ai titoli dei giornali. Dalle forti pressioni nella gestione di business miliardari, alle esilaranti gioie del tempo libero e dell’accompagnare i bambini a scuola, questa serie porta gli spettatori nella famiglia con un’avvincente storia d’amore e di vita reale messa sotto ai riflettori.

Abbonati ora a Disney+

Mission: Yozakura Family

Dopo la caduta di Tanpopo, la pace per la famiglia Yozakura ha vita breve. In sogno, la prima capofamiglia, Tsubomi, chiede a Taiyo di ucciderla. Per riuscirci, Taiyo deve superare il difficilissimo esame per spie di Rango Argento e raggiungere Kawashita in cerca di risposte. Mentre affronta esaminatori spietati, una minaccia più grande incombe: Momo, il padre dei fratelli, riappare con un piano malvagio. Il legame familiare è messo a dura prova: per gli Yozakura inizia un nuovo capitolo ad alto rischio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 9 nov 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Canone Rai 2027: chi può chiedere l'esenzione e quando

Canone Rai 2027: chi può chiedere l'esenzione e quando
Digitale Terrestre: arriva l'aggiornamento della Info Mux NIT

Digitale Terrestre: arriva l'aggiornamento della Info Mux NIT
Problemi di segnale con TivùSat? Ecco perché e cosa fare

Problemi di segnale con TivùSat? Ecco perché e cosa fare
Squadra Mobile è ora disponibile in streaming su Prime Video

Squadra Mobile è ora disponibile in streaming su Prime Video
Canone Rai 2027: chi può chiedere l'esenzione e quando

Canone Rai 2027: chi può chiedere l'esenzione e quando
Digitale Terrestre: arriva l'aggiornamento della Info Mux NIT

Digitale Terrestre: arriva l'aggiornamento della Info Mux NIT
Problemi di segnale con TivùSat? Ecco perché e cosa fare

Problemi di segnale con TivùSat? Ecco perché e cosa fare
Squadra Mobile è ora disponibile in streaming su Prime Video

Squadra Mobile è ora disponibile in streaming su Prime Video
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
9 nov 2026
Link copiato negli appunti