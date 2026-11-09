Le migliori novità ora disponibili su Disney+ da soli 5,99€ al mese

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L’imperatrice risposata

L’imperatrice Navier dell’Impero d’Oriente ha sempre governato un regno perfetto al fianco del marito, l’imperatore Sovieshu. Tutto cambia quando l’imperatore porta a palazzo Rashta, una schiava fuggitiva, e dichiara di volerla rendere sua concubina. La sua posizione vacilla, ma Navier non si lascia sopraffare dalle emozioni, e quando il principe Heinrey, un rivale del Regno d’Occidente, mostra interesse verso di lei, Navier prende una decisione che cambierà la sua vita per sempre.

All’s Fair

Un team di avvocate divorziste lascia uno studio legale dominato dagli uomini per aprire un proprio studio legale tutto al femminile. Agguerrite, brillanti e con una vita privata complicata, affrontano separazioni burrascose, segreti scandalosi e alleanze mutevoli, sia in tribunale che nel loro team. In un mondo dove i soldi parlano e l’amore è un campo di battaglia, queste donne non si limitano a giocare: cambiano le regole.

Super Troopers 3

Gli amati poliziotti tornano in “Super Troopers 3”, il terzo capitolo della celebre commedia. Quando il folle fidanzamento di Farva con la sorella di Thorny precipita nel caos, i Super Troopers devono fare i conti con i piani di Thorny per mandare tutto all’aria, mentre cercano di smantellare un traffico di droga, salvare la situazione… e, forse, anche il matrimonio.

Bertie Gregory: A tu per tu con i lupi

L’esploratore di National Geographic Bertie Gregory torna nella Baia di Hudson, nell’Artico canadese, per ritrovare dei vecchi amici: un branco di lupi guidato dall’impavido leader Kona. L’inverno è la stagione più dura. Il cibo scarseggia e il branco è costretto a cacciare la sua preda più grande e pericolosa: l’alce. Di fronte a un animale dieci volte più grande, una mossa falsa può essere fatale. Bertie è lì per filmare questa lotta tra stazza e strategia. Ciò che riprende è un evento raro e un momento indimenticabile per un membro del suo branco preferito.

Cicogne in missione

Una visione completamente nuova e spassosissima della famosa leggenda delle cicogne che vi fara’ amare i suoi protagonisti dal primo istante.

The Kardashians

La famiglia che conoscete e amate è qui con una nuova serie, che vi farà entrare totalmente nelle loro vite. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie portano le telecamere nel privato per rivelare cosa c’è di vero dietro ai titoli dei giornali. Dalle forti pressioni nella gestione di business miliardari, alle esilaranti gioie del tempo libero e dell’accompagnare i bambini a scuola, questa serie porta gli spettatori nella famiglia con un’avvincente storia d’amore e di vita reale messa sotto ai riflettori.

Mission: Yozakura Family

Dopo la caduta di Tanpopo, la pace per la famiglia Yozakura ha vita breve. In sogno, la prima capofamiglia, Tsubomi, chiede a Taiyo di ucciderla. Per riuscirci, Taiyo deve superare il difficilissimo esame per spie di Rango Argento e raggiungere Kawashita in cerca di risposte. Mentre affronta esaminatori spietati, una minaccia più grande incombe: Momo, il padre dei fratelli, riappare con un piano malvagio. Il legame familiare è messo a dura prova: per gli Yozakura inizia un nuovo capitolo ad alto rischio.