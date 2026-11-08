Problemi con il digitale terrestre? Passa ai canali satellitari

In molte zone d’Italia continuano i problemi di segnale con il digitale terrestre. Se anche tu sei tra questi la soluzione potrebbe essere proprio quella di passare ai canali satellitari. In questo modo eviteresti qualsiasi limite di ricezione del segnale e potresti accedere a tutto l’intrattenimento che vuoi.
La lista completa dei canali satellitari
Probabilmente hai ancora dei dubbi, ma rispetto al digitale terrestre, con la piattaforma da satellite non perdi assolutamente nulla. Dai un’occhiata direttamente alla lista completa dei canali satellitari disponibili, aggiornata ai primi giorni di novembre 2026.
- TV ITALIANE
- LCN 1 – Rai 1 (HD)
- LCN 2 – Rai 2 (HD)
- LCN 3 – Rai 3 (HD)
- LCN 4 – Rete4 HD
- LCN 5 – Canale5 HD
- LCN 6 – Italia1 HD
- LCN 7 – LA7 HD
- LCN 8 – TV8 HD
- LCN 9 – Nove HD
- ALTRI CANALI RAI
- LCN 10 – Rai 4 (HD)
- LCN 13 – Rai 5 (HD)
- LCN 14 – Rai Movie (HD)
- LCN 15 – Rai Premium (HD)
- LCN 21 – Rai Sport (HD)
- LCN 23 – Rai Storia (HD)
- LCN 24 – Rai News 24 (HD)
- LCN 42 – Rai Gulp (HD)
- LCN 43 – Rai YoYo (HD)
- LCN 146 – Rai Scuola / Italiana (HD)
- LCN 301 – Rai 3 TGR Valle d’Aosta
- LCN 302 – Rai 3 TGR Piemonte
- LCN 303 – Rai 3 TGR Liguria
- LCN 304 – Rai 3 TGR Lombardia
- LCN 305 – Rai 3 TGR Veneto
- LCN 306 – Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Bolzano
- LCN 307 – Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Trento
- LCN 308 – Rai 3 TGR Südtirol HD
- LCN 309 – Rai 3 TGR Friuli Venezia Giulia
- LCN 310 – Rai 3 TGR Furlanija Julijska Krajina (Rai 3 Bis)
- LCN 311 – Rai 3 TGR Emilia-Romagna
- LCN 312 – Rai 3 TGR Toscana
- LCN 313 – Rai 3 TGR Marche
- LCN 314 – Rai 3 TGR Umbria
- LCN 315 – Rai 3 TGR Lazio
- LCN 316 – Rai 3 TGR Abruzzo
- LCN 317 – Rai 3 TGR Molise
- LCN 318 – Rai 3 TGR Campania
- LCN 319 – Rai 3 TGR Puglia
- LCN 320 – Rai 3 TGR Basilicata
- LCN 321 – Rai 3 TGR Calabria
- LCN 322 – Rai 3 TGR Sardegna
- LCN 323 – Rai 3 TGR Sicilia
- CANALI RAI UHD (HEVC / H265)
- LCN 210 – Rai 4K
- ALTRI CANALI MEDIASET
- LCN 11 – Iris HD
- LCN 12 – La5 HD
- LCN 16 – Mediaset Italia2 HD
- LCN 17 – Mediaset Extra HD
- LCN 20 – 20Mediaset HD
- LCN 27 – 27Twentyseven HD
- LCN 34 – Cine34 HD
- LCN 35 – Focus HD
- LCN 39 – TOPcrime HD
- LCN 40 – Boing HD
- LCN 41 – Cartoonito HD
- LCN 51 – TGCOM24 HD
- LCN 67 – VIRGIN RADIO (HD)
- LCN 68 – RADIO MONTE CARLO (HD)
- LCN 66 – RADIONORBA TV (HD)
- ALTRI CANALI SAT
- LCN 18 – TV2000 (HD)
- LCN 19 – cielo (HD)
- LCN 28 – DMAX Italy HD
- LCN 29 – LA7 CINEMA (HD)
- LCN 30 – SuperTennis HD
- LCN 31 – Realtime Italy HD
- LCN 36 – RTL 102.5 HD
- LCN 38 – Giallo HD
- LCN 46 – BeJoy.kids
- LCN 47 – Super! (HD)
- LCN 50 – RDS Social TV (HD)
- LCN 53 – Food Network Italy HD
- LCN 54 – Discovery Turbo Italy (HD)
- LCN 56 – HGTV Italy HD / Discovery Italy HD
- LCN 58 – Solo Calcio (HD)
- LCN 65 – Radio Kiss Kiss Tv (HD)
- LCN 69 – RADIOFRECCIA HD
- LCN 70 – RADIO ZETA HD
- LCN 72 – France 24 HD (en Francais)
- LCN 75 – Radio Italia Tv HD
- LCN 144 – ORLER TV
- LCN 145 – Padre Pio Tv (HD)
- LCN 149 – PRIMASET 149 (HD)
- LCN 151 – EQUtv (HD)
- LCN 161 – Canale Italia (SAT)
- LCN 454 – Parole di Vita
- CANALI SAT (TV LOCALI)
- LCN 162 – People TV (People TV-Rete 7 HD)
- LCN 163 – Telecupole (SAT)
- LCN 164 – TVA Vicenza
- LCN 165 – VIDEOLINA (HD)
- LCN 166 – TELESARDEGNA (HD)
- CANALI SAT (EXTRAITALIANE IN LINGUA ITALIANA)
- LCN 93 – San Marino RTV HD
- CANALI SAT DI INFORMAZIONE / CULTURALI
- LCN 71 – Euronews Italian
- LCN 90 – Camera Deputati
- LCN 91 – Senato (HD)
- LCN 92 – UNINETTUNO UNIVERSITY TV
- LCN 108 – wedo Big Stories (HD)
- LCN 147 – MARCOPOLO
- CANALI SAT DI FILM
- LCN 109 – wedotv Movies
- CANALI SAT DI MODA
- LCN 60 – Class TV Moda (HD)
- CANALI SAT SPORTIVI
- LCN 57 – Horse TV HD
- LCN 228 – ACISPORT TV (HD)
- LCN 229 – GO-TV CHANNEL (BLU / Veneto Link)
- CANALI SAT MUSICALI
- LCN 49 – Mezzo TV / Mezzo SD
- LCN 76 – Radio Italia Live (HD)
- LCN 77 – RTL 102.5 CALIENTE (HD)
- CANALI SAT RELIGIOSI
- LCN 455 – Vatican Media Europa (HD)
- LCN 456 – Sender Neu Jerusalem
- LCN 457 – TELERADIOPACE TV (HD)
- ALTRI CANALI SAT COMMERCIALI (TELEVENDITE)
- LCN 440 – Arte Investimenti (ArteIN HD)
- CANALI SAT PROMO
- LCN 999 – tivù la guida
- Sky Sport Info (non presente su LCN Tivùsat)
- CANALI SAT A PAGAMENTO
- LCN 214 Sky – DAZN 1 (HD)
- LCN 215 Sky – DAZN 2 (HD)
- RSI LA 1 HD (Canale Svizzero SRG SSR)
- RSI LA 2 HD (Canale Svizzero SRG SSR)
- CANALI SAT NON PIU’ ATTIVI
- Deejay TV (schermo nero)
- TV STRANIERE – NEWS / INFORMAZIONE
- LCN 70 – BBC News Europe
- LCN 72 – France 24 HD (en Francais)
- LCN 73 – Euronews English (HD)
- LCN 74 – France 24 HD (in English)
- LCN 78 – Bloomberg European TV
- LCN 79 – CNBC HD
- LCN 80 – DW English HD
- LCN 81 – Al Jazeera
- LCN 82 – Al Jazeera HD
- LCN 83 – Al Jazeera English HD
- LCN 85 – NHK WORLD-JAPAN (HD)
- LCN 86 – SRF info HD
- LCN 87 – CGTN
- LCN 88 – BBC Persian HD
- LCN 89 – BBC Arabic HD
- LCN 94 – TVE Internacional (HD)
- LCN 95 – 24H (HD)
- LCN 96 – TV5 Monde Info (HD)
- AL Arabia HD
- Sky News Arabia (HD)
- ERT World Europe
- TRT World HD
- TRT Arabi HD
- TVP INFO HD
- PRESS TV HD
- TV STRANIERE – CANALI MUSICALI
- 4Fun.TV
- 4Fun Kids
- 4Fun Dance
- Eska TV Extra
- STARS.TV (HD)
- POWER TV
- GOLD TV
- NUTA TV
- TV STRANIERE – CANALI CULTURALI
- LCN 110 – ARTE (HD)
- CGTN Documentary (HD)
- Al Jazeera Document
- TV STRANIERE – ALTRI CANALI STRANIERI
- BFM TV
- Kabelio BVN
- 2M Monde / 2M MONDE HD
- TVP Polonia (HD)
- Polonia 1
- TELE 5
- NTL
- TVS
- Telesur HD
- CCTV 4E (HD)
- CGTN (HD) / E / F / A / R
- Al Jazeera Mubasher
- Kurdsat SD / Kurdistan TV (HD)
- TVR International HB
- TELE CONGO
- Dubai TV HD
- Al Aoula Inter HD
- KBS WORLD (HD)
- Al Rayyan Al Qadeem HD
- Alhurra HD 500
- Al Hiwar (HD)
- RTS Un HD / RTS Deux HD
- SRF 1 HD / SRF zwei HD
- TV STRANIERE – CANALI PROMO
- SAT.TV – Hot Bird
- TV STRANIERE – CANALI 4K / 8K (HEVC / H265)
- LCN 200 – HotBird 4K1
- LCN 209 – Insight TV UHD (Inultra 4K)
- LCN 211 – MyZen 4K
- LCN 212 – Museum 4K
- LCN 213 – TRAVELXP 4K
- Love Nature 4K
Pubblicato il 8 nov 2026
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