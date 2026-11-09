Problemi di segnale con TivùSat? Ecco perché e cosa fare

In questi giorni molti utenti stanno segnalando problemi di segnale con TivùSat, nonostante sia la piattaforma di intrattenimento satellitare. Il fatto che il segnale arrivi tramite parabola non significa che sia sempre esente da disagi. Perché in queste ore alcuni utenti stanno avendo problemi?

Il motivo è subito spiegato: la lista canali di questa piattaforma è passata attraverso un aggiornamento importante. Quindi, per risolvere qualsiasi calo di segnale o eventuali perdite di segnale, è fondamentale avviare una ricerca automatica dei canali e così ottenere la più recente numerazione ufficiale.

Risolvi i problemi di segnale con TivùSat ottenendo la nuova numerazione canali

Con la nuova numerazione canali ufficiale risolverai tutti i problemi di segnale attuali con TivùSat. Ecco di seguito quella aggiornata dopo l’ultimo grande aggiornamento.