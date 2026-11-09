Digitale Terrestre: arriva l'aggiornamento della Info Mux NIT

La piattaforma più diffusa in Italia per l’intrattenimento radiotelevisivo gratuito su territorio nazionale continua ad aggiornarsi. Infatti, con il mese di novembre, sul digitale terrestre, è anche arrivato l’aggiornamento della Info Mux NIT (Network Information Table). Per chi non ha dimestichezza con questi termini, si tratta di una delle tabelle metadati fondamentali trasmesse all’interno del flusso di trasporto di un multiplex.
- Ch 21 Mux RL Piemonte
- Network Name: RL Piemonte 1
- Network ID: 12300 (0x300c)
- Transport Stream ID: 4321 (0x10e1)
- Original Network ID: 8572 (0x217c) Version: 19
- Descriptor: Network Name Descriptor
- DVB-T Frequency 634.000 MHz
- Bandwidth: 8 MHz Constellation: 64-QAM
- Hierarchy: non-hierarchical, native interleaver Guard Interval 1/4
- Code Rate: 5/6
- Current Network: True
- Descriptor: Service List Descriptor
- Service: 1006 (CANALE ITALIA) digital television service
- Service: 1012 (VCO AZZURRA TV) digital television service
- Service: 1013 (VIDEONOVARA) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 1007 (CANALE ITALIA Piemonte) digital television service
- Service: 1014 (Onda Novara Tv) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 1032 (VCO AZZURRA TV) digital television service
- Service: 1033 (VIDEONOVARA) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 1010 (RETE 7 HD) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 1034 (Onda Novara Tv) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 1005 (Primantenna) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 1015 (Motori TV) digital television service
- Service: 1009 (VALENZA TV) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 1037 (VALENZA TV) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 1004 (TELECUPOLE) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 1001 (TopCalcio24 HD) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 1002 (VideoGruppo) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 1011 (GRP TV) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 1008 (TELECITY PIEMONTE) digital television service
- Service: 1036 (TELECITY PIEMONTE) digital television service
- Service: 1003 (SESTARETE) digital television service
- Descriptor: User Private Descriptor: 0x83
- Logical channel 18 = MPEG service 1006 (CANALE ITALIA)
- Logical channel 16 = MPEG service 1003 (SESTARETE)
- Logical channel 17 = MPEG service 1012 (VCO AZZURRA TV)
- Logical channel 19 = MPEG service 1013 (VIDEONOVARA)
- Logical channel 71 = MPEG service 1007 (CANALE ITALIA Piemonte)
- Logical channel 80 = MPEG service 1014 (Onda Novara Tv)
- Logical channel 617 = MPEG service 1032 (VCO AZZURRA TV)
- Logical channel 619 = MPEG service 1033 (VIDEONOVARA)
- Logical channel 13 = MPEG service 1010 (RETE 7 HD)
- Logical channel 680 = MPEG service 1034 (Onda Novara Tv)
- Logical channel 14 = MPEG service 1005 (Primantenna)
- Logical channel 78 = MPEG service 1015 (Motori TV)
- Logical channel 76 = MPEG service 1009 (VALENZA TV)
- Logical channel 176 = MPEG service 1037 (VALENZA TV)
- Logical channel 11 = MPEG service 1004 (TELECUPOLE)
- Logical channel 75 = MPEG service 1001 (TopCalcio24 HD)
- Logical channel 12 = MPEG service 1002 (VideoGruppo)
- Logical channel 15 = MPEG service 1011 (GRP TV)
- Logical channel 10 = MPEG service 1008 (TELECITY PIEMONTE)
- Logical channel 110 = MPEG service 1036 (TELECITY PIEMONTE)
- Ch 22 Mux RL Lombardia
- Network Name: RL Lombardia 1
- Network ID: 12300 (0x300c)
- Transport Stream ID: 8417 (0x20e1)
- Original Network ID: 8572 (0x217c) Version: 21
- Descriptor: Network Name Descriptor
- DVB-T Frequency 482.000 MHz
- Bandwidth: 8 MHz Constellation: 64-QAM
- Hierarchy: non-hierarchical, native interleaver Guard Interval 1/4
- Code Rate: 5/6
- Current Network: True
- Descriptor: Service List Descriptor
- Service: 2005 (Bergamo TV HD) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 2007 (TT-TELETUTTO) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 2004 (Espansione Tv HD) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 2014 (SEILATV Bergamo HD) digital television service
- Service: 2019 (DTV1) digital television service
- Service: 2009 (TI RICORDI TV) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 2010 (SUPERTV) digital television service
- Service: 2011 (PIU VALLI TV) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 2006 (R55) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 2013 (CANALE ITALIA 77) digital television service
- Service: 2008 (TSN) digital television service
- Service: 2016 (VALENZA TV) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 2001 (RADIO MATER DAB*) digital television service
- Service: 2012 (TELECOLOR HD.) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 2015 (RADIO BRUNO Lombardia) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 2003 (TELECITY LOMBARDIA) digital television service
- Descriptor: User Private Descriptor: 0x83
- Logical channel 15 = MPEG service 2005 (Bergamo TV HD)
- Logical channel 13 = MPEG service 2003 (TELECITY LOMBARDIA)
- Logical channel 16 = MPEG service 2007 (TT-TELETUTTO)
- Logical channel 14 = MPEG service 2004 (Espansione Tv HD)
- Logical channel 94 = MPEG service 2014 (SEILATV Bergamo HD)
- Logical channel 115 = MPEG service 2019 (DTV1)
- Logical channel 93 = MPEG service 2009 (TI RICORDI TV)
- Logical channel 96 = MPEG service 2010 (SUPERTV)
- Logical channel 83 = MPEG service 2011 (PIU VALLI TV)
- Logical channel 88 = MPEG service 2006 (R55)
- Logical channel 77 = MPEG service 2013 (CANALE ITALIA 77)
- Logical channel 85 = MPEG service 2008 (TSN)
- Logical channel 97 = MPEG service 2016 (VALENZA TV)
- Logical channel 776 = MPEG service 2001 (RADIO MATER DAB*)
- Logical channel 17 = MPEG service 2012 (TELECOLOR HD.)
- Logical channel 73 = MPEG service 2015 (RADIO BRUNO Lombardia)
- Ch 23 Mux DFree
- Network Name: DFree
- Network ID: 12289 (0x3001)
- Transport Stream ID: 900 (0x0384)
- Original Network ID: 272 (0x0110) Version: 23
- Descriptor: Network Name Descriptor
- Descriptor: Linkage Descriptor
- Transport Stream ID: 900 (0x0384) 706.0 MHz
- Original Network ID: 272 (0x0110)
- Service ID: 0
- Linkage Type: transport stream containing complete Network/Bouquet SI
- Descriptor: Linkage Descriptor
- Transport Stream ID: 900 (0x0384) 706.0 MHz
- Original Network ID: 272 (0x0110)
- Service ID: 8115
- Linkage Type: System Software Update Service
- DVB-T Frequency 706.000 MHz
- Bandwidth: 8 MHz Constellation: 64-QAM
- Hierarchy: non-hierarchical, native interleaver Guard Interval 1/4
- Code Rate: 5/6
- Current Network: True
- Descriptor: User Private Descriptor: 0x83
- Logical channel 234 = MPEG service 7166 (CUSANO NEWS 7)
- Logical channel 242 = MPEG service 7168 (SICILIA 242)
- Logical channel 68 = MPEG service 7169 (BOM CHANNEL)
- Logical channel 170 = MPEG service 7170 (PRIMAFREE170)
- Logical channel 122 = MPEG service 7171 (CANALE 122)
- Logical channel 157 = MPEG service 7172 (FASCINO TV)
- Logical channel 149 = MPEG service 7173 (PRIMASET)
- Logical channel 165 = MPEG service 7174 (Canale 165)
- Logical channel 152 = MPEG service 7175 (Tesory Channel)
- Logical channel 255 = MPEG service 7176 (Maria Vision)
- Logical channel 225 = MPEG service 7177 (Teleshopping)
- Logical channel 267 = MPEG service 7178 (ARTEORA TV)
- Logical channel 240 = MPEG service 7179 (GENIUS 240)
- Logical channel 269 = MPEG service 7180 (269ITALIA)
- Logical channel 168 = MPEG service 7181 (CANALE168)
- Logical channel 169 = MPEG service 7182 (CANALE169)
- Logical channel 166 = MPEG service 7183 (ORLERTV)
- Logical channel 132 = MPEG service 7184 (Lineagem)
- Logical channel 139 = MPEG service 7185 (DELUXE 139)
- Logical channel 133 = MPEG service 7186 (ArteIN)
- Logical channel 147 = MPEG service 7187 (FASCINO 147)
- Logical channel 151 = MPEG service 7188 (EQUtv)
- Logical channel 253 = MPEG service 7190 (Radio Radio TV)
- Logical channel 264 = MPEG service 7191 (NTR RADIO 264 MUSIC TV)
- Logical channel 145 = MPEG service 7192 (PADRE PIO TV)
- Logical channel 244 = MPEG service 7193 (244)
- Logical channel 222 = MPEG service 7194 (RADIO ROMA NETWORK )
- Logical channel 254 = MPEG service 7195 (ADNPLAY)
- Logical channel 228 = MPEG service 7196 (Tesory Channel)
- Logical channel 833 = MPEG service 7197 (SUPERSIX TV)
- Logical channel 248 = MPEG service 7198 (248 TV)
- Logical channel 220 = MPEG service 7199 (AP CHANNEL)
- Logical channel 825 = MPEG service 7200 (Radio Margherita Piu’)
- Logical channel 251 = MPEG service 7201 (MOMENTO TV)
- Logical channel 402 = MPEG service 7202 (My Plus Tv)
- Logical channel 256 = MPEG service 7203 (Onair Italia)
- Logical channel 231 = MPEG service 7204 (PRIMAFREE231)
- Logical channel 270 = MPEG service 7205 (2Settanta Tv)
- Logical channel 403 = MPEG service 7206 (Nexum Channel)
- Logical channel 401 = MPEG service 7207 (FANTASFERA)
- Logical channel 221 = MPEG service 7208 (IT CHANNEL)
- Logical channel 247 = MPEG service 7209 (BeJoy.kids)
- Logical channel 245 = MPEG service 7211 (Parole di Vita)
- Logical channel 249 = MPEG service 7212 (MATRIX TV ITALIA)
- Logical channel 223 = MPEG service 7213 (Italia Sera)
- Logical channel 224 = MPEG service 7214 (Amici Network)
- Ch 25 Mux Cairo Due
- Network Name: CAIRO DUE
- Network ID: 12295 (0x3007)
- Transport Stream ID: 263 (0x0107)
- Original Network ID: 8572 (0x217c) Version: 2
- Descriptor: Network Name Descriptor
- DVB-T Frequency 506.000 MHz
- Bandwidth: 8 MHz Constellation: 64-QAM
- Hierarchy: non-hierarchical, native interleaver Guard Interval 1/4
- Code Rate: 3/4
- Current Network: True
- Descriptor: User Private Descriptor: 0x83
- Logical channel 507 = MPEG service 711 (LA7 HD)
- Logical channel 529 = MPEG service 712 (LA7CINEMA)
- Logical channel 7 = MPEG service 751 (LA7 HD)
- Logical channel 29 = MPEG service 752 (LA7CINEMA)
- Logical channel 907 = MPEG service 761 (LA7 TEST)
- Logical channel 929 = MPEG service 762 (LA7 Servizi on demand)
- Logical channel 888 = MPEG service 763 (Caccia e Pesca)
- Logical channel 998 = MPEG service 764 (LA7 TEST)
- Logical channel 999 = MPEG service 765 (LA7CINEMA TEST)
- Logical channel 997 = MPEG service 792 (LA7 on demand)
- Logical channel 829 = MPEG service 791 (LA7 Test)
- Logical channel 107 = MPEG service 721 (LA7 HD)
- Logical channel 229 = MPEG service 722 (LA7CINEMA)
- Logical channel 121 = MPEG service 3001 (ITALIA 121)
- Logical channel 124 = MPEG service 3002 (ARTE ITALIA 124)
- Logical channel 125 = MPEG service 3003 (ARTE ITALIA 125)
- Logical channel 126 = MPEG service 3004 (ITALIA 126)
- Logical channel 127 = MPEG service 3005 (ITALIA 127)
- Logical channel 135 = MPEG service 3006 (ITALIA 135)
- Logical channel 134 = MPEG service 3007 (ITALIA 134)
- Logical channel 161 = MPEG service 3101 (ITALIA 161)
- Logical channel 156 = MPEG service 3102 (ITALIA 156)
- Logical channel 136 = MPEG service 3103 (ITALIA 136)
- Logical channel 154 = MPEG service 3104 (ITALIA 154)
- Logical channel 148 = MPEG service 3105 (ITALIA 148)
- Logical channel 143 = MPEG service 3106 (ITALIA 143)
- Logical channel 164 = MPEG service 3107 (ITALIA 164)
- Logical channel 142 = MPEG service 3202 (ITALIA 142)
- Logical channel 160 = MPEG service 3203 (ITALIA 160)
- Logical channel 159 = MPEG service 3205 (ITALIA 159)
- Logical channel 155 = MPEG service 3207 (ITALIA 155)
- Logical channel 241 = MPEG service 3204 (FRANCE 24)
- Ch 26 Mux A Rai
- Network Name: Rai
- Network ID: 12289 (0x3001)
- Transport Stream ID: 1 (0x0001)
- Original Network ID: 8572 (0x217c) Version: 6
- Descriptor: Network Name Descriptor
- DVB-T Frequency 514.000 MHz
- Bandwidth: 8 MHz Constellation: 64-QAM
- Hierarchy: non-hierarchical, native interleaver Guard Interval 1/4
- Code Rate: 2/3
- Current Network: True
- Descriptor: Service List Descriptor
- Service: 1005 (Rai YoYo) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 1004 (Rai Gulp) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 1002 (Rai Movie) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 1001 (Rai Sport) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 1006 (Rai Premium) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 1007 (Rai 5) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 1012 (Rai GR Parlamento) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 1013 (Rai Isoradio) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 1014 (Rai Radio 3 Classica) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 1015 (Rai Radio Kids) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 1016 (Rai Radio Live Napoli) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 1017 (Rai Radio Techete’) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 1018 (Rai Radio Tutta Italiana) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 1019 (Rai Radio 1 Sport) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 1020 (No Name Radio powered by Rai) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 1022 (Rai Radio 1) advanced codec digital radio sound service
- Service: 1010 (Rai Radio 2) digital radio sound service
- Service: 1011 (Rai Radio 3) digital radio sound service
- Service: 1025 (Rai 4) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 1009 (Rai 4) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 1028 (Rai Storia) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 1029 (Rai Premium) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 1027 (Italiana) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 1050 (OTA-A) data broadcast service
- Descriptor: Private Data Specifier Descriptor
- Private Data Specifier: Unknown
- Descriptor: User Private Descriptor: 0x83
- Logical channel 43 = MPEG service 1005 (Rai YoYo)
- Logical channel 42 = MPEG service 1004 (Rai Gulp)
- Logical channel 24 = MPEG service 1002 (Rai Movie)
- Logical channel 58 = MPEG service 1001 (Rai Sport)
- Logical channel 25 = MPEG service 1006 (Rai Premium)
- Logical channel 23 = MPEG service 1007 (Rai 5)
- Logical channel 704 = MPEG service 1012 (Rai GR Parlamento)
- Logical channel 705 = MPEG service 1013 (Rai Isoradio)
- Logical channel 706 = MPEG service 1014 (Rai Radio 3 Classica)
- Logical channel 707 = MPEG service 1015 (Rai Radio Kids)
- Logical channel 708 = MPEG service 1016 (Rai Radio Live Napoli)
- Logical channel 709 = MPEG service 1017 (Rai Radio Techete’)
- Logical channel 710 = MPEG service 1018 (Rai Radio Tutta Italiana)
- Logical channel 711 = MPEG service 1019 (Rai Radio 1 Sport)
- Logical channel 712 = MPEG service 1020 (No Name Radio powered by Rai)
- Logical channel 701 = MPEG service 1022 (Rai Radio 1)
- Logical channel 702 = MPEG service 1010 (Rai Radio 2)
- Logical channel 703 = MPEG service 1011 (Rai Radio 3)
- Logical channel 521 = MPEG service 1025 (Rai 4)
- Logical channel 21 = MPEG service 1009 (Rai 4)
- Logical channel 554 = MPEG service 1028 (Rai Storia)
- Logical channel 525 = MPEG service 1029 (Rai Premium)
- Logical channel 146 = MPEG service 1027 (Italiana)
- Ch 27 Mux RaiWay Piemonte
- Network Name: Rai Way
- Network ID: 12290 (0x3002)
- Transport Stream ID: 4096 (0x1000)
- Original Network ID: 8572 (0x217c) Version: 10
- Descriptor: Network Name Descriptor
- DVB-T Frequency 522.000 MHz
- Bandwidth: 8 MHz Constellation: 64-QAM
- Hierarchy: non-hierarchical, native interleaver Guard Interval 1/4
- Code Rate: 2/3
- Current Network: True
- Descriptor: Service List Descriptor
- Service: 19 (PIEMONTE+ HD) digital television service
- Service: 15 (RBE-TV) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 3 (GIOCABET.TV) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 16 (RADIO BRUNO Piemonte) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 11 (TELEREPORTER) digital television service
- Service: 7 (RADIO BIRIKINA TV) digital television service
- Descriptor: User Private Descriptor: 0x83
- Logical channel 83 = MPEG service 19 (PIEMONTE+ HD)
- Logical channel 87 = MPEG service 15 (RBE-TV)
- Logical channel 82 = MPEG service 3 (GIOCABET.TV)
- Logical channel 73 = MPEG service 16 (RADIO BRUNO Piemonte)
- Logical channel 84 = MPEG service 11 (TELEREPORTER)
- Logical channel 96 = MPEG service 7 (RADIO BIRIKINA TV)
- Ch 29 Open Area
- Network Name: Open Area
- Network ID: 12330 (0x302a)
- Transport Stream ID: 4099 (0x1003)
- Original Network ID: 8572 (0x217c) Version: 0
- Descriptor: Network Name Descriptor
- Current Network: True
- Descriptor: User Private Descriptor: 0x83
- Logical channel 88 = MPEG service 88 (VALPADANA TV)
- Logical channel 86 = MPEG service 86 (6SR MOTORI)
- Logical channel 79 = MPEG service 79 (6SR STILE)
- Logical channel 94 = MPEG service 94 (6SR MUSICA)
- Logical channel 77 = MPEG service 77 (6SRNEWS)
- Logical channel 92 = MPEG service 92 (TELECONTATTO 2)
- Logical channel 116 = MPEG service 116 (SOCIAL CHANNEL)
- Logical channel 89 = MPEG service 89 (6SR055TV)
- Logical channel 90 = MPEG service 90 (TELECONTATTO)
- Logical channel 95 = MPEG service 95 (LIFE ZONE)
- Logical channel 351 = MPEG service 351 (70-80.TV)
- Logical channel 112 = MPEG service 112 (TELITALIA)
- Logical channel 113 = MPEG service 113 (TELEITALIA 2)
- Logical channel 114 = MPEG service 114 (TELERADIOPACE 4)
- Logical channel 81 = MPEG service 81 (TELITALIA 4)
- Logical channel 111 = MPEG service 111 (TELITALIA TV)
- Logical channel 85 = MPEG service 85 (LOMBARDIA TV)
- Logical channel 99 = MPEG service 99 (TELESTELLA)
- Logical channel 118 = MPEG service 118 (AZZURRA TV1)
- Logical channel 119 = MPEG service 119 (AZZURRA TV2)
- Logical channel 175 = MPEG service 175 (AZZURRA TV3)
- Logical channel 177 = MPEG service 177 (AZZURRA TV4)
- Logical channel 353 = MPEG service 353 (SETTANTA-OTTANTA)
- Logical channel 183 = MPEG service 183 (ABRUZZO CHANNEL)
- Logical channel 184 = MPEG service 184 (L’AQUILA TV)
- Logical channel 178 = MPEG service 178 (RANEWS)
- Logical channel 179 = MPEG service 179 (RAN GERM)
- Logical channel 117 = MPEG service 117 (ITALIACABLE)
- Logical channel 180 = MPEG service 180 (RAN SLO)
- Logical channel 181 = MPEG service 181 (RAN FRIUL)
- Logical channel 182 = MPEG service 182 (TRY LIME)
- Logical channel 354 = MPEG service 354 (RAN STEREO)
- Logical channel 115 = MPEG service 115 (115 NEWS)
- Ch 30 Mux R Rai
- Network Name: Rai
- Network ID: 12289 (0x3001)
- Transport Stream ID: 113 (0x0071)
- Original Network ID: 8572 (0x217c) Version: 12
- Descriptor: Network Name Descriptor
- DVB-T Frequency 546.000 MHz
- Bandwidth: 8 MHz Constellation: 64-QAM
- Hierarchy: non-hierarchical, native interleaver Guard Interval 1/4
- Code Rate: 2/3
- Current Network: True
- Descriptor: Service List Descriptor
- Service: 1101 (Rai 1) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 1102 (Rai 2) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 1103 (Rai News 24) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 1111 (Rai 3 TGR Lombardia) digital television service
- Service: 1112 (Rai 3 TGR Piemonte) digital television service
- Service: 1113 (Rai 3 TGR Emilia-Romagna) digital television service
- Service: 1114 (Rai 3 TGR Lombardia) digital television service
- Service: 1115 (Rai 3 TGR Piemonte) digital television service
- Service: 1116 (Rai 3 TGR Emilia-Romagna) digital television service
- Service: 1110 (Rai 3) reserved for future use
- Service: 1118 (Rai News 24) H.264/AVC SD digital television service
- Descriptor: User Private Descriptor: 0x83
- Logical channel 1 = MPEG service 1101 (Rai 1)
- Logical channel 2 = MPEG service 1102 (Rai 2)
- Logical channel 48 = MPEG service 1103 (Rai News 24)
- Logical channel 3 = MPEG service 1111 (Rai 3 TGR Lombardia)
- Logical channel 3 = MPEG service 1112 (Rai 3 TGR Piemonte)
- Logical channel 3 = MPEG service 1113 (Rai 3 TGR Emilia-Romagna)
- Logical channel 804 = MPEG service 1114 (Rai 3 TGR Lombardia)
- Logical channel 802 = MPEG service 1115 (Rai 3 TGR Piemonte)
- Logical channel 811 = MPEG service 1116 (Rai 3 TGR Emilia-Romagna)
- Logical channel 103 = MPEG service 1110 (Rai 3)
- Logical channel 548 = MPEG service 1118 (Rai News 24)
- Ch 34 Mux RaiWay Lombardia
- Network Name: Rai
- Network ID: 12290 (0x3002)
- Transport Stream ID: 8192 (0x2000)
- Original Network ID: 8572 (0x217c) Version: 4
- Descriptor: Network Name Descriptor
- DVB-T Frequency 578.000 MHz
- Bandwidth: 8 MHz Constellation: 64-QAM
- Hierarchy: non-hierarchical, native interleaver Guard Interval 1/4
- Code Rate: 2/3
- Current Network: True
- Descriptor: Service List Descriptor
- Service: 26 (CR1) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 29 (TELELIBERTA’) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 30 (TeleBoario) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 22 (Telelombardia HD) digital television service
- Service: 23 (TopCalcio24 HD) digital television service
- Service: 24 (Antenna 3 HD) digital television service
- Service: 33 (Milano Pavia TV) digital television service
- Service: 148 (ITALIA 8 PRESTIGE) digital television service
- Service: 32 (TELEREPORTER) digital television service
- Service: 27 (TELENOVA HD) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 38 (GIOCABET.TV) digital television service
- Service: 36 (CANALE ITALIA +) digital television service
- Service: 31 (Milano Pavia TV) digital television service
- Service: 41 (CR 1) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 28 (UNICA TV) digital television service
- Service: 34 (Antenna 2) digital television service
- Service: 37 (TVS Televallassina) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 35 (TRS) digital television service
- Service: 40 (MILANOW) digital television service
- Descriptor: User Private Descriptor: 0x83
- Logical channel 18 = MPEG service 27 (TELENOVA HD)
- Logical channel 191 = MPEG service 40 (MILANOW)
- Logical channel 91 = MPEG service 35 (TRS)
- Logical channel 114 = MPEG service 37 (TVS Televallassina)
- Logical channel 84 = MPEG service 34 (Antenna 2)
- Logical channel 75 = MPEG service 28 (UNICA TV)
- Logical channel 219 = MPEG service 41 (CR 1)
- Logical channel 78 = MPEG service 31 (Milano Pavia TV)
- Logical channel 71 = MPEG service 36 (CANALE ITALIA +)
- Logical channel 113 = MPEG service 38 (GIOCABET.TV)
- Logical channel 19 = MPEG service 26 (CR1)
- Logical channel 82 = MPEG service 32 (TELEREPORTER)
- Logical channel 92 = MPEG service 148 (ITALIA 8 PRESTIGE)
- Logical channel 278 = MPEG service 33 (Milano Pavia TV)
- Logical channel 11 = MPEG service 24 (Antenna 3 HD)
- Logical channel 12 = MPEG service 23 (TopCalcio24 HD)
- Logical channel 10 = MPEG service 22 (Telelombardia HD)
- Logical channel 81 = MPEG service 30 (TeleBoario)
- Logical channel 76 = MPEG service 29 (TELELIBERTA’)
- Ch 36 Mux Mediaset2
- Network Name: Mediaset2
- Network ID: 12289 (0x3001)
- Transport Stream ID: 905 (0x0389)
- Original Network ID: 272 (0x0110) Version: 6
- Descriptor: Network Name Descriptor
- DVB-T Frequency 594.000 MHz
- Bandwidth: 8 MHz Constellation: 64-QAM
- Hierarchy: non-hierarchical, native interleaver Guard Interval 1/4
- Code Rate: 5/6
- Current Network: True
- Descriptor: User Private Descriptor: 0x83
- Logical channel 32 = MPEG service 2149 (QVC HD)
- Logical channel 34 = MPEG service 2152 (Cine34 HD)
- Logical channel 35 = MPEG service 2151 (Focus HD)
- Logical channel 39 = MPEG service 2150 (TOPcrime HD)
- Logical channel 40 = MPEG service 2124 (Boing HD)
- Logical channel 45 = MPEG service 2126 (Boing Plus)
- Logical channel 46 = MPEG service 2125 (Cartoonito HD)
- Logical channel 534 = MPEG service 2154 (Cine34 HD)
- Logical channel 535 = MPEG service 2157 (Focus HD)
- Logical channel 539 = MPEG service 2153 (TOPcrime HD)
- Logical channel 540 = MPEG service 2128 (Boing HD)
- Logical channel 545 = MPEG service 2127 (Boing Plus)
- Logical channel 546 = MPEG service 2129 (Cartoonito HD)
- Ch 38 Mux Mediaset3
- Network Name: Mediaset3
- Network ID: 12289 (0x3001)
- Transport Stream ID: 930 (0x03a2)
- Original Network ID: 272 (0x0110) Version: 6
- Descriptor: Network Name Descriptor
- DVB-T Frequency 610.000 MHz
- Bandwidth: 8 MHz Constellation: 64-QAM
- Hierarchy: non-hierarchical, native interleaver Guard Interval 1/4
- Code Rate: 5/6
- Current Network: True
- Descriptor: User Private Descriptor: 0x83
- Logical channel 4 = MPEG service 3004 (Rete4 HD)
- Logical channel 5 = MPEG service 3005 (Canale5 HD)
- Logical channel 6 = MPEG service 3006 (Italia1 HD)
- Logical channel 20 = MPEG service 3020 (20Mediaset HD)
- Logical channel 55 = MPEG service 3055 (Mediaset Extra HD)
- Logical channel 104 = MPEG service 3104 (Rete4 HD)
- Logical channel 105 = MPEG service 3105 (Canale5 HD)
- Logical channel 106 = MPEG service 3106 (Italia1 HD)
- Logical channel 120 = MPEG service 3120 (20Mediaset HD)
- Logical channel 200 = MPEG service 3200 (Test HEVC Main10)
- Logical channel 504 = MPEG service 3504 (Rete4 HD)
- Logical channel 505 = MPEG service 3505 (Canale5 HD)
- Logical channel 506 = MPEG service 3506 (Italia1 HD)
- Logical channel 520 = MPEG service 3520 (20Mediaset HD)
- Logical channel 556 = MPEG service 3556 (Mediaset Extra HD)
- Ch 40 Mux B Rai
- Network Name: Rai
- Network ID: 12289 (0x3001)
- Transport Stream ID: 2 (0x0002)
- Original Network ID: 8572 (0x217c) Version: 19
- Descriptor: Network Name Descriptor
- Current Network: True
- Descriptor: T2 delivery system Descriptor
- PLP ID: 0 T2 system ID: 111
- Mode: SISO Bandwidth: 8 MHz Guard-Interval: 1/8
- Transmission Mode: Reserved
- Cell ID: 58011 Frequency: 626.000 MHz
- Descriptor: Service List Descriptor
- Service: 1051 (Rai 1 (provvisorio)) H.265/HEVC digital television service
- Service: 1054 (Italiana) H.265/HEVC digital television service
- Service: 1056 (Rai 4) H.265/HEVC digital television service
- Service: 1061 (Rai Sport) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 1065 (Rai Gulp) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 1066 (Rai YoYo) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 1062 (Rai Movie) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 1063 (Rai 5) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 1069 (Rai Play) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 1070 (Rai Play Sound) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 1052 (Rai 2 (provvisorio)) H.265/HEVC digital television service
- Service: 1055 (Rai 3 (provvisorio)) H.265/HEVC digital television service
- Service: 1059 (Rai Storia) H.265/HEVC digital television service
- Service: 1057 (Rai News 24) H.265/HEVC digital television service
- Service: 1071 (Rai Premium) H.265/HEVC digital television service
- Service: 1053 (Rai Radio 2 Visual) H.265/HEVC digital television service
- Service: 1100 (OTA-B) data broadcast service
- Service: 1073 (RTV San Marino) H.265/HEVC digital television service
- Service: 1074 (Rai 4K) H.265/HEVC digital television service
- Descriptor: Private Data Specifier Descriptor
- Private Data Specifier: Unknown
- Descriptor: User Private Descriptor: 0x83
- Logical channel 101 = MPEG service 1074 (Rai 4K)
- Logical channel 501 = MPEG service 1051 (Rai 1 (provvisorio))
- Logical channel 57 = MPEG service 1054 (Italiana)
- Logical channel 21 = MPEG service 1056 (Rai 4)
- Logical channel 558 = MPEG service 1061 (Rai Sport)
- Logical channel 542 = MPEG service 1065 (Rai Gulp)
- Logical channel 543 = MPEG service 1066 (Rai YoYo)
- Logical channel 524 = MPEG service 1062 (Rai Movie)
- Logical channel 523 = MPEG service 1063 (Rai 5)
- Logical channel 201 = MPEG service 1069 (Rai Play)
- Logical channel 203 = MPEG service 1070 (Rai Play Sound)
- Logical channel 502 = MPEG service 1052 (Rai 2 (provvisorio))
- Logical channel 503 = MPEG service 1055 (Rai 3 (provvisorio))
- Logical channel 54 = MPEG service 1059 (Rai Storia)
- Logical channel 48 = MPEG service 1057 (Rai News 24)
- Logical channel 25 = MPEG service 1071 (Rai Premium)
- Logical channel 202 = MPEG service 1053 (Rai Radio 2 Visual)
- Logical channel 550 = MPEG service 1073 (RTV San Marino)
- Ch 44 Mux Persidera1
- Network Name: Persidera1
- Network ID: 12289 (0x3001)
- Transport Stream ID: 31000 (0x7918)
- Original Network ID: 8572 (0x217c) Version: 3
- Descriptor: Network Name Descriptor
- DVB-T Frequency 0.000 MHz
- Bandwidth: 8 MHz Constellation: 64-QAM
- Hierarchy: non-hierarchical, native interleaver Guard Interval 1/4
- Code Rate: 5/6
- Current Network: True
- Descriptor: Service List Descriptor
- Service: 1 (NOVE) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 2 (Discovery Turbo) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 9 (Radio Deejay) digital radio sound service
- Service: 10 (Radio Capital) digital radio sound service
- Service: 11 (Radio m2o) digital radio sound service
- Service: 12 (Radio Maria) digital radio sound service
- Service: 20 (NOVE) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 25 (HGTV – Home&Garden) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 29 (NOVE) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 40 (Deejay TV HD) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 41 (Deejay TV HD) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 70 (Italia 53) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 71 (Italia 141) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 72 (Italia 150) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 78 (CLUB TV) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 79 (CLUB TV) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 80 (SPORTITALIA HD) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 81 (SPORTITALIA HD) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 82 (ALMA TV) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 83 (ALMA TV) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 84 (GOLD TV ITALIA) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 85 (LA 4 ITALIA) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 86 (GOLD INVEST TV) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 87 (RETE ITALIA) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 88 (TV 153) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 89 (CANALE 162) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 90 (CANALE 137) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 91 (CANALE 144) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 92 (CANALE 237) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 93 (PROMO FOOD) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 94 (PROMO HOME) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 95 (PROMO LIFE) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 96 (PROMO LIVING) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 97 (CANALE 230) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 98 (STARMARKET) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 99 (PROMO TRAVEL) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 100 (PROMO KIDS) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 101 (CANALE 243) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 102 (PROMO SPORT) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 103 (CANALE 263) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 104 (PROMO SHOPPING) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 139 (ITALIA CHANNEL) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 145 (RDS Social TV) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 146 (RDS 100% GRANDI SUCCESSI) digital radio sound service
- Descriptor: User Private Descriptor: 0x83
- Logical channel 9 = MPEG service 1 (NOVE)
- Logical channel 59 = MPEG service 2 (Discovery Turbo)
- Logical channel 714 = MPEG service 9 (Radio Deejay)
- Logical channel 713 = MPEG service 10 (Radio Capital)
- Logical channel 715 = MPEG service 11 (Radio m2o)
- Logical channel 789 = MPEG service 12 (Radio Maria)
- Logical channel 109 = MPEG service 20 (NOVE)
- Logical channel 56 = MPEG service 25 (HGTV – Home&Garden)
- Logical channel 509 = MPEG service 29 (NOVE)
- Logical channel 69 = MPEG service 40 (Deejay TV HD)
- Logical channel 569 = MPEG service 41 (Deejay TV HD)
- Logical channel 53 = MPEG service 70 (Italia 53)
- Logical channel 141 = MPEG service 71 (Italia 141)
- Logical channel 150 = MPEG service 72 (Italia 150)
- Logical channel 61 = MPEG service 78 (CLUB TV)
- Logical channel 561 = MPEG service 79 (CLUB TV)
- Logical channel 60 = MPEG service 80 (SPORTITALIA HD)
- Logical channel 560 = MPEG service 81 (SPORTITALIA HD)
- Logical channel 65 = MPEG service 82 (ALMA TV)
- Logical channel 565 = MPEG service 83 (ALMA TV)
- Logical channel 128 = MPEG service 84 (GOLD TV ITALIA)
- Logical channel 129 = MPEG service 85 (LA 4 ITALIA)
- Logical channel 130 = MPEG service 86 (GOLD INVEST TV)
- Logical channel 131 = MPEG service 87 (RETE ITALIA)
- Logical channel 153 = MPEG service 88 (TV 153)
- Logical channel 162 = MPEG service 89 (CANALE 162)
- Logical channel 137 = MPEG service 90 (CANALE 137)
- Logical channel 144 = MPEG service 91 (CANALE 144)
- Logical channel 237 = MPEG service 92 (CANALE 237)
- Logical channel 204 = MPEG service 93 (PROMO FOOD)
- Logical channel 206 = MPEG service 94 (PROMO HOME)
- Logical channel 208 = MPEG service 95 (PROMO LIFE)
- Logical channel 207 = MPEG service 96 (PROMO LIVING)
- Logical channel 230 = MPEG service 97 (CANALE 230)
- Logical channel 140 = MPEG service 98 (STARMARKET)
- Logical channel 205 = MPEG service 99 (PROMO TRAVEL)
- Logical channel 238 = MPEG service 100 (PROMO KIDS)
- Logical channel 243 = MPEG service 101 (CANALE 243)
- Logical channel 250 = MPEG service 102 (PROMO SPORT)
- Logical channel 263 = MPEG service 103 (CANALE 263)
- Logical channel 209 = MPEG service 104 (PROMO SHOPPING)
- Logical channel 123 = MPEG service 139 (ITALIA CHANNEL)
- Logical channel 265 = MPEG service 145 (RDS Social TV)
- Logical channel 724 = MPEG service 146 (RDS 100% GRANDI SUCCESSI)
- Ch 45 Mux Persidera3
- Network Name: Persidera3
- Network ID: 12289 (0x3001)
- Transport Stream ID: 516 (0x0204)
- Original Network ID: 29 (0x001d) Version: 13
- Descriptor: Network Name Descriptor
- DVB-T Frequency 0.000 MHz
- Bandwidth: 8 MHz Constellation: 64-QAM
- Hierarchy: non-hierarchical, native interleaver Guard Interval 1/4
- Code Rate: 5/6
- Current Network: True
- Descriptor: Service List Descriptor
- Service: 16 (GIALLO) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 20 (Food Network) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 21 (RTL 102.5) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 22 (Discovery) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 23 (Discovery) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 26 (TELECAMPIONE) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 27 (DONNA SPORT TV) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 28 (DONNA SPORT TV) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 29 (CANALE 163) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 31 (WELCOME IN) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 32 (CANALE 227) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 33 (CANALE 235) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 34 (DR PALMAS TV) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 35 (CANALE 268) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 36 (MALPENSA 24 HD) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 38 (ITALIAN FISHING TV) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 39 (NOKEP TV HD) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 40 (MATCH MUSIC) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 44 (Real Time) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 50 (DMAX) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 60 (Bike Channel) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 61 (URANIA) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 62 (GAMBERO ROSSO) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 63 (AutoMoto) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 64 (CLASS CNBC) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 65 (CLASS TV MODA) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 66 (Man-ga) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 67 (RADIO CLASSICA TV) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 130 (RADIO ZETA) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 140 (RADIO ZETA) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 150 (RTL 102.5 CALIENTE) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 160 (RTL 102.5 CALIENTE) H.264/AVC SD digital television service
- Service: 218 (RADIOFRECCIA) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 219 (RTL 102.5) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 220 (RADIOFRECCIA) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 221 (RTL 102.5) digital radio sound service
- Service: 222 (RADIO ZETA) digital radio sound service
- Service: 223 (RADIOFRECCIA) digital radio sound service
- Service: 224 (RTL 102.5 TRAFFIC) digital radio sound service
- Service: 225 (RTL 102.5 BEST) digital radio sound service
- Service: 226 (RTL 102.5 NAPULE’) digital radio sound service
- Service: 227 (RTL 102.5 DISCO) digital radio sound service
- Service: 228 (RTL 102.5 CALIENTE) digital radio sound service
- Service: 229 (RTL 102.5 BRO&SIS) digital radio sound service
- Descriptor: User Private Descriptor: 0x83
- Logical channel 38 = MPEG service 16 (GIALLO)
- Logical channel 33 = MPEG service 20 (Food Network)
- Logical channel 36 = MPEG service 21 (RTL 102.5)
- Logical channel 37 = MPEG service 22 (Discovery)
- Logical channel 537 = MPEG service 23 (Discovery)
- Logical channel 138 = MPEG service 26 (TELECAMPIONE)
- Logical channel 62 = MPEG service 27 (DONNA SPORT TV)
- Logical channel 562 = MPEG service 28 (DONNA SPORT TV)
- Logical channel 163 = MPEG service 29 (CANALE 163)
- Logical channel 226 = MPEG service 31 (WELCOME IN)
- Logical channel 227 = MPEG service 32 (CANALE 227)
- Logical channel 235 = MPEG service 33 (CANALE 235)
- Logical channel 261 = MPEG service 34 (DR PALMAS TV)
- Logical channel 268 = MPEG service 35 (CANALE 268)
- Logical channel 410 = MPEG service 36 (MALPENSA 24 HD)
- Logical channel 441 = MPEG service 38 (ITALIAN FISHING TV)
- Logical channel 455 = MPEG service 39 (NOKEP TV HD)
- Logical channel 232 = MPEG service 40 (MATCH MUSIC)
- Logical channel 31 = MPEG service 44 (Real Time)
- Logical channel 52 = MPEG service 50 (DMAX)
- Logical channel 259 = MPEG service 60 (Bike Channel)
- Logical channel 260 = MPEG service 61 (URANIA)
- Logical channel 257 = MPEG service 62 (GAMBERO ROSSO)
- Logical channel 510 = MPEG service 63 (AutoMoto)
- Logical channel 828 = MPEG service 64 (CLASS CNBC)
- Logical channel 883 = MPEG service 65 (CLASS TV MODA)
- Logical channel 236 = MPEG service 66 (Man-ga)
- Logical channel 824 = MPEG service 67 (RADIO CLASSICA TV)
- Logical channel 266 = MPEG service 130 (RADIO ZETA)
- Logical channel 531 = MPEG service 140 (RADIO ZETA)
- Logical channel 233 = MPEG service 150 (RTL 102.5 CALIENTE)
- Logical channel 533 = MPEG service 160 (RTL 102.5 CALIENTE)
- Logical channel 258 = MPEG service 218 (RADIOFRECCIA)
- Logical channel 536 = MPEG service 219 (RTL 102.5)
- Logical channel 532 = MPEG service 220 (RADIOFRECCIA)
- Logical channel 736 = MPEG service 221 (RTL 102.5)
- Logical channel 737 = MPEG service 222 (RADIO ZETA)
- Logical channel 738 = MPEG service 223 (RADIOFRECCIA)
- Logical channel 739 = MPEG service 224 (RTL 102.5 TRAFFIC)
- Logical channel 740 = MPEG service 225 (RTL 102.5 BEST)
- Logical channel 741 = MPEG service 226 (RTL 102.5 NAPULE’)
- Logical channel 742 = MPEG service 227 (RTL 102.5 DISCO)
- Logical channel 743 = MPEG service 228 (RTL 102.5 CALIENTE)
- Logical channel 744 = MPEG service 229 (RTL 102.5 BRO&SIS)
- Ch 46 Mux Mediaset1
- Network Name: Mediaset1
- Network ID: 12289 (0x3001)
- Transport Stream ID: 901 (0x0385)
- Original Network ID: 272 (0x0110) Version: 4
- Descriptor: Network Name Descriptor
- DVB-T Frequency 674.000 MHz
- Bandwidth: 8 MHz Constellation: 64-QAM
- Hierarchy: non-hierarchical, native interleaver Guard Interval 1/4
- Code Rate: 5/6
- Current Network: True
- Descriptor: User Private Descriptor: 0x83
- Logical channel 22 = MPEG service 103 (Iris HD)
- Logical channel 27 = MPEG service 106 (27Twentyseven HD)
- Logical channel 30 = MPEG service 102 (La5 HD)
- Logical channel 49 = MPEG service 104 (Mediaset Italia2 HD)
- Logical channel 51 = MPEG service 114 (TGCOM24 HD)
- Logical channel 66 = MPEG service 116 (RADIO 105)
- Logical channel 67 = MPEG service 101 (R101 TV)
- Logical channel 500 = MPEG service 160 (tivu’ la guida)
- Logical channel 522 = MPEG service 153 (Iris HD)
- Logical channel 527 = MPEG service 154 (27Twentyseven HD)
- Logical channel 530 = MPEG service 152 (La5 HD)
- Logical channel 549 = MPEG service 105 (Mediaset Italia2 HD)
- Logical channel 551 = MPEG service 115 (TGCOM24 HD)
- Logical channel 566 = MPEG service 151 (RADIO 105)
- Logical channel 567 = MPEG service 107 (R101 TV)
- Logical channel 771 = MPEG service 120 (Radio R101)
- Logical channel 772 = MPEG service 123 (Radio Monte Carlo)
- Logical channel 785 = MPEG service 121 (RADIO 105)
- Logical channel 786 = MPEG service 122 (VIRGIN RADIO)
- Ch 48 Mux Persidera2
- Network Name: Persidera2
- Network ID: 12289 (0x3001)
- Transport Stream ID: 512 (0x0200)
- Original Network ID: 29 (0x001d) Version: 20
- Descriptor: Network Name Descriptor
- DVB-T Frequency 0.000 MHz
- Bandwidth: 8 MHz Constellation: 64-QAM
- Hierarchy: non-hierarchical, native interleaver Guard Interval 1/4
- Code Rate: 5/6
- Current Network: True
- Descriptor: Service List Descriptor
- Service: 13 (R Italia SMI) digital radio sound service
- Service: 40 (SUPERTENNIS) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 55 (Super!) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 60 (RadioItaliaTV) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 65 (RadioItaliaTV) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 70 (TV8 HD) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 71 (TV8 HD) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 72 (TV8 HD) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 80 (Cielo) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 90 (Sky TG24) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 100 (TV2000) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 101 (TV2000) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 104 (inBlu2000) digital radio sound service
- Service: 105 (RADIO VATICANA ITALIA) digital radio sound service
- Service: 110 (RADIO KISS KISS TV) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 120 (VH1) digital television service
- Service: 146 (frisbee) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 151 (K2) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 159 (IlSole24ORE TV) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 160 (RADIO24TV) H.264/AVC HD digital television service
- Service: 628 (TV8 News On Demand) digital television service
- Descriptor: User Private Descriptor: 0x83
- Logical channel 770 = MPEG service 13 (R Italia SMI)
- Logical channel 64 = MPEG service 40 (SUPERTENNIS)
- Logical channel 47 = MPEG service 55 (Super!)
- Logical channel 70 = MPEG service 60 (RadioItaliaTV)
- Logical channel 570 = MPEG service 65 (RadioItaliaTV)
- Logical channel 8 = MPEG service 70 (TV8 HD)
- Logical channel 108 = MPEG service 71 (TV8 HD)
- Logical channel 508 = MPEG service 72 (TV8 HD)
- Logical channel 26 = MPEG service 80 (Cielo)
- Logical channel 50 = MPEG service 90 (Sky TG24)
- Logical channel 28 = MPEG service 100 (TV2000)
- Logical channel 528 = MPEG service 101 (TV2000)
- Logical channel 728 = MPEG service 104 (inBlu2000)
- Logical channel 733 = MPEG service 105 (RADIO VATICANA ITALIA)
- Logical channel 158 = MPEG service 110 (RADIO KISS KISS TV)
- Logical channel 167 = MPEG service 120 (VH1)
- Logical channel 44 = MPEG service 146 (frisbee)
- Logical channel 41 = MPEG service 151 (K2)
- Logical channel 63 = MPEG service 159 (IlSole24ORE TV)
- Logical channel 246 = MPEG service 160 (RADIO24TV)
- Logical channel 908 = MPEG service 628 (TV8 News On Demand)
Pubblicato il 9 nov 2026
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