Disney+ a 4,99€ al mese per 2 mesi: ecco la nuova offerta a tempo limitato

Mercoledì mattina Disney+ ha lanciato a sorpresa una nuova offerta, grazie alla quale i nuovi abbonati e gli utenti che riattivano un vecchio abbonamento possono sottoscrivere il servizio a partire da 4,99 euro al mese per due mesi. L’offerta è valida per un periodo di tempo limitato, con l’ultima data utile per approfittarne fissata al 24 novembre.

Segue ora un breve riepilogo della nuova iniziativa di Disney+ sui piani mensili:

Standard con pubblicità disponibile a 4,99 euro al mese per 2 mesi anziché 6,99 euro al mese (4 euro di risparmio)

al mese per 2 mesi anziché 6,99 euro al mese (4 euro di risparmio) Standard disponibile a 7,99 euro al mese per 2 mesi anziché 10,99 euro al mese (6 euro di risparmio)

al mese per 2 mesi anziché 10,99 euro al mese (6 euro di risparmio) Premium disponibile a 10,99 euro al mese per 2 mesi anziché 15,99 euro al mese (10 euro di risparmio)

Il catalogo di Disney+ spazia dai grandi classici Disney ai nuovi Originals, dalle serie Marvel alla saga di Star Wars, dai contenuti di Hulu pensati per i più grandi ai documentari di National Geographic, senza dimenticare i film d’animazione targati Pixar. E proprio due di loro sono tra i titoli più visti di recente dagli abbonati, vale a dire Toy Story 5 e Moana.

Le nuove uscite più recenti in catalogo contano poi l’arrivo di All’s Fair e Rivals, entrambi alla loro seconda stagione, più le novità assolute come L’imperatrice risposata e la serie televisiva VisionQuest di Marvel. Ottimo anche il successo ottenuto da poco dal documentario degli Oasis, The Shards e Star Wars: The Mandalorian and Grogu.

Questo mese poi è in arrivo la terza stagione della fortunata serie Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, il cui debutto è in programma per il 20 novembre. L’8 dicembre sarà invece la volta della sesta stagione di Only Murders in the Building, acclamata serie televisiva con protagonisti Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez.