Disney+ da 4,99 euro al mese per 2 mesi fino al 24 novembre

Fino al 24 novembre sarà possibile attivare Disney+ a partire da 4,99 euro al mese per due mesi, per un risparmio massimo di 10 euro. L’offerta è rivolta ai nuovi abbonati e a tutti coloro che decidono di riattivare un vecchio abbonamento.

Dopo due mesi scatta il rinnovo automatico al prezzo del piano selezionato in vigore al momento del pagamento. A questo proposito, attualmente i prezzi dei piani sono pari a 6,99 euro (Standard con pubblicità), 10,99 euro (Standard) e 15,99 euro (Premium). Volendo comunque è sempre possibile effettuare la disdetta, sia prima che dopo il rinnovo, senza costi aggiuntivi.

Di seguito l’elenco dei prezzi in vigore fino al 24 novembre, ultima data utile prima della scadenza dell’offerta:

• Standard con pubblicità: 4,99 euro al mese per 2 mesi, poi 6,99 euro al mese (4 euro di sconto complessivo)

• Standard: 7,99 euro al mese per 2 mesi, poi 10,99 euro al mese (6 euro di sconto complessivo)

• Premium: 10,99 euro al mese per 2 mesi, poi 15,99 euro al mese (10 euro di sconto complessivo)

Il piano Standard con pubblicità, il più economico, include l’accesso a tutti i contenuti presenti in catalogo, oltre alla riproduzione in 1080p Full HD e due visioni in contemporanea, salvo le interruzioni pubblicitarie sia nei contenuti on demand che quelli in diretta.

Per eliminare la pubblicità dai titoli presenti in catalogo (quelli on-demand, perché i contenuti speciali presentano la pubblicità in tutti i piani), occorre rivolgersi al piano Standard. Rispetto al precedente piano include anche l’opzione Download, grazie alla quale è possibile scaricare un film o l’episodio di una serie per guardarlo in un secondo momento anche senza connessione Internet.

Infine, con il piano Premium si ottengono fino a quattro riproduzioni in contemporanea e il supporto alla tecnologia Dolby Atmos per un’esperienza di visione migliore.