Paramount-WBD: fine dello scontro legale con 12 Stati

Paramount Skydance può finalmente completare l’acquisizione di Warner Bros. Discovery (WBD). Ieri sera è stato superato l’ultimo ostacolo. L’azienda guidata da David Ellison ha sottoscritto un accordo extragiudiziale (PDF) con la California, altri 11 Stati e la WGA che avevano chiesto il blocco della transazione. Sono previsti diversi impegni relativi al rilascio dei film nei cinema, alle protezioni per i lavoratori e all’indipendenza editoriale di CNN e CBS.

Paramount evita il pagamento della penale a WBD

Dopo aver superato l’offerta di Netflix, Paramount Skydance ha annunciato l’acquisizione di WBD per 110 miliardi di dollari. La transazione era stata approvata dalla Commissione europea, dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e da altri paesi, ma i procuratori generali di 12 Stati e la WGA avevano presentato una denuncia evidenziando la possibile violazione della legge antitrust.

In attesa del processo (fissato a marzo 2027), Paramount aveva deciso di posticipare a giugno 2027 la chiusura della transazione. Ora è arrivato il via libera con l’accordo firmato tra le parti. Paramount eviterà così di pagare a WBD la penale di circa 7 milioni di dollari a partire dal 1 ottobre.

L’accordo, che dovrà essere approvato dal giudice, prevede diversi impegni per Paramount. L’azienda guidata da David Ellison dovrà rilasciare almeno 30 film all’anno nei cinema per i primi due anni e 32 film all’anno per i successivi tre anni. Almeno 4 film dovranno essere indipendenti (quindi non delle major cinematografiche). Se non verrà rispettato l’impegno, Paramount dovrà vendere Miramax Studios e versare 30 milioni di dollari per ogni film mancato.

Paramount dovrà inoltre investire almeno 1,5 miliardi di dollari nella produzione domestica in cinque anni e creare un fondo da 25 milioni di dollari per l’acquisto di film indipendenti. L’azienda dovrà anche mantenere il servizio di streaming gratuito Pluto TV e garantire l’indipendenza editoriale di CNN e CBS. È previsto infine la creazione di un fondo da 47,5 milioni di dollari per supportare i lavoratori che verranno spostati o licenziati.