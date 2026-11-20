Quando si parla di streaming spesso non lo si associa al digitale terrestre, pensando erroneamente che uno sfrutta la connessione a internet e l’altro il segnale dell’antenna. In realtà i due stanno già convivendo da diverso tempo e, seppur inizialmente era abbastanza scarna, ora l’offerta di intrattenimento che unisce le due tecnologie propone un’offerta di intrattenimento completa e ricca rivoluzionando il modo di vedere la tv.

Infatti, la lista dei canali HbbTV è particolarmente lunga e può essere sfruttata da qualsiasi televisore smart connesso a internet e compatibile con la nuova tecnologia trasmissiva DVB-T2. Vediamo quindi come si compone questa incredibile offerta di broadcaster accessibile a tutti a patto che il proprio apparecchio ne sia compatibile.

L’offerta streaming sul digitale terrestre

Di seguito trovi l’offerta streaming disponibile sul digitale terrestre, aggiornata a novembre 2026.