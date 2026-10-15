VisionQuest è disponibile in esclusiva con i primi due episodi su Disney+

Mercoledì su Disney+ ha fatto il suo debutto VisionQuest, la nuova miniserie televisiva Marvel con protagonista l’androide Visione. Insieme a WandaVision e Agatha All Along, due delle serie più belle in assoluto degli ultimi anni della casa di produzione Marvel Studios, chiude una trilogia televisiva con cui viene posta anche la parola fine della Fase 6 dell’MCU (Marvel Cinematic Universe).

La programmazione prevede l’uscita di due episodi ogni mercoledì fino al 28 ottobre, poi il settimo e ottavo episodio saranno trasmessi singolarmente il 4 e l’11 novembre. Per vedere l’intera serie occorre avere un piano di abbonamento Disney+ attivo, con prezzi a partire da 5,99 euro al mese scegliendo la sottoscrizione della durata di sei mesi.

Visione, il cui personaggio è interpretato dall’attore Paul Bettany, dopo essere stato resuscitato in WandaVision lavora in un pub di Edimburgo, lo stesso che frequentava insieme a Wanda Maximoff nel periodo della loro clandestinità. Di notte, invece, riposa tra virgolette all’interno del suo spazio mentale, in cui dialoga con le intelligenze artificiali J.A.R.V.I.S., F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H.

In questo stesso spazio vive anche Ultron, interpretato da James Spader, con Visione chiamato a resistere alla sua influenza. L’altro filone narrativo su cui si basa la serie è il mistero intorno alla figura di un ragazzo di 18 anni originario di Londra, ritenuto essere la reincarnazione del figlio di Visione. Proprio con quest’ultimo l’androide si ritroverà a fuggire dopo che scoprirà come sulla sua testa sia stata messa una taglia.

I piani di sei mesi di Disney+ sono in promozione per un periodo di tempo limitato a partire da 5,99 euro al mese. Al termine dei sei mesi in offerta, ciascun piano si rinnoverà al prezzo in vigore al momento del pagamento (da 6,99 euro al mese, senza vincoli). Lo sconto più alto è riservato al piano Premium, disponibile a 11,99 euro al mese invece di 15,99 euro.