Anche Apple TV quest’anno partecipa al Black Friday. Il piano mensile è in offerta a 4,99 euro al mese per i primi sei mesi, poi si rinnova al prezzo abituale di 9,99 euro, a meno che non si disdica prima senza costi aggiuntivi da sostenere.

Apple TV è il servizio streaming video dell’azienda di Cupertino, che si distingue dalla concorrenza per un catalogo estremamente qualitativo all’insegna del proverbio “meno quantità, più qualità”. Tra i suoi titoli più celebri vi è Ted Lasso, una delle serie più famose degli ultimi anni scritta e interpretata da Jason Sudeikis (immagine di copertina).

E proprio Ted Lasso figura tra le prime cinque serie più viste negli ultimi 30 giorni dagli abbonati. Merito dell’uscita quest’estate dell’attesissima quarta stagione, tre anni dopo la conclusione del terzo capitolo, che sembrava avesse chiuso per sempre la serie salvo poi uno dei comeback televisivi meglio riusciti di sempre.

Sul gradino più basso del podio figura Slow Horses, altra serie televisiva simbolo del catalogo. Il protagonista stavolta è il premio Oscar Gary Oldman, chiamato a interpretare il personaggio di Jackson Lamb, capo della Casa del pantano e protagonista assoluto dello sceneggiato televisivo, sulla falsa riga del personaggio inventato dallo scrittore britannico Mick Herron per l’omonima serie di romanzi.

Al primo e al secondo posto due novità significative: Nocturne e 12 12 12. La prima piazza è di Nocturne, serie televisiva tratta dal bestseller The Sandman di Lars Kepler, con un cast d’eccezione guidato da Stephen Graham nei panni del serial killer Jurek Walter.

La serie 12 12 12, ideata da Dudi Appleton e Jim Keeble, vede Jamie Dornan e Anthony Mackie nei ruoli principali rispettivamente del criminale professionista Paul Galvin e l’agente FBI caduto in disgrazia Jack Strickland. La prima stagione è composta in totale da otto episodi.