Il Black Friday di Amazon coinvolge anche Prime Video, il servizio streaming video incluso gratuitamente nell’abbonamento Prime. La promozione, valida per un periodo di tempo limitato, consente di risparmiare fino al 75% per un tot di mesi su alcuni dei migliori cataloghi a livello mondiale.

Le offerte coinvolgono infatti le iscrizioni aggiuntive di Prime Video, da Paramount+ ad Apple TV, passando per Infinity Selection, History Play, MGM+, Dreamers anche Love, Chruncyrol e Lionsgate. Confermiamo che gli sconti toccano percentuali pari al 75%, dunque ben oltre i due terzi di risparmio approfittando del periodo di feste e regali. Sono inoltre previsti sconti fino al 50% anche sul noleggio e acquist0 di film e serie tv.

Di seguito un riepilogo dell’offerta per il Black Friday di Prime Video.

Fino al 75% di sconto sulle iscrizioni (scade il 30 novembre)

Fino al 50% di sconto sul noleggio e acquisto di titoli presenti in Store (scade il 25 novembre)

Entrando più nello specifico, ecco gli sconti canale per canale.

Paramount+: 75% di sconto per due mesi, 2 euro al mese per 2 mesi, poi 7,99 euro al mese

Apple TV: 50% di sconto per sei mesi, 4,99 euro al mese per sei mesi, poi 9,99 euro al mese

MGM+: 75% di sconto per due mesi, 1,49 euro al mese per due mesi, poi 5,99 euro al mese

Lionsgate: 75% di sconto per due mesi, 1,25 euro al mese per due mesi, poi 4,99 euro al mese

Infinity Selection: 75% di sconto per due mesi, 1,75 euro al mese per due mesi, poi 6,99 euro al mesi

Dreamers and Love: 75% di sconto per due mesi, 1,25 euro al mese per due mesi, poi 6,99 euro al mese

History Play: 75% di sconto per due mesi, 0,99 euro al mese per due mesi, poi 3,99 euro al mese

Crunchyroll: 50% di sconto per 6 mesi, 2,99 euro al mese per sei mesi, poi 5,99 euro al mese