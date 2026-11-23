La promozione del mese di novembre con protagonista la piattaforma streaming Disney+ è agli sgoccioli. C’è tempo fino a martedì 24 per attivare l’abbonamento a partire da 4,99 euro al mese per i primi due mesi, con un risparmio complessivo in base al piano scelto di 10 euro.

Possono aderirvi i nuovi clienti e coloro che riattivano un vecchio abbonamento. Diverse le funzionalità a cui si può accedere a seconda dell’account che si sceglie di sottoscrivere, mentre a rimanere uguale è il catalogo della piattaforma, uno dei più completi in assoluto in termini di offerta trasversale per grandi e piccoli.

Ecco quanto è possibile risparmiare grazie all’ultima iniziativa:

Standard con pubblicità: 4,99 euro al mese per due mesi, al termine si rinnova al prezzo di listino di 6,99 euro al mese (4 euro di risparmio complessivo)

Standard: 7,99 euro al mese per due mesi, al termine si rinnova al prezzo di listino di 10,99 euro al mese (6 euro di risparmio complessivo)

Premium: 10,99 euro al mese per due mesi, al termine si rinnova al prezzo di listino di 15,99 euro al mese (10 euro di risparmio complessivo)

Il piano Standard con pubblicità offre una qualità video fino a 1080p Full HD e due riproduzioni in contemporanea, con lo svantaggio rispetto agli altri piani di includere la pubblicità nei titoli del catalogo on-demand. Interruzioni pubblicitarie che spariscono con il piano Standard, che implementa anche l’opzione Download per scaricare i propri titoli preferiti per poi rivederli offline in un secondo momento. Per aumentare il numero di riproduzioni in contemporanea (da due a quattro) e per aggiungere il supporto alla tecnologia Dolby Atmos per una migliore qualità di visione, la scelta deve ricadere invece sul piano Premium.

Detto questo, tutti i tre piani consentono di accedere all’intero catalogo della piattaforma che spazia dai classici Disney all’intrattenimento di Hulu, dalla saga di Star Wars ai documentari di National Geographic, dai nuovi Originals ai film d’animazione Pixar e le serie Marvel.