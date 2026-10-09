Scopri come vedere le novità di ottobre 2026 gratis su Prime Video

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Le novità di ottobre 2026 gratis su Prime Video

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Terminal List – Stagione 2 dal 21 ottobre 2026

Tratto dall’omonima serie di romanzi best-seller, The Terminal List segue le vicende del comandante di Navy SEAL James Reece (Chris Pratt) alle prese con forze cospirative sconosciute che cercano di sovvertire l’ordine mondiale. Questa stagione è tratta dal secondo romanzo di Jack Carr, True Believer, in cui l’autore accompagna James Reece in un percorso di violenta redenzione, alla ricerca di un nuovo scopo, dopo aver completato la sua lista. Il thriller psicologico di vendetta della prima stagione si trasforma in un thriller di spionaggio che attraversa il mondo, portando Reece nell’Oceano Indiano, nell’Africa meridionale e settentrionale, in Medio Oriente e in Europa. Affiancato da personaggi già amati dal pubblico come Raife Hastings (Tom Hopper), Katie Buranek (Constance Wu), Mohammed Farooq (Dar Salim), Jules Landry (Luke Hemsworth) e da nuovi personaggi come Freddy Strain (Gabriel Luna), Reece scoprirà una cospirazione che si estende da Mosca a Langley e che si intreccia con la storia della sua stessa famiglia.

LOL Halloween Special dal 23 ottobre 2026

LOL Halloween Special è lo speciale Halloween di LOL: Chi ride è fuori che chiama a raccolta sei tra i protagonisti di tutte le edizioni di LOL, per rivivere l’esperienza del comedy-show in un’atmosfera…da brividi! Maccio Capatonda, Katia Follesa, Lucia Ocone, Herbert Ballerina, Brenda Lodigiani e Andrea Pisani si sfideranno per 4 ore consecutive non solo a rimanere seri ma anche a non spaventarsi. C’è infatti una grande novità e cioè che in questo speciale di Halloween le regole sono due: non solo non ridere ma anche non spaventarsi! Alla prima risata ma anche al primo spavento, scatterà il cartellino giallo dell’ammonizione seguito da quello rosso che comporterà l’espulsione dal gioco. Chi riuscirà a mantenere il sangue freddo fino alla fine si aggiudicherà il montepremi finale, da devolvere a un ente benefico a sua scelta. La control room sarà affidata all’inesorabile commento della Gialappa’s Band (Giorgio Gherarducci e Marco Santin), che accompagnerà i concorrenti in questa sfida all’ultima battuta. Ma non è finita qui. Torna Lillo Petrolo che, in questa edizione speciale, vestirà i panni del CEO di un’agenzia decisamente fuori dal comune: un’agenzia di mostri pronti a irrompere nel gioco per tentare di spaventare i concorrenti.