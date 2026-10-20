 Disney+ in offerta: fino al 25% di sconto sui piani di 6 mesi
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Disney+ in offerta: fino al 25% di sconto sui piani di 6 mesi

Disney+ in offerta: fino al 25% di sconto sui piani di 6 mesi
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È il momento giusto per provare il servizio streaming Disney+, o riattivare un vecchio abbonamento. I piani di sei mesi sono infatti protagonisti di una nuova offerta, che consente agli utenti di risparmiare fino al 25% in base al piano scelto, con prezzi a partire da 5,99 euro al mese.

Al termine dei primi sei mesi, il piano scelto si rinnova al prezzo in vigore al momento del pagamento. Possono beneficiare della promo tutti coloro che si iscrivono per la prima volta alla piattaforma streaming statunitense, nonché chi riattiva un precedente abbonamento, a patto però di avere almeno 18 anni.

Pagina offerta Disney+

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Come accennato nell’introduzione, il piano più economico parte da 5,99 euro al mese. È il piano Standard con pubblicità, include l’accesso a tutto il catalogo con una qualità video fino a 1080p Full HD, due riproduzioni in contemporanea e la pubblicità durante la visione sia dei contenuti on demand che quelli in diretta.

Se le interruzioni pubblicitarie sono di troppo, il piano di riferimento rimane Standard, disponibile al prezzo scontato di 8,99 euro al mese per i primi sei mesi, poi 10,99 euro al mese senza vincoli. A differenza del piano Standard con pubblicità aggiunge anche l’opzione Download per scaricare i titoli e rivederli in un secondo momento offline.

Per migliorare ulteriormente l’esperienza di visione occorre però rivolgersi al piano Premium, quello più completo, in offerta a 11,99 euro al mese invece di 15,99 euro. Con questo piano si sbloccano la qualità massima (4K), il supporto alla tecnologia Dolby Atmos e le quattro riproduzioni in contemporanea.

Pagina offerta Disney+

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Pubblicato il 20 ott 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
20 ott 2026
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