Nuova occasione per acquistare il Chuwi Herobox Pro in sconto

Torna in offerta uno dei Mini PC più apprezzati di sempre per design, versatilità e soprattutto rapporto qualità/prezzo. Stiamo parlando del Chuwi Herobox Pro dotato di processore Intel, che si adatta a qualsiasi utilizzo, dalla casa all’intrattenimento passando per l’attività di ufficio.

Mini PC Chuwi Herobox Pro: caratteristiche tecniche

A spingere il computer ci pensa un Intel Celeron N4500 dual-core con una frequenza massima di 2,8GHz. Questo è supportato da 8GB di memoria RAM ed un SSD da 256GB, naturalmente espandibile. Lo spazio di archiviazione può essere aumentato in maniera veloce ed economica attraverso una microSD fino a 128GB. In alternativa, come per la maggior parte dei Mini PC, è possibile aggiungere un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici fino a 2TB. Si tratta quindi di una configurazione senza enormi pretese dal punto di vista prestazionale, ma in grado di gestire con grande fluidità la maggior parte delle applicazioni più comuni. Ottimo per elaborare file con il pacchetto Office, o per la navigazione su Internet, così come per la fruizione dei contenuti multimediali. Una perfetta alternativa anche ai TV Box tradizionali per i contenuti in streaming su Netflix, Prime Video o Disney+.

Dal punto di vista della connettività è presente tutto ciò di cui potremmo avere bisogno. Le porte USB Type-A sono 4 di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. A queste si aggiunge una pratica porta USB Type-C per connettere, ad esempio, i dispositivi mobili come smartphone e tablet. Due le uscite audio/video, una HDMI e l’altra VGA, che consentono di collegare contemporaneamente due monitor con una risoluzione massima di 4K. Non manca, ovviamente, la porta RJ45 Gigabit LAN così da ottenere le massime prestazioni di rete che solo il cavo è in grado di offrire. Chiudono la dotazione le connessioni wireless che includono Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.0. In sostanza un computer decisamente economico, ma che non rinuncia assolutamente a nulla.

Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, il Chuwi Herobox Pro è acquistabile su Amazon a soli 179 euro.