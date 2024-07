Nuova offerta Apple: così la musica diventa gratuita

Un modo per risparmiare sulla musica esiste: la nuova offerta di Apple. Nel catalogo ci sono oltre 100 milioni di brani, nessuna fastidiosa pubblicità e la possibilità di ascoltarli anche offline. Insomma, Apple Music si conferma come una delle piattaforme di streaming musicale più amate. Adesso, per un periodo limitato, puoi ottenere 6 mesi di abbonamento gratuito acquistando un nuovo dispositivo Apple.

Scopri la nuova offerta di Apple per Apple Music

Se pensavi di comprare un nuovo iPhone, un paio di AirPods o uno smart speaker HomePod, è arrivato il momento giusto. Anche i prodotti Beats fanno parte della promozione di Apple. In pratica, se ti trovi a rinnovare il tuo parco tecnologico portatile, potresti accedere gratuitamente per sei mesi al mondo di Apple Music.

Ma quali sono esattamente i dispositivi compatibili con questa super offerta? L’iPhone che supporta l’ultima versione di iOS, l’AirPods di seconda e terza generazione (AirPods Pro e AirPods Max), l’HomePod, sia quello classico che quello mini, e Beats (Studio Buds, Powerbeats Pro, Solo Pro e Fit Pro). Insomma, c’è l’imbarazzo della scelta.

Come riscattare i sei mesi di Apple Music gratuiti? Non dovete fare altro che seguire questi semplici passaggi in base al di dispositivo. Se lo fai tramite un dispositivo audio, devi collegarlo all’iPhone o iPad con il Bluetooth, accedere al tuo ID Apple, aprire l’app Apple Music e toccare il banner “Ottieni 6 mesi gratis”. Invece, tramite iPhone, devi accedere con il tuo ID Apple, aprire l’app Apple Music preinstallata e toccare il pulsante “Ottieni 6 mesi gratis”.

Non tergiversare troppo: hai solo 90 giorni di tempo dall’acquisto del dispositivo per riscattare l’offerta. Quindi, se sei in possesso di un dispositivo acquistato negli ultimi tre mesi, non è troppo tardi per aderire alla nuova offerta di Apple.