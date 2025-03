Nuova promo per NordVPN: è la migliore VPN da attivare a marzo 2025

La migliore VPN da attivare a marzo 2025 è facile da scegliere: con la nuova promo, disponibile in questo momento, è ora possibile attivare NordVPN con un prezzo scontato di 3,39 euro al mese. La promo in questione è valida andando ad attivare il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Con NordVPN è possibile sfruttare una connessione protetta dalla crittografia, senza tracciamento e con un network di server che copre tutto il mondo e che consente, in modo semplice, di “spostare” il proprio IP in un altro Paese andando ad evitare censure e blocchi su base geografica.

Per accedere subito all’offerta basta raggiungere il sito ufficiale di NordVPN, tramite il link qui di sotto.

VPN da scegliere a marzo 2025: perché puntare su NordVPN

Con NordVPN è possibile sfruttare una VPN con caratteristiche complete. Il servizio in questione, infatti, si caratterizza per:

nessun limite di traffico dati e di banda

crittografia per la protezione delle informazioni trasmesse, in modo da rendere sicura anche una connessione non protetta

per la protezione delle informazioni trasmesse, in modo da rendere sicura anche una connessione non protetta politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento

che elimina qualsiasi forma di tracciamento network di migliaia di server distribuiti in tutto il mondo per evitare blocchi geografici e censure online

distribuiti in tutto il mondo per evitare blocchi geografici e censure online accesso alla VPN da 10 dispositivi in contemporanea

Con l’offerta in corso, NordVPN è ora disponibile in netto sconto. Il prezzo si riduce a 3,39 euro al mese andando a scegliere la promo con il piano biennale che include anche 30 giorni di tempo per poter esercitare una garanzia di rimborso integrale. L’offerta è accessibile di seguito.

L’offerta proposta da NordVPN prevede la fatturazione anticipata, con possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi con PayPa. Da segnalare, inoltre, che è possibile richiedere il piano Plus. Questo servizio aggiunge varie funzioni extra, per una maggiore sicurezza, con un costo di appena 1 euro in più al mese.