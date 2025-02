Ecco la nuova Ring Outdoor Camera Plus, è già in preordine

La nuova Ring Outdoor Camera Plus fa oggi ufficialmente il suo ingresso nel catalogo di dispositivi Amazon per la casa: è già in preordine sull’e-commerce e arriverà sul mercato la prossima settimana. Destinata alla videosorveglianza outdoor, la telecamera offre alcuni vantaggi come la possibilità di posizionarla ovunque, alimentandola a batteria oppure con il collegamento alla rete elettrica nell’edizione plug-in.

Il nuovo modello di Ring Outdoor Camera Plus

Tra i miglioramenti introdotti rispetto alla versione precedente ci sono quelli legati alla qualità video grazie al sensore con risoluzione 2K, un campo visivo più ampio e la tecnologia Low-Light Sight per ottenere immagini nitide e a colori anche in condizioni di scarsa illuminazione. Non manca ovviamente l’integrazione con Alexa, così da poterla aggiungere facilmente all’ecosistema smart home già configurato. Permette di interagire da remoto sia con la modalità Live View che attraverso l’audio bidirezionale. Per tutte le altre informazioni dai uno sguardo alla prezzo.

Il nuovo modello della telecamera Ring Outdoor Camera Plus è già in preordine al prezzo di 99,99 euro, con la consegna gratuita prevista entro la prossima settimana Puoi scegliere la colorazione che preferisci tra Bianco e Nero, la spesa non cambia. Vale sia per la versione a batteria che per quella plug-in da collegare a una fonte di alimentazione esterna.

Grazie alla prenotazione al prezzo minimo garantito ha la certezza di poter vedere applicato in automatico un eventuale sconto proposto da Amazon prima del lancio, anche se effettui subito l’ordine. Il piano Ring Home per il salvataggio delle registrazioni sul cloud è venduto separatamente.