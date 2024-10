NUOVA smart TV TCL con Fire TV integrata: 50" in 4K UHD che spettacolo

Metti in salotto un televisore di ultima generazione che riesce a offrirti un’esperienza da cinema ogni volta che la accendi. La strabiliante Smart TV di TCL in collaborazione con Amazon è il modello giusto, in particolar modo ti sto suggerendo la 50PF650 da 50 pollici in risoluzione Ultra HD 4K e tanto altro ancora. Puoi acquistarla a soli 349€ su Amazon con un piccolo sconto del 5%.

Smart TV TCL 50″ con risoluzione 4K UHD: perché sceglierla?

Bella e di ultima generazione, questa Smart TV TCL da 50″ è un modello 2024 che non scende a compromessi. In salotto diventa la stella dell’intrattenimento non solo con la qualità che ti offre ma anche con le funzioni avanzate in termini di app.

Un connubio di tecnologia che inizia dal pannello Smart LED da 50 pollici con risoluzione Ultra HD 4K e HDR10 per immagini che spiccano per dettagli, luminosità e realismo. Dai primi piani ai paesaggi, goditi una resa cromatica senza precedenti.

Con la Fire TV integrata hai tutte le applicazioni che più ami a portata di telecomando. Non solo i servizi per lo streaming più famosi come Netflix, Prime Video e Disney+ ma anche un’altra marea di possibilità da scaricare con l’app store aggiornatissimo. Inutile precisarlo ma ovviamente c’è anche Amazon Alexa integrata!

Goditi un audio immersivo grazie agli standard Dolby Atmos e una connettività avanzata con AirPlay 2.

In altre parole, scegliendo questa smart TV non puoi che avere un cinema a pronta disposizione.

A soli 349,90€ su Amazon, la smart TV TCL da 50″ è un gioiello. Collegati in pagina per approfittare di un piccolo ribasso su questo nuovo modello e completa l’acquisto con un click. Puoi pagare anche con le rate.

Le spedizioni? Completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.