Nuova VPN a ottobre? Il Black Friday in anticipo di Surfshark è l'occasione giusta (-85%)

Surfshark è, da tempo, un punto di riferimento assoluto per il settore delle VPN. Con la promo del Black Friday in anticipo, il servizio si conferma essere la soluzione giusta per una nuova VPN da attivare nel corso del mese di ottobre 2026.

Il piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo, è ora disponibile con un prezzo ridotto a 2,49 euro al mese, beneficiando di uno sconto dell’85% rispetto al costo standard.

L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di Surfshark, accessibile dal box qui di sotto, e include 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti.

Perché scegliere oggi Surfshark

Con Surfshark è possibile sfruttare una VPN completa e ricca di vantaggi. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso protetto a Internet, anche quando si utilizza una rete non privata.

In aggiunta, la VPN garantisce l’applicazione di una politica no log alla connessione e, quindi, elimina la raccolta dei dati dell’utente, per una maggiore sicurezza.

Il servizio prevede anche l’accesso a un network composto da migliaia di server VPN sparsi in tutto il mondo, con la possibilità di aggirare blocchi su base geograrfica e censure online scegliendo un server situato in un altro Paese.

L’uso della VPN può avvenire da più dispositivi in contemporanea, con possibilità di navigazione illimitata e senza riduzioni della banda a propria disposizione.

Con la promo in corso, Surfshark è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,49 euro al mese scegliendo il piano da 24 mesi con 3 mesi extra per un totale di 27 mesi di utilizzo. La promozione del Black Friady 2026 di Surfshark è accessibile tramite il box qui di sotto e sarà disponibile solo per un breve periodo di tempo.