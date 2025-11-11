Nuova VPN al Black Friday: per Surfshark ora bastano meno di 2 €/mese

Il periodo del Black Friday è l’occasione giusta per attivare una nuova VPN illimitata: con la promo in corso, infatti, è ora possibile puntare su Surfshark e attivare il servizio con un prezzo ridotto fino a 1,99 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi + 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo illimitato e con sempre la possibilità di sfruttare una garanzia “soddisfatti o rimborsati” valida per i primi 30 giorni dall’attivazione. Per accedere subito all’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Surfshark.

Perché puntare su Surfshark come nuova VPN

Con Surfshark è ora possibile accedere a una VPN illimitata e sicura, in grado di garantire agli utenti la possibilità di criptare il traffico dati per un accesso a Internet sicuro anche quando si utilizza una connessione non privata. La VPN è utilizzabile da tutti i propri dispositivi, con una politica “zero log” che assicura l’assenza di un tracciamento.

C’è poi la possibilità di sfruttare un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo. In questo modo, Surfshark consente agli utenti di poter “aggirare” blocchi geografici online, in modo semplice e veloce, semplicemente scegliendo un server situato in un altro Paese.

La promozione in corso consente a chi sceglie Surfshark di poter contare su una VPN illimitata e sicura, con un prezzo ridotto a 1,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi. L’offerta in questione è valida per il periodo di Black Friday e, quindi, sarà disponibile solo per poco.

Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata. Per tutti i nuovi utenti c’è sempre la possibilità di attivare una garanzia di rimborso di 30 giorni.