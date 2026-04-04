Nuova VPN con 2 euro al mese? Questa è l'offerta giusta

Per attivare oggi una nuova VPN è possibile scegliere CyberGhost, servizio ora disponibile per tutti i nuovi utenti con uno sconto dell’83% andando a scegliere il piano di 2 anni + 4 mesi, per un totale di 28 mesi di utilizzo.

In questo modo, il costo della VPN si riduce fino a un minimo di 2,03 euro al mese. Si tratta dell’offerta di primavera che CyberGhost propone a tutti i nuovi utenti interessati all’attivazione della VPN.

L’offerta in questione include 30 giorni di garanzia di rimborso ed è attivabile tramite il sito ufficiale di CyberGhost, accessibile premendo sul box qui di sotto. Lo sconto è disponibile solo per un breve periodo.

La VPN da scegliere oggi

Con CyberGhost è possibile accedere a un servizio VPN completo e ricco di vantaggi. Tra le caratteristiche troviamo la possibilità di navigare con la protezione della crittografia e, quindi, poter contare su una navigazione sicura anche quando si sta utilizzando una rete non privata. Il servizio proposto, inoltre, prevede una politica zero log e, quindi, non comporta alcun tracciamento dell’attività online dell’utente.

Tra le caratteristiche troviamo anche un network di migliaia di server che consente agli utenti di aggirare blocchi geografici, andando a scegliere un server situato in un altro Paese per navigare in modo libero e senza censure. L’uso della VPN può avvenire da più dispositivi in contemporanea, utilizzando le app di CyberGhost disponibili su tutti i principali sistemi operativi.

Grazie all’offerta in corso, CyberGhost è ora disponibile con un prezzo ridotto a 2,03 euro al mese, scegliendo il piano di 28 mesi con 45 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione online. Lo sconto è disponibile solo per un breve periodo di tempo.