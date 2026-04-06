Nuova VPN da attivare ad aprile 2026: bastano 2 euro al mese con questa offerta

Per attivare una nuova VPN illimitata ad aprile 2026 è possibile puntare su CyberGhost, un servizio completo e di qualità che consente l’accesso a una connessione VPN sicura e senza limitazioni (di banda e di traffico dati).

A rendere ancora più conveniente la scelta di questa VPN è l’offerta in corso: il servizio è disponibile con un prezzo ridotto a 2,03 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi, per un totale di 28 mesi di utilizzo illimitato.

Per accedere subito alla promo flash basta raggiungere il sito ufficiale di CyberGhost, tramite il box qui di sotto. Tutti i nuovi utenti che scelgono il servizio possono sfruttare una garanzia di rimborso di 45 giorni.

CyberGhost: la VPN da scegliere oggi

Con CyberGhost è possibile accedere a una VPN completa e senza punti deboli. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la crittografia del traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche quando si sfrutta una rete non privata.

A disposizione degli utenti, inoltre, la VPN propone un network di server dislocati in tutto il mondo in modo da poter scegliere un server situato in un altro Paese, spostare il proprio IP e aggirare blocchi geografici all’accesso a un sito o a un servizio web.

In aggiunta, la VPN è utilizzabile da più dispositivi in contemporanea, con un singolo account, e prevede una politica zero log, con l’assenza di un tracciamento dell’attività dell’utente durante l’uso della rete.

La promo in corso permette di attivare CyberGhost con un prezzo ridotto fino a 2,03 euro al mese, andando a scegliere il piano di 24 mesi con 4 mesi aggiuntivi e con 45 mesi di garanzia di rimborso. Per tutti i dettagli in merito e per attivare l’offerta basta seguire il link qui di sotto, raggiungendo il sito ufficiale di CyberGhost.