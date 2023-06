Nuova VPN da usare in vacanza: bastano 1,71 euro al mese con AtlasVPN

È il momento di scegliere una nuova VPN da usare in vacanza. Durante un viaggio, in particolar modo all’estero, è fondamentale poter contare su di una VPN illimitata in grado di garantire la massima sicurezza e una privacy totale (senza limitazioni di alcun tipo) quando si accedere ad Internet.

L’offerta giusta su cui puntare in questo momento è AtlasVPN. Con l’offerta estiva lanciata dal servizio, infatti, è possibile attivare un nuovo abbonamento con una spesa di appena 1,71 euro al mese. L’offerta è legata all’attivazione del piano biennale con 3 mesi gratis aggiuntivi e consente di ottenere l’85% di sconto rispetto al costo del piano mensile.

Per accedere alla promozione e attivare AtlasVPN come nuova VPN da usare in vacanza è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

AtlasVPN è la VPN giusta da usare in vacanza

Con AtlasVPN è possibile sfruttare:

una VPN senza limiti di banda

la protezione della crittografia del traffico dati

una politica no log

una rete di migliaia di server sparsi in tutto il mondo

la possibilità di accedere alla VPN da un numero illimitato di dispositivi

Con l’offerta estiva, AtlasVPN costa appena 1,71 euro al mese. La promozione è legata all’attivazione del piano biennale con 3 mesi gratis aggiuntivi. Questo piano prevede la fatturazione anticipata (per una spesa complessiva di circa 46 euro) oltre che una garanzia di rimborso a 30 giorni.

Per accedere alla VPN è possibile seguire il link qui di sotto.

Da notare che AtlasVPN è disponibile anche scegliendo il piano annuale, con un costo di 3,07 euro al mese, oppure con il piano mensile che prevede un costo di 11,22 euro al mese. Si tratta di soluzioni di durata inferiore ma che possono rappresentare una buona alternativa per gli utenti che preferiscono un piano che prevede una spesa complessiva inferiore.

