Nuova VPN illimitata: è il momento di scegliere NordVPN (-73%)

Attivare una nuova VPN illimitata non è mai stato così conveniente: con la nuova offerta in corso, infatti, è ora possibile attivare NordVPN con uno sconto del 73% sul costo complessivo per l’uso di quella che viene considerata da molti come la migliore VPN sul mercato.

Si tratta di un’occasione d’oro: NordVPN, infatti, ora costa 3,09 euro al mese scegliendo il piano 2 anni con 3 mesi extra. Complessivamente, quindi, è possibile accedere alla VPN con un abbonamento di 27 mesi a prezzo bloccato, sfruttando anche 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per tutti i nuovi utenti ci sono anche 6 mesi da regalare a un amico. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di NordVPN.

NordVPN è in offerta: a questo prezzo è la VPN da scegliere

Con NordVPN è ora possibile accedere a una VPN illimitata, sicura e ricca di funzionalità. Il servizio mette a disposizione dei suoi utenti:

una connessione protetta dalla crittografia

una politica no log per eliminare qualsiasi forma di tracciamento

per eliminare qualsiasi forma di tracciamento un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per spostare il proprio IP in un altro Paese , evitando i blocchi geografici online

sparsi in tutto il mondo per , evitando i blocchi geografici online una connessione sempre se nza limiti di traffico dati e di banda sotto rete VPN

l’utilizzo della VPN da 10 dispositivi, con un solo account

Sfruttando l’offerta in corso, NordVPN è ora attivabile con un prezzo scontato del 73%, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi. Quest’offerta riduce il costo della VPN ad appena 3,09 euro al mese. La promozione include 30 giorni di garanzia di rimborso e 6 mesi gratis di abbonamento da regalare a un amico. Per il piano biennale è richiesta la fatturazione anticipata, con possibilità di pagare in 3 rate con PayPal.