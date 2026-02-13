Nuova VPN illimitata? La migliore è in offerta e il prezzo è un'occasione imperdibile

Poter contare su una VPN illimitata è sempre più importante. Un servizio di questo tipo garantisce un accesso più sicuro a Internet, grazie alla possibilità di criptare il traffico dati. Nello stesso tempo, è possibile evitare blocchi su base geografica grazie alla possibilità di scegliere un server VPN situato in un altro Paese, andando così a spostare il proprio IP. Scegliendo il servizio giusto, inoltre, la connessione è sempre veloce, senza limiti e senza rallentamenti.
In questo momento, la soluzione migliore per una nuova VPN è NordVPN che, grazie alla nuova Offerta di compleanno, è disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,98 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi che include 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi di utilizzo illimitato della rete. L’offerta include anche 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso, inclusa per tutti i nuovi utenti. L’offerta è accessibile tramite il sito ufficiale di NordVPN.
Perché scegliere NordVPN
Con NordVPN è possibile accedere a una VPN completa e ricca di vantaggi. Anche in considerazione del prezzo scontato, il servizio è oggi la migliore scelta per una nuova VPN. Tra le caratteristiche troviamo:
- accesso a Internet protetto dalla crittografia per una navigazione più sicura anche quando la rete non è privata
- una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento dell’attività dell’utente
- accesso al network di oltre 7 mila server sparsi in tutto il mondo per aggirare blocchi su base geografica
- utilizzo della VPN da 10 dispositivi in contemporanea
- connessione tramite rete VPN senza limiti di banda e di traffico dati
Con la promozione in corso è possibile attivare NordVPN con un prezzo ridotto fino a 2,98 euro al mese scegliendo il piano biennale con 4 mesi extra. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.