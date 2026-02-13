Nuova VPN illimitata? La migliore è in offerta e il prezzo è un'occasione imperdibile

Poter contare su una VPN illimitata è sempre più importante. Un servizio di questo tipo garantisce un accesso più sicuro a Internet, grazie alla possibilità di criptare il traffico dati. Nello stesso tempo, è possibile evitare blocchi su base geografica grazie alla possibilità di scegliere un server VPN situato in un altro Paese, andando così a spostare il proprio IP. Scegliendo il servizio giusto, inoltre, la connessione è sempre veloce, senza limiti e senza rallentamenti.

In questo momento, la soluzione migliore per una nuova VPN è NordVPN che, grazie alla nuova Offerta di compleanno, è disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,98 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi che include 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi di utilizzo illimitato della rete. L’offerta include anche 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso, inclusa per tutti i nuovi utenti. L’offerta è accessibile tramite il sito ufficiale di NordVPN.

Perché scegliere NordVPN

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN completa e ricca di vantaggi. Anche in considerazione del prezzo scontato, il servizio è oggi la migliore scelta per una nuova VPN. Tra le caratteristiche troviamo:

accesso a Internet protetto dalla crittografia per una navigazione più sicura anche quando la rete non è privata

per una navigazione più sicura anche quando la rete non è privata una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento dell’attività dell’utente

che elimina qualsiasi forma di tracciamento dell’attività dell’utente accesso al network di oltre 7 mila server sparsi in tutto il mondo per aggirare blocchi su base geografica

sparsi in tutto il mondo per aggirare blocchi su base geografica utilizzo della VPN da 10 dispositivi in contemporanea

connessione tramite rete VPN senza limiti di banda e di traffico dati

Con la promozione in corso è possibile attivare NordVPN con un prezzo ridotto fino a 2,98 euro al mese scegliendo il piano biennale con 4 mesi extra. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.