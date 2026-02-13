 Nuova VPN illimitata? La migliore è in offerta e il prezzo è un'occasione imperdibile
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Nuova VPN illimitata? La migliore è in offerta e il prezzo è un'occasione imperdibile

La migliore VPN ora costa meno con l'offerta di compleanno: è il momento giusto per attivare NordVPN al prezzo giusto, ecco i dettagli.
Nuova VPN illimitata? La migliore è in offerta e il prezzo è un'occasione imperdibile
Senza categoria Sicurezza VPN
La migliore VPN ora costa meno con l'offerta di compleanno: è il momento giusto per attivare NordVPN al prezzo giusto, ecco i dettagli.

Poter contare su una VPN illimitata è sempre più importante. Un servizio di questo tipo garantisce un accesso più sicuro a Internet, grazie alla possibilità di criptare il traffico dati. Nello stesso tempo, è possibile evitare blocchi su base geografica grazie alla possibilità di scegliere un server VPN situato in un altro Paese, andando così a spostare il proprio IP. Scegliendo il servizio giusto, inoltre, la connessione è sempre veloce, senza limiti e senza rallentamenti.

In questo momento, la soluzione migliore per una nuova VPN è NordVPN che, grazie alla nuova Offerta di compleanno, è disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,98 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi che include 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi di utilizzo illimitato della rete. L’offerta include anche 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso, inclusa per tutti i nuovi utenti. L’offerta è accessibile tramite il sito ufficiale di NordVPN.

Attiva qui NordVPN

nordvpn

Perché scegliere NordVPN

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN completa e ricca di vantaggi. Anche in considerazione del prezzo scontato, il servizio è oggi la migliore scelta per una nuova VPN. Tra le caratteristiche troviamo:

  • accesso a Internet protetto dalla crittografia per una navigazione più sicura anche quando la rete non è privata
  • una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento dell’attività dell’utente
  • accesso al network di oltre 7 mila server sparsi in tutto il mondo per aggirare blocchi su base geografica
  • utilizzo della VPN da 10 dispositivi in contemporanea
  • connessione tramite rete VPN senza limiti di banda e di traffico dati

Con la promozione in corso è possibile attivare NordVPN con un prezzo ridotto fino a 2,98 euro al mese scegliendo il piano biennale con 4 mesi extra. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.

Attiva qui NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Quella multa PagoPA mai presa... potrebbe essere una truffa

Quella multa PagoPA mai presa... potrebbe essere una truffa
Lumma Stealer ritorna con ClickFix e CastleLoader

Lumma Stealer ritorna con ClickFix e CastleLoader
Risparmia fino al 81% attivando oggi ExpressVPN: privacy, velocità e stabilità online

Risparmia fino al 81% attivando oggi ExpressVPN: privacy, velocità e stabilità online
Videosorveglianza e privacy: perché Ring ha rinunciato a Flock

Videosorveglianza e privacy: perché Ring ha rinunciato a Flock
Quella multa PagoPA mai presa... potrebbe essere una truffa

Quella multa PagoPA mai presa... potrebbe essere una truffa
Lumma Stealer ritorna con ClickFix e CastleLoader

Lumma Stealer ritorna con ClickFix e CastleLoader
Risparmia fino al 81% attivando oggi ExpressVPN: privacy, velocità e stabilità online

Risparmia fino al 81% attivando oggi ExpressVPN: privacy, velocità e stabilità online
Videosorveglianza e privacy: perché Ring ha rinunciato a Flock

Videosorveglianza e privacy: perché Ring ha rinunciato a Flock
Davide Raia
Pubblicato il
13 feb 2026
Link copiato negli appunti