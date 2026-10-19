 Nuova VPN? La migliore ora costa il 70% in meno: ecco la promo di NordVPN
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Nuova VPN? La migliore ora costa il 70% in meno: ecco la promo di NordVPN

La migliore VPN da attivare oggi è NordVPN: il servizio è disponibile con un prezzo ridotto del 70% e 28 mesi di utilizzo, ecco la migliore.
Nuova VPN? La migliore ora costa il 70% in meno: ecco la promo di NordVPN
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La migliore VPN da attivare oggi è NordVPN: il servizio è disponibile con un prezzo ridotto del 70% e 28 mesi di utilizzo, ecco la migliore.
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La scelta giusta per una nuova VPN illimitata da attivare oggi è NordVPN, da tempo punto di riferimento dell’intero settore. Con la promozione in corso, infatti, il servizio è attivabile a un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese.

L’offerta è legata al piano di 24 mesi con 4 mesi extra, grazie al codice promo BLAZE4MO, da aggiungere al momento dell’attivazione. Il servizio include 30 giorni di garanzia di rimborso. Si tratta di un’offerta in grado di garantire uno sconto del 70%.

Per sfruttare l’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, accessibile qui di sotto. Questa soluzione è disponibile solo per un breve periodo di tempo.

Attiva qui NordVPN

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La migliore scelta per una nuova VPN

Con NordVPN è possibile sfruttare una VPN senza limiti che, tra le sue caratteristiche, presenta:

  • la crittografia del traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche da rete non privata
  • una politica no log che elimina il tracciamento dell’attività online dell’utente
  • un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo, in modo da aggirare blocchi su base geografica e censure online
  • la possibilità di sfruttare la VPN da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda e di traffico dati
  • accesso a servizi di sicurezza extra (antivirus, password manager, cloud protetto) scegliendo i piani più avanzati proposti dalla VPN per un accesso ancora più sicuro alla rete

Con la promozione in corso, accessibile scegliendo il piano da 24 mesi con 4 mesi extra (grazie al codice BLAZE4MO),  è ora possibile attivare la VPN a un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese. L’offerta è valida per un breve periodo di tempo e include sempre 30 giorni di garanzia di rimborso. Si tratta dell’occasione giusta per attivare una VPN senza limitazioni con un prezzo contenuto e tanti vantaggi inclusi.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 19 ott 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
19 ott 2026
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