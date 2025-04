Nuova VPN ad aprile 2025: la migliore è in offerta e il prezzo è ottimo (-72%)

Per chi è alla ricerca di una nuova VPN, per una connessione sicura, senza tracciamento e senza blocchi su base geografica e censure, c’è ora la possibilità di attivare NordVPN, vero e proprio punto di riferimento del settore, con la nuova offerta di aprile 2025.

La promo in corso è da cogliere al volo: la VPN ora costa 3,09 euro al mese, andando a scegliere il piano biennale con 3 mesi extra. Sfruttando quest’offerta, è possibile ottenere un risparmio del 72% rispetto al costo standard della VPN.

Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, accessibile di seguito. Per tutti i nuovi utenti che scelgono il servizio c’è sempre la possibilità di sfruttare una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione.

Perché scegliere la VPN

Con NordVPN è possibile accedere alla migliore VPN sul mercato, con un servizio in grado di offrire una connessione veloce e sicura. Chi sceglie NordVPN può sfruttare la crittografia del traffico dati oltre che il vantaggio di una politica “no log” che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento dell’attività online dell’utente.

Da segnalare anche un network di migliaia di server, che copre oltre 100 Paesi al mondo. In questo modo, selezionare il server situato in un altro Paese in modo da evitare blocchi su base geografica sarà davvero semplice. In aggiunta, la connessione sotto rete VPN avviene sempre senza limiti di banda e di traffico dati. Gli utenti che scelgono NordVPN, inoltre, hanno la possibilità di utilizzare la VPN da 10 dispositivi in contemporanea.

Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto. Con lo sconto in corso è ora possibile attivare NordVPN con un prezzo ridotto a 3,09 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 3 mesi aggiuntivi e 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è disponibile di seguito.