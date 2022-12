Nuova VPN per il 2023: ecco l'offerta giusta per risparmiare senza compromessi sulla qualità

Poter contare su di una VPN completa, veloce e sicura è sempre più importante e continuerà ad essere fondamentale nel 2023. Quando si ha la necessità di utilizzare una rete privata in modo costante e con un traffico dati significativo (ben superiore alle poche decine di MB disponibili con le VPN gratuite) è necessario affidarsi ad un servizio valido, sia in termini di prestazioni che per quanto riguarda sicurezza e privacy.

Tra le migliori VPN del 2023, un ruolo di primo piano lo ricopre PrivadoVPN, una soluzione sempre più efficace e completa per l’accesso ad una rete davvero privata e sicurezza. Con l’offerta del momento, è possibile attivare PrivadoVPN con uno sconto del 77%. Basta scegliere l’abbonamento annuale che comporta una spesa di appena 2,50 euro al mese, garantendo un periodo di rimborso di 30 giorni.

Perché scegliere PrivadoVPN come nuova VPN del 2023: costo ridotto e servizio completo per tutti i propri dispositivi

PrivadoVPN può essere la scelta giusta per attivare una nuova VPN nel 2023. Il servizio consente un utilizzo illimitato con la possibilità di attivare 10 connessioni in contemporanea, andando così ad utilizzare la VPN con tutti i propri dispositivi e su tutte le principali piattaforme (PrivadoVPN mette a disposizione app per Windows, Android, macOS, iOS e altri sistemi operativi).

La VPN adotta una politica zero log, garantendo il massimo della privacy, e protegge il traffico dati con la crittografia, sia in ingresso che in uscita, ed i propri dispositivi con strumenti automatici in grado di bloccare malware e annunci pubblicitari. C’è anche un sistema di Parental Control avanzato che permette ai genitori di gestire nel dettaglio il modo in cui i propri figli possono utilizzare la VPN.

Con l’offerta in corso, PrivadoVPN diventa la scelta giusta per attivare una nuova VPN nel 2023. Puntando sull’abbonamento annuale, infatti, è prevista una spesa di appena 30 euro che si traduce in un esborso di 2,5 euro al mese, con uno sconto del 77% rispetto al prezzo standard del servizio.

L’attivazione può avvenire direttamente online, anche pagando tramite PayPal e con una garanzia di rimborso di 30 giorni. Per maggiori dettagli è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

