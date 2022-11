Nuova VPN per il Black Friday: con l'offerta giusta si risparmia l'85%

Utilizzare una VPN è sempre più importante ma affidarsi ad una soluzione gratuita, purtroppo, comporta troppi compromessi come una velocità di connessione limitata ed una sicurezza non sempre al top. Per questo motivo, il Black Friday diventa il momento giusto per assicurarsi una VPN completa, veloce e sicura ad un prezzo contenuto.

Il mese del Black Friday porta con sé tantissime offerte dedicate al settore delle VPN. Attualmente, la promozione più interessante arriva da AtlasVPN, vero e proprio punto di riferimento del settore delle reti virtuali private. Per il Black Friday, infatti, è possibile attivare AtlasVPN con uno sconto dell’85% sul prezzo standard.

L’offerta è da non perdere. AtlasVPN, infatti, propone il Piano VPN di 2 anni con 6 mesi gratis aggiuntivi per un totale di 30 mesi di abbonamento al costo equivalente di appena 1,45 euro al mese. Con una spesa di 43,37 euro, infatti, si avrà accesso alla VPN per un due anni e mezzo. Si tratta di un’offerta senza precedenti che può essere attivata subito dal sito di AtlasVPN.

AtlasVPN: una VPN sicura, veloce e utilizzabile e veramente multi-dispositivo da attivare per il Black Friday

Con l’offerta del Black Friday scegliere AtlasVPN diventa ancora più vantaggioso. Il servizio offerto da questa VPN è a top del settore grazie alla possibilità di utilizzo su di un numero illimitato di dispositivi in contemporanea. Da notare, inoltre, che la VPN non ha limiti di larghezza di banda grazie ad un sistema avanzato di crittografia che evita gli strozzamenti degli ISP.

La velocità della connessione è garantita da una rete di oltre 750 server. La sicurezza e la privacy della connessione sono garantite dalla crittografia AES-256, ChaCha20 e IPSec/IKEv2 e con i tunnel realizzati da WireGuard. C’è anche un sistema che rileva i siti pericoli e blocca in automatico i tentativi di phishing, i malware e i virus. Da notare che AtlasVPN garantisce una politica “no log” che preserva la privacy dell’utente.

Per tutto il periodo del Black Friday, quindi, chi è alla ricerca di una nuova VPN può valutare con grande attenzione l’attivazione di AtlasVPN. Il servizio è attualmente proposto in sconto dell’85% con la possibilità di attivare il Piano VPN di 2 anni con 6 mesi gratis aggiuntivi per una spesa complessiva di poco più di 43 euro che equivalgono ad appena 1,45 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.