Nuova VPN sicura e affidabile: bastano 1,99 euro al mese oggi

Accedere ad una nuova VPN con un prezzo contenuto è possibile. Con l’offerta in corso di Private Internet Access (nota anche PIA), infatti, è possibile accedere ad uno dei migliori servizi di VPN con una spesa di appena 1,99 euro al mese. La promozione, disponibile per un periodo di tempo limitato, riguarda il piano biennale di Private Internet Access con inclusi 2 mesi gratis aggiuntivi e la possibilità di richiedere un rimborso entro 30 giorni della spesa sostenuta (51,74 euro). Rispetto al piano mensile, l’offerta proposta da PIA garantisce un risparmio dell’81%.

Per attivare l’offerta prima che sia troppo tardi è possibile fare riferimento al sito ufficiale di Private Internet Access, disponibile qui di sotto.

Private Internet Access: una VPN sicura e affidabile

Utilizzata da anni da milioni di utenti, Private Internet Access è oramai un punto di riferimento del settore delle VPN, garantendo un servizio completo sotto tutti i punti di vista. Con PIA è possibile beneficiare della crittografia dei dati di connessione e di una politica no log, elementi imprescindibili per garantire la massima sicurezza e privacy della connessione.

A disposizione degli utenti, inoltre, c’è un network di server che raggiunge decine di Paesi in tutto il mondo, permettendo all’utente di aggirare facilmente qualsiasi blocco geografico applicato dai servizi web. Private Internet Access mette a disposizione anche un servizio di assistenza disponibile 24/7 oltre che un software completamente open source.

Per utilizzare PIA è possibile utilizzare le app del servizio, disponibili per tutte le principali piattaforme.

I dettagli dell’offerta per attivare una nuova VPN con Private Internet Access

L’offerta proposta da Private Internet Access è semplicissima e molto conveniente per chi cerca oggi una nuova VPN. Scegliendo il piano biennale, infatti, si riceveranno 2 mesi gratis per un servizio completo per 26 mesi. Il costo complessivo è di 51,74 euro (con possibilità di acquisto tramite PayPal, anche in 3 rate senza interessi). Di conseguenza, la spesa effettiva è di 1,99 euro al mese. Non bisogna dimenticare, inoltre, che il servizio include la garanzia di rimborso totale, esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione.

Per tutti i dettagli è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.