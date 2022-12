Nuova VPN: sicurezza e velocità a 1,45 euro al mese con AtlasVPN

Il settore delle VPN propone un gran numero di soluzioni di sicuro interesse ma, in questo momento, il servizio più completo, affidabile e conveniente è rappresentato, senza dubbio, da AtlasVPN. Questa VPN, infatti, ha tutte le carte in regola per ritagliarsi il ruolo da protagonista del settore grazie ad un riuscito mix tra prestazioni, sicurezza e prezzo contenuto.

Con la nuova offerta di Natale, infatti, AtlasVPN è disponibile con uno sconto dell’85%. Basterà una spesa di 1,45 euro al mese per poter utilizzare il servizio senza limitazioni di alcun tipo. La promozione è riservata agli utenti che scelgono il piano biennale di Atlas VPN che, per l’occasione, include 6 mesi gratis per un totale di 30 mesi. Per una spesa di appena 43 euro, quindi, è possibile accedere ad una VPN completa e senza limitazioni.

AtlasVPN: con l’offerta di Natale è l’opzione giusta per chi cerca una nuova VPN

L’offerta di Natale moltiplica la convenienza di AtlasVPN. Il servizio, infatti, presenta ora un costo ridottissimo con una spesa di appena 1,45 euro al mese scegliendo il piano biennale. A fronte di tale spesa, però, non ci sono rinunce da fare. Atlas VPN mette a disposizione dei suoi utenti un servizio davvero completissimo che comprende:

una connessione senza limiti di banda e, qu indi, ad alta velocità

indi, ad alta velocità l’accesso ad una rete di oltre 750 server

il traffico web è protetto dalla crittografia AES-256, ChaCha20 e IPSec/IKEv2 e con i tunnel realizzati da WireGuard e da una politica no log

un servizio multi–piattaforma, grazie alle tante app native per i vari sistemi operativi, e multi–utente, grazie alla possibilità di accedere alla VPN da un numero illimitato di dispositivi

Per attivare l’offerta di Natale di Atlas VPN è possibile fare riferimento direttamente al sito ufficiale e scegliere il piano biennale in modo da massimizzare il risparmio (-85%) con una spesa di appena 1,45 euro al mese. Tutti i piani di Atlas VPN, in ogni caso, includono la Garanzia di rimborso a 30 giorni.

