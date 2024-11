Nuove emoji in arrivo nel 2025, c'è anche Bigfoot

Il Consorzio Unicode ha presentato una anteprima di alcune delle emoji che sarà possibile usare a partire dal 2025, prima nelle beta e poi nelle versioni definitive dei futuri sistemi operativi. Tra i nuovi pittogrammi in arrivo, come visibile nell’immagine in alto, ci sono: una faccina distorta, l’orca, uno scrigno di tesori, vari ballerini e… persino Bigfoot!

Emoji: ecco le novità del 2025

Per chi non lo sapesse, l’Emoji Standard & Research Working Group del Consorzio Unicode è quello che si occupa della creazione e della gestione di nuove emoji, ovvero i pittogrammi che sono inclusi in Android, iOS/iPadOS, Windows, macOS ecc. Ogni anno, il Consorzio Unicode propone all’Unicode Technical Committee una raccolta di nuove emoji o cambiamenti a quelle esistenti.

In base a quanto riferito da Emojipedia, a novembre scorso erano 164 i nuovi simboli proposti e da un documento recentemente pubblicato dal gruppo di lavoro sono emersi nove nuove emoji. Oltre a quelle già citate, vi sono poi una nuvola di lotta (quella che in genere si vede nel mondo dei cartoni animati, con la nuvoletta con scintille e vortici per esprimere dibattito, lotta e disaccordo), una ballerina (con supporto per diverse tonalità della pelle), un trombone e una frana.

Da tenere presente che Samsung, Facebook e WhatsApp supportano al momento una singola variazione di colore per la pelle dei personaggi delle emoji, mentre Microsoft e X in precedenza supportavano subset dei personaggi con tonalità di pelle diversa, ma attualmente non è più così.

Se tutto procede senza intoppi, lo standard Emoji 17.0 verrà approvato a settembre del prossimo anno.