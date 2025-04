Threads cambia dominio e aggiunge nuove funzionalità

Meta ha annunciato che il dominio è ora Threads.com. L’azienda di Menlo Park ha inoltre svelato diverse novità per la versione web del social network che migliorano l’esperienza d’uso per creatori di contenuti e utenti. Le nuove funzionalità riceveranno sicuramente più feedback positivi rispetto all’arrivo della pubblicità in tutto il mondo.

Cambio di dominio e altre novità

Il dominio è stato Threads.net fin dal lancio avvenuto a luglio 2023. Il dominio Threads.com apparteneva ad una startup acquisita da Shopify all’inizio di giugno 2024. Meta ha acquisito il dominio Threads.com a fine settembre 2024 e aggiunto un redirect a Threads.net.

A partire da ieri sera, il redirect non è più presente, quindi gli utenti arrivano direttamente alla home del social network. È stato invece aggiunto il redirect inverso, ovvero da Threads.net a Threads.com (al momento, Google e Bing indicizzano ancora il vecchio dominio).

Meta ha inoltre annunciato nuove funzionalità. Da maggio 2024 è disponibile il layout multi-colonna sul web. Gli utenti che preferiscono una singola colonna vedranno ora i feed personalizzati all’inizio della pagina nello stesso ordine in cui sono mostrati su mobile. Per aggiungere una colonna è sufficiente cliccare sulla nuova icona che appare lungo il lato destro dello schermo.

I post salvati e liked sono invece accessibili dal menu principale in basso a sinistra (non è più necessario aggiungere una colonna). Cliccando sul nuovo pulsante + in basso a destra viene aperto il composer dei post (rimane aperto durante lo scrolling). È possibile infine copiare un post come immagine, invece di catturare uno screenshot.

L’ultima funzionalità è in test, quindi potrebbe non essere disponibile per tutti. Gli utenti possono effettuare l’upload dell’elenco di persone seguite su altri social network, a partire da X. La procedura è spiegata in questa immagine: