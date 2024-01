NUOVE Fire TV Stick in sconto: risoluzione 4K per televisori più SMART

Le Fire Tv Stick sono dei prodotti che rivoluzionano la vita. Non solo rendono i televisori ancora più smart ma ti permettono di rinnovare sempre l’esperienza godendo di veri e propri computer che rivoluzionano i tuoi dispositivi. Non è un mistero: sono tra i dispositivi Amazon più ambiti ed ora sono usciti i nuovi modelli.

Attualmente ne trovi tre in offerta su Amazon quindi perché non approfittarne?

Quale scegliere? Sta a te tirare le somme ma ricorda che le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Fire Tv Stick: come non perderti neanche un attimo di divertimento

Se hai un televisore obsoleto o che non si aggiorna più, rinnova l’esperienza con uno di questi dispositivi. Si collegano tutti alla porta HDMI sul retro del tuo prodotto, si connettono alla connessione WiFi e fanno la loro magia. Arrivano tutti con telecomando con tanto di Amazon Alexa integrata quindi non ti fanno mancare assolutamente nulla.

A questo punto può sorgere spontanea la domanda: cosa cambia tra un modello e l’altro?

Due di quelli che ti ho elencato, la 4K Max e la 4K, sono stati aggiornati e sono ancora più potenti rispetto al passato. Come ti fa intuire il nome, supportano la riproduzione dei contenuti in 4K quindi se hai un televisore di ultima generazione faresti bene a scegliere uno di questi (così non rinunci a nulla). Il modello 4K Max, nello specifico, supporta anche il WiFi 6E ed ha la modalità Ambient integrata.

Se, invece, come nel primo caso hai bisogno di dare una svecchiata a un televisore un po’ più datato, il modello base ossia il terzo è quello che fa al caso tuo. Risoluzione avanzata, stesse funzioni e tutte le app per lo streaming a portata di mano. Semplicemente raggiunge una qualità Full HD.

Allora, cosa aspetti?

Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime.

