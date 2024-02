Nuove serie TV di febbraio 2024: dove guardare La Favorita del Re in streaming

C’è una nuova miniserie da non farsi sfuggire, soprattutto per gli appassionati dei dramma storici. Da pochi giorni è disponibile in Italia la nuova miniserie La Favorita del Re, diretta da Josée Dayana e interpretata da Isabelle Adjani, Hugo Becker e Samuel Labarthe.

La nuova miniserie, ambientata nella Francia del 500, racconta la relazione tra il Re Enrico II di Francia e la cortigiana Diane de Poitiers. Articolata in due episodi da oltre tre ore, La Favorita del Re è uscita in Francia più di un anno fa e ora arriva anche in Italia, come esclusiva Sky.

Per guardare in streaming La Favorita del Re, quindi, è sufficiente affidarsi a NOW, andando ad attivare il Pass Enetertainment che consente l’accesso a tutta la programma di intrattenimento (serie TV, show e molto altro) di Sky a partire da 6,99 euro al mese.

Per guardare la serie, quindi, basta accedere al sito di NOW e attivare poi il Pass dedicato tramite il link qui di sotto.

La Favorita del Re: come guardare la serie in streaming su NOW

La nuova miniserie è disponibile su Sky e, quindi, in streaming su NOW, come parte del catalogo dei contenuti on demand della piattaforma. Basta attivare il Pass Entertainment per guardare la serie in streaming. Questo Pass costa 6,99 euro al mese con permanenza di 12 mesi oppure 8,99 euro al mese, senza vincoli di alcun tipo.

Da segnalare anche due bundle con il Pass Cinema (che include tutti i contenuti di Sky Cinema). Questi bundle sono:

Entertainment + Cinema : il costo è di 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure di 11,99 euro al mese senza vincoli

: il costo è di oppure di senza vincoli Entertainment + Cinema + Opzione Premium: il costo è di 11,99 euro al mese per 12 mesi oppure di 14,99 euro al mese senza vincoli

Aggiungere l’Opzione Premium, che se attivata singolarmente costa 5 euro al mese, permette di eliminare la pubblicità da tutti i contenuti on demand. In aggiunta, con quest’opzione è possibile accedere a NOW da due dispositivi in contemporanea.

Per attivare uno dei Pass NOW basta collegarsi alla piattaforma tramite il link qui di sotto.

La Favorita del Re: il trailer

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.