 Nuove tariffe Octopus Fissa 12M: prezzi ancora più bassi per luce e gas fino al 22 settembre
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Nuove tariffe Octopus Fissa 12M: prezzi ancora più bassi per luce e gas fino al 22 settembre

Tariffe giù con Octopus Fissa 12M: blocchi il prezzo dell'energia e azzeri lo stress.
Nuove tariffe Octopus Fissa 12M: prezzi ancora più bassi per luce e gas fino al 22 settembre
Green Risparmio energetico
Tariffe giù con Octopus Fissa 12M: blocchi il prezzo dell'energia e azzeri lo stress.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Octopus Energy ha rinnovato le proprie tariffe per il piano Octopus Fissa 12M che ti permette di bloccare il prezzo della materia prima luce e gas per un anno e risparmiare così sulla tua bolletta. Le nuove condizioni resteranno valide esclusivamente fino al 22 settembre: una finestra temporale brevissima per approfittare di questi prezzi molto interessanti.

Attiva l’offerta

Scegliendo questa soluzione hai la garanzia, quindi, di congelare sia i costi di commercializzazione sia il costo della materia prima per 12 mesi consecutivi. Questi valori corrispondono a 0,176€/kWh per la materia prima luce con una spesa di commercializzazione di soli 6 euro al mese. Per il gas, invece, il costo è di 0,81€/Smc con una quota di commercializzazione di 7 euro al mese.

Allo scadere dei dodici mesi avrai la libertà di decidere come proseguire: sottoscrivere una nuova tariffa fissa a condizioni sempre vantaggiose oppure passare alla formula indicizzata Octopus Flex per seguire l’andamento del mercato. In alternativa, potrai sempre disdire senza penali e senza impegno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 set 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Bollette, rischio rincari in autunno: è il momento di bloccare il prezzo con Octopus

Bollette, rischio rincari in autunno: è il momento di bloccare il prezzo con Octopus
Octopus taglia i prezzi, ecco la nuova promo per bollette luce e gas più leggere

Octopus taglia i prezzi, ecco la nuova promo per bollette luce e gas più leggere
Bollette luce e gas, prezzo fisso fino a 10 anni con le promo NeN di agosto 2026

Bollette luce e gas, prezzo fisso fino a 10 anni con le promo NeN di agosto 2026
Accise: proroga solo per il diesel, malcontento tra chi va a benzina

Accise: proroga solo per il diesel, malcontento tra chi va a benzina
Bollette, rischio rincari in autunno: è il momento di bloccare il prezzo con Octopus

Bollette, rischio rincari in autunno: è il momento di bloccare il prezzo con Octopus
Octopus taglia i prezzi, ecco la nuova promo per bollette luce e gas più leggere

Octopus taglia i prezzi, ecco la nuova promo per bollette luce e gas più leggere
Bollette luce e gas, prezzo fisso fino a 10 anni con le promo NeN di agosto 2026

Bollette luce e gas, prezzo fisso fino a 10 anni con le promo NeN di agosto 2026
Accise: proroga solo per il diesel, malcontento tra chi va a benzina

Accise: proroga solo per il diesel, malcontento tra chi va a benzina
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
21 set 2026
Link copiato negli appunti