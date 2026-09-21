Nuove tariffe Octopus Fissa 12M: prezzi ancora più bassi per luce e gas fino al 22 settembre

Octopus Energy ha rinnovato le proprie tariffe per il piano Octopus Fissa 12M che ti permette di bloccare il prezzo della materia prima luce e gas per un anno e risparmiare così sulla tua bolletta. Le nuove condizioni resteranno valide esclusivamente fino al 22 settembre: una finestra temporale brevissima per approfittare di questi prezzi molto interessanti.

Scegliendo questa soluzione hai la garanzia, quindi, di congelare sia i costi di commercializzazione sia il costo della materia prima per 12 mesi consecutivi. Questi valori corrispondono a 0,176€/kWh per la materia prima luce con una spesa di commercializzazione di soli 6 euro al mese. Per il gas, invece, il costo è di 0,81€/Smc con una quota di commercializzazione di 7 euro al mese.

Allo scadere dei dodici mesi avrai la libertà di decidere come proseguire: sottoscrivere una nuova tariffa fissa a condizioni sempre vantaggiose oppure passare alla formula indicizzata Octopus Flex per seguire l’andamento del mercato. In alternativa, potrai sempre disdire senza penali e senza impegno.