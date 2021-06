Nuovi bandi del MISE per startup e videogiochi

Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha comunicato che fin dai prossimi giorni sarà possibile attingere a nuovi incentivi e contributi dedicati in particolare a startup innovative e a imprese impegnate nello sviluppo nel settore dell'intrattenimento digitale (videogiochi).

I nuovi bandi del MISE

Due piani paralleli, dunque, per bandi che inizieranno rispettivamente il 24 ed il 30 giugno. Nello specifico:

dal 24 giugno sarà possibile richiedere l’incentivo Smart Money , che prevede un contributo a fondo perduto per l’acquisto di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. Le risorse a disposizione sono pari a 9,5 milioni di euro

dal 30 giugno le imprese del settore dell'intrattenimento digitale potranno invece richiedere contributi a fondo perduto per lo sviluppo di prototipi di videogiochi destinati alla commercializzazione. Il fondo "First Playable Fund" ha una dotazione finanziaria di 4 milioni di euro.

Il primo bando fa riferimento al progetto Smart Money (qui tutti i dettagli), il secondo al Fondo per l'intrattenimento digitale (qui tutti i dettagli). Fondi importanti in una fase di restrizione di mercato, utili per supportare nuove idee che possano generare valore e posti di lavoro.