I nuovi MacBook ARM con processore Apple M1 presentati la scorsa settimana dalla mela morsicata sono già in vendita su Amazon. Il cuore pulsante è quel system on a chip che l gruppo di Cupertino ha progettato con l’obiettivo di offrire un’esperienza evoluta in termini di potenza di calcolo e autonomia, puntando tutto sull’ottimizzazione del comparto hardware-software.

MacBook ARM già in vendita su Amazon

Sullo store è già possibile acquistare sia il MacBook Air da 13 pollici sia il MacBook Pro con la stessa diagonale, nelle versioni con 256 o 512 GB di memoria interna. Diverse le colorazioni disponibili, eccole:

Ricordiamo che il processore made in Cupertino integra tra le altre cose una CPU octa core, una GPU evoluta per le operazioni grafiche e un Neural Engine con ben sedici core per gestire le applicazioni di intelligenza artificiale più complesse senza compromessi in termini di prestazioni. Ancora, l’autonomia dichiarata arriva a 18 ore nel caso di MacBook Air (in modalità riproduzione video) e a 20 ore sul MacBook Pro grazie a una riduzione dei consumi.