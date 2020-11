Difficilmente acquistando il disco fisso esterno da 8 TB di Seagate si avrà mai più bisogno di un’altra soluzione per il backup e lo storage. Oggi è proposto su eBay con uno sconto del 30% sul prezzo di listino, in vista dell’appuntamento con il Black Friday di questa settimana. Un’unità molto capiente, utile per conservare in modo sicuro e affidabile documenti, corrispondenza, fotografie, video e tutto ciò che può essere salvato o archiviato in formato digitale.

Sconti eBay: HDD esterno Seagate da 8 TB a 139,90 euro

Appartenente alla linea Backup Plus Hub, è un hard disk che si connette alla porta USB 3.0 (retrocompatibile con USB 2.0) del computer per far sì che non si debba scendere a compromessi in termini di velocità nel trasferimento dati. Le dimensioni sono pari a 192x118x41 mm, mentre il peso di attesta a 1,06 Kg.

Tutto questo al prezzo di soli 139,90 euro invece di 200,00 euro come da listino, in qualità di offerta che anticipa di alcuni giorni il Black Friday. Il prodotto si trova in Italia e viene consegnato a domicilio in pochi giorni dopo la conferma dell’ordine, con spedizione gratuita. L’affidabilità del venditore è garantita dai quasi 130.000 feedback positivi ricevuti dagli altri utenti di eBay.