I nuovi prodotti Amazon già in vendita in Italia

Nel corso dell’evento di Amazon andato in scena ieri sono stati presentati molti nuovi prodotti, a partire dalle evoluzioni di Echo Show 8 e di Fire TV Stick 4K, ma non tutti sono in vendita fin da subito anche in Italia. Vediamo quali sono già disponibili per il preordine e le tempistiche previste per la loro consegna.

Quando arriveranno Echo Show 8 e Fire TV Stick 4K?

Partiamo proprio dallo smart display di ultima generazione, migliorato nel design e nelle funzionalità. Echo Show 8 è in preordine a 169,99 euro con uscita il 25 ottobre e consegna prevista per il giorno successivo, senza costi aggiuntivi. È possibile scegliere tra le colorazioni Antracite e Bianco ghiaccio, il costo non cambia. Stesse tempistiche per il supporto regolabile con USB-C in vendita a 39,99 euro.

Arriveranno invece una settimana prima le nuove Fire TV Stick 4K. Il modello standard è in preordine a 69,99 euro (con Wi-Fi 6 e processore migliorato), mentre la variante Max (con Wi-Fi 6E e CPU ancora più potente) costa 79,99 euro. La differenza di spesa è giustificata dal boost in termini di prestazioni. In uscita il 18 ottobre, saranno consegnati il giorno successivo.

Ci sono poi il pannello Echo Hub per il controllo della smart home (199,99 euro, i preordini saranno aperti più avanti), l’evoluzione di Ring Stick Up Cam Pro per la videosorveglianza degli ambienti esterni (da 179,99 euro, in uscita il 18 ottobre) e il sistema Wi-Fi tri-band eero Max 7 (699,99 euro, arriverà presto).

Non sappiamo invece se e quando arriveranno in Italia gli altri dispositivi annunciati ovvero gli smart speaker Echo Pop Kids, i tablet Fire HD 10 Kids per i più piccoli, gli occhiali Echo Frames con Alexa e la Fire TV Soundbar per potenziare il comparto audio dei televisori.

