Nuovo abbonamento Disney+: 3 motivi per attivare il servizio ad Aprile 2024

Disney+ è uno dei principali servizi di streaming disponibili in questo momento in Italia. Per chi non ha un abbonamento alla piattaforma, questo periodo di Pasqua e il nuovo mese di aprile potrebbero essere il momento giusto per scegliere Disney+.

Il catalogo di contenuti è in continuo ampliamento ed è sempre possibile accedere al servizio senza vincoli, con la possibilità di disattivare in qualsiasi momento il rinnovo. Inoltre, per minimizzare la spesa, c’è l’opzione dell’abbonamento annuale che garantisce due mesi “gratis”.

Disney+ è disponibile in Italia a partire da 5,99 euro al mese. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

3 motivi per scegliere Disney+ ad aprile 2024

Tra i motivi per cui conviene attivare oggi un nuovo abbonamento a Disney+ troviamo:

ad aprile sono in arrivo diverse novità ; il prossimo 3 aprile sarà disponibile il film di animazione Wish a cui interessanti docuserie come I segreti del polpo e Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story; da notare anche l’arrivo della stagione 24 di American Dad e l’interessante nuova serie Tracker ; le novità non mancano mai; nel corso di questo mese, inoltre, saranno rilasciate anche le ultime puntate di Shogun , una delle serie di maggior successo di questi mesi

sono in arrivo ; il prossimo 3 aprile sarà disponibile il film di animazione a cui interessanti docuserie come e da notare anche l’arrivo della stagione 24 di e l’interessante nuova serie ; le novità non mancano mai; nel corso di questo mese, inoltre, saranno rilasciate anche le , una delle serie di maggior successo di questi mesi c’è sempre la possibilità di attivare un abbonamento, senza vincoli , accedendo per un mese a tutto il catalogo e senza essere obbligati al rinnovo

, accedendo per un mese a tutto il catalogo e senza essere obbligati al rinnovo è possibile puntare sull’abbonamento annuale per ridurre la spesa: la sottoscrizione annuale, infatti, costa l’equivalente di 10 mesi di abbonamento

Quanto costa Disney+?

Per accedere a Disney+ è possibile scegliere tra 3 diversi piani:

Standard con pubblicità , con contenuti in Full HD e possibilità di accedere alla piattaforma da 2 dispositivi; il costo è di 5,99 euro al mese

, con contenuti in e possibilità di accedere alla piattaforma da 2 dispositivi; il costo è di Standard , con contenuti in Full HD e possibilità di accedere alla piattaforma da 2 dispositivi; il costo è di 8,99 euro al mese oppure di 89,99 euro all’anno

, con contenuti in e possibilità di accedere alla piattaforma da 2 dispositivi; il costo è di oppure di Premium, con contenuti in 4K e possibilità di accedere alla piattaforma da 4 dispositivi; il costo è di 11,99 euro al mese oppure 119,99 euro all’anno

La scelta della versione da attivare può essere fatta direttamente online: