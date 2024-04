MotoGP Spagna: calendario e diretta streaming

Continua il motomondiale con il suo quarto appuntamento di stagione. Questo weekend potremo assistere alla gara sulla pista di Jarez. Tutto pronto quindi per la MotoGP Spagna. Un appuntamento molto sentito dagli appassionati delle due ruote che seguono questo sport regolarmente. La gara avrà inizio allo spegnimento dei semafori domani, domenica 28 aprile alle ore 14:00, salvo imprevisti. La gara verrà trasmessa in diretta streaming su NOW TV. Cosa stai aspettando? Abbonati approfittando dell’offerta pazzesca.

MotoGP Spagna: il calendario ufficiale di NOW TV

9:35 MotoGP – warm up

10:00 MotoGP Rider Fan Parade

10:30 Paddock Live

11:00 Moto3 – gara

12:00 Paddock Live

12:15 Moto2 – gara

13:15 Paddock Live

13:30 Grid

14:00 MotoGP – gara

15:00 Zona Rossa

16:00 Race Anatomy MotoGP